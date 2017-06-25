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Какие фильмы зашифрованы на этой картинке?
25.06.2017 21:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Для воскресного вечера нет ничего лучше, чем посмотреть хороший фильм с друзьями или второй половинкой. Кстати, в этом посте вы найдете подборку отличных картин. Что-то из этого вы точно уже смотрели, даже если не являетесь заядлым киноманом.
На этой картинке зашифровано 24 культовых фильма. Сможете отгадать их все?
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Для воскресного вечера нет ничего лучше, чем посмотреть хороший фильм с друзьями или второй половинкой. Кстати, в этом посте вы найдете подборку отличных картин....
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