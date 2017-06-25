Посол рассказал, чем Беларусь заманивает российских туристов

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Интересные туристические маршруты, гастрономические туры, медицинский туризм — Беларусь активно развивает самые разнообразные направления, чтобы увеличить туристический поток, в том числе и из России, заявил посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко.

"Сегодня российские туристы могут выбрать в Беларуси отдых на любой вкус: древние замки, такие как Мирский и Несвижский; прекрасные храмы и монастыри — Софийский собор в Полоцке и Борисо-Глебская церковь в Гродно; первозданные уголки природы — национальные парки "Нарочанский", "Припятский", "Браславские озера", "Беловежская пуща"; уникальные музеи и удивительные этнографические деревни", — поделилися белорусский дипломат.

Он напомнил, что по итогам 2016 года Беларусь заняла 1-е место в номинации "Агротуризм" рейтинга National Geographic Traveler Awards среди лучших туристических направлений и 1-е место по популярности в сфере гастрономического туризма у российских туристов (рейтинг RoomGuru.ru).

По информации посла, россияне составляют 80% из общего количества иностранных граждан, посетивших белорусские агроусадьбы, которых уже более 2 тысяч. В стране даже стали появляться кулинарные маршруты, проводиться различные тематические фестивали, например, "Драник-фэст", сырный фестиваль, вишневый, яблочный, турниры кондитерского искусства.

Развивается такой специфический вид туризма, как медицинский.

"Белорусские лечебные учреждения предлагают широкий комплекс качественной и недорогой медицинской помощи, услуги по реабилитации. И что важно — все это на высоком технологическом, современном уровне. С каждым годом все больше россиян приезжают к нам именно за этим", — констатировал дипломат.

Новым уникальным направлением он назвал промышленный туризм.

"Известные крупные предприятия стали принимать у себя гостей, некоторые заводы по привлекательности не уступают музеям. Выбор "достопримечательностей" велик: можно посмотреть, как собирают гигантские автомобили (БелАЗы), создают уникальные IT-программы ("Мир танков"), вяжут популярнейший белорусский трикотаж и варят вкуснейшее пиво по старинным рецептам, делают изумительные колбасы и мороженое, продегустировать все", — поделился посол.

По прогнозам туроператоров, нынешний год станет в Беларуси годом значительного роста национального туррынка по сравнению с предыдущим периодом. Среди трендов 2017 года — рост популярности экотуризма, бизнес-туризма, оздоровительного и событийного.