Повторяющиеся сны: услышь свое подсознание!

Каждый, кто внимательно относится к своим снам, наверняка вспомнит серию повторяющихся сновидений. В каждом из них события разворачиваются вокруг определенного персонажа, места или события.





Чаще всего они носят негативную эмоциональную окраску. Постоянное появление одного сюжета сигнализирует о наличии глубоко спрятанной и не выявленной проблемы. Чем мрачнее видения, тем серьезнее и разрушительнее для человека его внутренний конфликт.

Самые частые сюжеты

В повторяющихся картинах чаще всего присутствуют:

• лабиринты, тупики, замки, дома, квартиры, из которых нет выхода;

• стихийные бедствия, такие, как цунами, землетрясения, шквалистый ветер, буран, лавина;

• стояние на краю обрыва, пропасти, на крыше небоскреба или пике горной вершины, когда нет возможности повернуть в сторону или отступить назад;

• пещеры, гроты, склепы, подземелья;

• необходимость выполнения опасного действия.

Угнетающим является не только содержание. Краски ночного видения обычно бывают темными, мрачными или блеклыми и размытыми. Преобладают серые, черные, коричневые тона и их оттенки.

Интерпретация видений

Подсознание специально посылает «зашифрованную» картинку, чтобы привлечь к ней внимание сновидца. Эта картинка является символом, в который заключена проблема. Так, нескончаемый лабиринт или цунами будут символами тупиковой и тревожной ситуации. Если же волна с головой накрывает человека, это можно трактовать как крайне стрессовую ситуацию, когда проблема кажется неразрешимой. В реальной жизни такого индивида присутствуют психологические проблемы, которые он не всегда хочет или может разрешить. А порой отлично видит таковые, но пасует перед осознанием их серьезности и масштабности. Он просто отмахивается от них.

Стояние на краю обрыва символизирует наличие все того же внутреннего конфликта. Тот факт, что нет возможности «сдвинуться с места», порой свидетельствует об усталости от долгого пребывания в стрессовой ситуации, когда не осталось сил решать какие-то проблемы. А еще эти сны говорят о наличии фобии или большого внутреннего страха, которые игнорируются сновидцем, загоняются все глубже и глубже в подсознание.

Пещеры и склепы свидетельствуют о психологических проблемах, корни которых уходят в забытое прошлое. Возможно, это отголоски жестокой обиды, нанесенной взрослыми или сверстниками в детские или юношеские годы. Время сгладило остроту конфликта, но он не ушел, а просто засел глубоко в душе, постоянно напоминая о себе в ночных видениях.

Одним из довольно распространенных сюжетов является необходимость выполнения неприятного или опасного действия. Например, в повторяющейся серии может присутствовать сюжет о том, что сновидцу нужно дойти до какого-то места. На его пути логово волков. Есть много возможностей обойти это место. Но только не у спящего – он непременно должен пройти в метре от логова. И это повторяется раз за разом. Подобные сюжеты свидетельствуют о том, что проблемная ситуация достигла своего критического пика. Нужно серьезно заняться своим психологическим состоянием.

Нередко причиной повторяющихся сцен могут быть импульсы, исходящие из лучших глубин подсознания – нашей совести. Когда-то человек несправедливо и очень сильно обидел (обманул, оклеветал, предал) близкого друга, родственника или знакомого. В реальной жизни он давно забыл о проступке, но подсознание помнит все! Проявленная им бездушность не прошла бесследно, заставляя испытывать чувство вины и раскаяния, которые в виде символов приходят в повторяющихся снах. Угнетенное состояние будет продолжаться до тех пор, пока человек не проработает эту ситуацию, не признается себе в мерзости содеянного.

Интересный факт. Но порой само подсознание дает понять, что конфликт разрешен. Серия повторяющихся снов может завершиться самым неожиданным образом. Так, человек, путь которого во сне на протяжении более 4 лет пролегал мимо логова волков, однажды увидел, что хищники ушли, и на их месте поселилось семейство грациозных ланей. Этот сон был завершающим. Он показал, что человек разобрался со своим внутренним конфликтом. Волки никогда больше не тревожили его ночного отдыха.

Как разобраться с повторяющимися снами

Их нужно анализировать. Это можно сделать с помощью психоаналитика или самостоятельно, если подойти к делу серьезно. Нужно записать хотя бы несколько повторяющихся сновидений.

Для начала выделите самое главное – то, что присутствует в каждом видении. Это может быть место, событие, персонажи. Обязательно проследите, какая часть сна идет без изменений, а какая постоянно видоизменяется. Описывайте все: что приснилось, в какой последовательности развивался сюжет, какими были краски видения, какие мысли и эмоции вас посещали. Даже кажущийся пустяк несет полезную для интерпретации информацию. Поэтому постарайтесь не упустить ни малейшей детали, сколь несущественной она бы не показалась.

Когда материала будет достаточно, приступайте к работе. Медленно и вдумчиво вчитайтесь в каждую строку. Что вы чувствуете? Какие ассоциации возникают? Какие картины, люди, события, места вспоминаются при чтении? Все это тоже нужно записать рядом с тем текстом, который навеял эти воспоминания или ассоциации.

Когда проанализируете хотя бы 5-6 снов, обратите внимание на то общее, что характерно для них. Это и есть причина вашего внутреннего конфликта. Остальные детали помогут найти пути решения, главное, не игнорировать их.

Текст: Flytothesky.ru