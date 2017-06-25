Хедлайнером Дня Независимости в Гомеле станет Олег Газманов

Торжества по случаю Дня Независимости в Гомеле стартуют в пятницу, 30 июня, в этот день во всех районах города пройдут торжественные митинги и церемонии возложения цветов и венков. Митинг на Аллее Героев начнется в 14 часов.

В день праздника самым массовым обещает стать шествие по улице Советской. В нем запланировано участие ветеранов Великой Отечественной войны, представителей власти, трудовых коллективов, общественных организаций, спортсменов и творческой молодежи. Колонна пройдет до площади Труда, где возложит цветы и венки к братской могиле советских воинов и подпольщиков.

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Минске 2017 - инфографика на sputnik.by" title="День Республики в Минске 2017 - инфографика на sputnik.by" class=""> © Sputnik/ День Независимости: места гуляний и салюта

Впервые к праздничному шествию примкнут делегации со всех райцентров Гомельской области. Каждая привезет на праздник этно-выставку, экспозиции разместят на улицах Ланге и Билецкого. Тут же, у главного корпуса медицинского университета, в 11 часов начнется праздник вышиванки.

В 11:30 на площади имени Ленина откроется выставка специализированной техники областной Госавтоинспекции. Стражи дорог покажут, как умеют укрощать моторы.

В это же время в кинотеатре имени Калинина начнется бесплатный сеанс военной драмы "28 панфиловцев". Накануне зрителям предложат окунуться в атмосферу армейского быта 1944-1945 годов. Воссоздадут ее гомельские реконструкторы и представители войсковых частей. Организаторы акции угостят всех желающих солдатской кашей и чаем.

Любителей декоративно-прикладного творчества ждут на набережной в "Городе мастеров". Акцент этого года — белорусские орнаменты — можно будет увидеть везде: от магнитов до одежды. Время работы площадки — с 11 до 15 часов. Тем, кто по каким-то причинам не успеет в "Город мастеров", советуем в 13:30 подъехать к фабрике "8 Марта", где начнется фестиваль белорусской моды.

После обеда праздничные площадки заработают во всех районах города. В каждом сделан акцент на детских аттракционах — от надувных горок до катания на лошадях. Повсеместно пройдут тематические выставки и концерты.

В Железнодорожном районе отметить День Независимости местные власти приглашают на проспект Космонавтов и в Костюковку. На обеих площадках выступят сотрудники районного отдела Департамента охраны, которые продемонстрируют возможности кинологической службы и технического оснащения.



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В Советском районе решили привлечь зрителей двумя нестандартными зонами — сырным подворьем и азотным шоу. На первой площадке всех желающих научат готовить творог на костре, на второй обещают накормить детей мороженым и заморозить все, что попадется под руку.

В Центральном районе отмечать праздник будут у Ледового дворца. Организаторы обещают почти четыре часа музыкального марафона с участием российских исполнителей и диджеев. Начало в 17 часов.

В Новобелицком районе по традиции принимать гостей будет зона отдыха "Пруды". Из неожиданных пунктов в праздничной афише — акция для молодых семей "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца". Предусмотрены консультация врача-диетолога и эрудит-конкурс для молодых мам по ЗОЖ.

На Центральном стадионе выступит народный артист России Олег Газманов. Организаторы считают, что это "достойный певец, который сможет достойно выступить на главной праздничной площадке". Кстати, Газманов уже не первый раз приезжает в Гомель. В 2013 году артист посадил в областном центре дерево Победы. Тогда он прибыл как инициатор и главный идеолог одноименного патриотического движения.

В 22:55 начнется акция "Споем гимн вместе!", суть которой понятна из названия. На последних аккордах небо над всеми районами города расцветят праздничные фейерверки.

По поводу ограничения либо продления времени продажи алкогольной продукции пока никаких заявлений не было.