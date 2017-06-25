Самые серьезные ошибки, которые вы можете допустить после того, как вас отвергнут

Быть отвергнутым потенциальным партнером больно, неловко и неприятно. Это может существенно снизить вашу самооценку, и это разочаровывает. Нарисованное и нафантазированное вами будущее фактически ускользает из рук. С вашей стороны вполне естественно хотеть себя успокоить. Вы будете плакать, жаждать одиночества и восстановления душевного равновесия. И, конечно же, вам будет хотеться залечить уязвленное самолюбие.





Сейчас вам необходимо чувство комфорта, поскольку отказ и отторжение вас как личности может фактически затронуть часть мозга, связанную с физической болью. Вы не только успокаиваете свои эмоции, но и лечите физическое состояние. И хотя нет однозначного «правильного» способа борьбы со своим душевным и физическим состоянием после отказа, однозначно есть несколько неправильных способов, которые могут не только навредить вам, но и оттолкнуть от вас людей.

В таких ситуациях психологи дают почти стандартный совет: не принимайте это лично. Да, когда нас отвергают, мы воспринимаем это слишком лично, но обычно отказ связан со многими другими факторами. Человек, отношений с которым мы ищем, может сейчас их не хотеть. Представьте себе его как, скажем, издателя, который пока не хочет публиковать книгу, считая её несвоевременной или недостаточно интересной. Принимая отказ лично, вы полностью осуждаете себя за ситуацию, которая является двусторонней. Лучше всего взглянуть на нее с точки зрения обеих сторон и считать, что в чем-то пазл не сошелся.

Винить исключительно себя слишком тяжело для психического здоровья, ведь в большинстве случаев отказ, как таковой, не задевает и не разрушает вас как личность. Главное – не изводить себя и думать, что вы ущербны. В большинстве случаев слово «нет» не означает, что с вами что-то не так – просто вы не совсем идеально соответствуете тому, что ищет другой человек. А если вы не совсем идеально подходите кому-то, это не значит, что с вами что-то принципиально неправильно. В то же время, возможно, стоит честно взглянуть на себя и подумать о том, стоит ли самому меняться и делать себя лучше, чтобы в дальнейшем стать кому-то действительно идеальным партнером.

Кроме того, одна из худших вещей, которую вы можете сделать после того, как вас отвергли, – это продолжать навязываться или переубеждать своего избранника. Фактически вы только усугубляете ситуацию и делаете отказ еще более окончательным и бесповоротным. Вы продолжаете душевно себя травмировать, а попытки убедить человека, который отверг вас, что он допустил ошибку, или злиться на него могут привести к самым плачевным результатам.

А еще неумение ощущать границы часто указывает на внутренние личностные проблемы, которые совершенно не связаны с романтикой и отношениями. Если уж вас отвергли, наихудшая ваша реакция – это оскорблять и унижать отказавшего вам человека. Его «нет» не дает вам права вести себя подобным образом, демонстрируя собственную вседозволенность. Примите отказ с достоинством и учитесь на опыте.

Отказ никогда не будет позитивным и радостным событием, но он также никогда не бывает тупиком. В конце концов, этот человек может на самом деле сделал вам добро, чтобы вы могли найти кого-то, более подходящего вам.

И еще раз: в большинстве случаев отказ не имеет к вам никакого отношения; значит, это не ваш человек, а вот ваша настоящая половинка все еще ждет и ищет вас.

Текст: Flytothesky.ru