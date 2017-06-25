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Суриков: можно обсудить отмену роуминга между Беларусью и РФ

25.06.2017 21:50 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июн — Sputnik. Террористическая угроза, а не напряженность в двусторонних отношениях, стала причиной введения контроля на границе Беларуси и России, рассказал посол РФ в Беларуси Александр Суриков в эфире телеканала "Беларусь-1".

Суриков: можно обсудить отмену роуминга между Беларусью и РФ
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Паспорта не проверяются на наличие визы, как это работает в отношении граждан третьих стран — нужно просто показать паспорт. Сейчас работаем над документом о взаимном признании виз, то есть гражданин третьей страны с белорусской визой сможет въезжать на территорию России и наоборот", — рассказал Суриков.

Он считает, что вскоре можно будет говорить об отмене платы за роуминг, но опасается, что телефонные операторы неохотно на это пойдут.

В России 15 мая вступило в силу решение о введении пограничного контроля воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Беларуси и улетающих в республику.

Беларусь не стала вводить симметричные меры.

Читайте эксклюзивное интервью Sputnik с послом РФ Александром Суриковым >>

 
Теги: Минск
 
 
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