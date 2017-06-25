Суриков: можно обсудить отмену роуминга между Беларусью и РФ

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Террористическая угроза, а не напряженность в двусторонних отношениях, стала причиной введения контроля на границе Беларуси и России, рассказал посол РФ в Беларуси Александр Суриков в эфире телеканала "Беларусь-1".



© Sputnik / Виктор Толочко Суриков объяснил, что пугает РФ в белорусском безвизе

"Паспорта не проверяются на наличие визы, как это работает в отношении граждан третьих стран — нужно просто показать паспорт. Сейчас работаем над документом о взаимном признании виз, то есть гражданин третьей страны с белорусской визой сможет въезжать на территорию России и наоборот", — рассказал Суриков.

Он считает, что вскоре можно будет говорить об отмене платы за роуминг, но опасается, что телефонные операторы неохотно на это пойдут.

В России 15 мая вступило в силу решение о введении пограничного контроля воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Беларуси и улетающих в республику.

Беларусь не стала вводить симметричные меры.

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