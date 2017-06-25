Какие фильмы зашифрованы на этой картинке?

Для воскресного вечера нет ничего лучше, чем посмотреть хороший фильм с друзьями или второй половинкой. Кстати, в этом посте вы найдете подборку отличных картин. Что-то из этого вы точно уже смотрели, даже если не являетесь заядлым киноманом.

На этой картинке зашифровано 24 культовых фильма. Сможете отгадать их все?



