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Какие фильмы зашифрованы на этой картинке?

25.06.2017 21:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Для воскресного вечера нет ничего лучше, чем посмотреть хороший фильм с друзьями или второй половинкой. Кстати, в этом посте вы найдете подборку отличных картин. Что-то из этого вы точно уже смотрели, даже если не являетесь заядлым киноманом.

На этой картинке зашифровано 24 культовых фильма. Сможете отгадать их все?

Какие фильмы зашифрованы на этой картинке?

 
 
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Для воскресного вечера нет ничего лучше, чем посмотреть хороший фильм с друзьями или второй половинкой. Кстати, в этом посте вы найдете подборку отличных картин....

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