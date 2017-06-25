Посол Беларуси в РФ о безвизе, БелАЭС и российских кредитах

— Четверть века назад — 25 июня 1992 года — между нашими странами были официально установлены дипломатические отношения, а 3 июля Беларусь отмечает День Независимости. Насколько важны эти даты в вашей и нашей общей истории?



© Sputnik / Сергей Пушкин. Суриков о Минских соглашениях, визовом вопросе и истерии вокруг учений

— День Независимости Республики Беларусь (День Республики) — день нашей гордости, доблести и славы, олицетворение единства и сплоченности народа.

Волей белорусских граждан, высказанной на всенародном референдуме в 1996 году, именно 3 июля — дата освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков — стало главным государственным праздником Беларуси. В этом — мудрость народа, который решил соотносить свою независимость, свое национальное самосознание не с моментом распада Советского Союза, а с периодом героического единения нации перед лицом смертельной угрозы, в котором как нельзя ярче проявилась подлинная сила белорусского народа.

Беларусь в числе первых приняла на себя жестокий удар агрессора и не покорилась ему. В 1943 году (еще до начала операции "Багратион" по ее освобождению и задолго до открытия Второго фронта) более половины территории страны уже контролировали белорусские партизаны. Наши потери в той страшной войне были огромны — треть населения. Выбитый враг оставил за собой пепел деревень, города-руины. Все — экономику, социальную сферу — пришлось восстанавливать мало что не с нуля.

Новые поколения белорусов совершили не менее весомый подвиг: создали государство с социально ориентированной экономикой, развитым сельским хозяйством, передовой наукой, возродив национальные традиции и богатую культуру.

Мы пережили и справляемся с катастрофическими последствиями аварии на Чернобыльской АЭС (тридцать один год назад четверть территории страны поразила радиация, треть сельхозугодий "удобрили" радионуклиды, сотни тысяч переселенцев вынуждены были обустраиваться на новых местах). Преодолели последствия распада СССР, "сборочный цех" которого находился именно в Беларуси, и которого вмиг не стало. Выстояли в условиях неправомерных санкций. Спасли экономику и сельское хозяйство.

Мы сохранили страну, не позволили расшатать социальную стабильность, заложили политический и экономический фундамент развития. Не только полностью обеспечили собственную продовольственную безопасность, но вышли на передовые позиции в Европе и мире по экспорту продовольствия, а также — IT-технологий, сельскохозяйственной и грузовой автомобильной техники.

Что особенно важно, в стране не произошло ни одного межнационального, религиозного конфликта, сегодняшняя Беларусь — европейский донор спокойствия и стабильности.

Великий для белорусов праздник традиционно отмечают вместе с нами и россияне. Вместе с Россией мы и сегодня защищаем мирный труд наших людей, вместе обеспечиваем благополучие и стабильное развитие.

И 25-летний юбилей установления дипломатических отношений Беларуси и России — заметная веха в нашей общей истории. За четверть века сформированы подлинно союзнические отношения. Достижения по развитию двустороннего и интеграционного сотрудничества за этот период очевидны. Строится Союзное государство. Граждане двух стран чувствуют себя и в Беларуси, и в России как дома, уравнены практически во всех правах, степень интегрированности экономик — одна из самых высоких в мире, что является реальным показателем эффективности отношений.

И главное значение, главный результат, достигнутый за четверть века, — это, несомненно, тот неоспоримый факт, что, выстраивая наши государственные институты независимости уже в качестве суверенных государств, мы смогли не растерять нашу общую историческую память, наше глубинное человеческое духовное единство и подлинную дружбу поистине братских народов.

— На прошлой неделе мы отмечали скорбную дату — 76 лет назад началась Великая Отечественная война. Сейчас мы наблюдаем попытки переписать, фальсифицировать ее историю. Что нужно делать, чтобы наше историческое прошлое осталось и нашим общим будущим?

— Наше прошлое должно найти место в нашем будущем, в наших детях! В общности патриотического воспитания под немудрящим брендом "Спасибо деду за Победу" — великий смысл. И это особенно остро понимаешь именно сегодня, сталкиваясь с циничными фактами фальсификации прошлого.

Данную тему необходимо постоянно держать на слуху, чтобы опять не пришлось платить за мир кровью. 9 мая по белорусским городам проходят шествия "Беларусь помнит", от Владивостока до Калининграда шагает "Бессмертный полк". Это хорошие примеры того, как понимают и в Беларуси, и в России задачу по сохранению исторической памяти и недопущению искажений истории. Но это вершина айсберга, название которому — Память.

Все же начинается с семьи и с системы образования. В нашей стране с первых школьных уроков уносят белорусские ученики на вечную память знания "аб вогненых вёсках" (бел. "об огненных деревнях" — Sputnik) (Хатынь, Дальва… — их 619, белорусских деревень, сожженных гитлеровцами и их приспешниками вместе с жителями), о бесчеловечных "фабриках смерти". На территории страны было около 250 лагерей советских военнопленных, 350 мест заключения гражданского населения, 186 гетто. Но страна не встала на колени, не покорилась — "руины стреляли в упор" — гордое имя "Партизанская республика" за ней навечно.

Памятников, мемориалов, братских могил в Беларуси около 9 тысяч. Они входят в военно-исторические маршруты и экскурсии, но главное — являются святым местом почитания погибших, вечным напоминанием о том, как бесценен мир. И не от срока до срока приходят к ним потомки павших героев вместе с детьми, внуками и правнуками, ухаживают, постоянно приводят в порядок. И на наших книжных прилавках нет псевдолитературы о войне, и мы не переписываем страницы героической и трагической истории в школьных учебниках в угоду политической конъюнктуре. И это только некоторые из многих примеров сохранения исторической памяти, передающейся из поколения в поколение.

Все это имеет непреходящее значение всегда, и особенно сейчас, когда приходится отстаивать историческую правду, бороться за нее. Беречь память, как вечный духовный храм, неискаженной передать ее по наследству детям и внукам — главное условие, свято соблюдая которое, мы сохраним и наши суверенность и независимость, и наше общее будущее.

— Двадцать первый год Беларусь и Россия строят единое государство. Чем мы действительно можем гордиться, а что еще не сделано? Какими аргументами убеждать белорусов и россиян в необходимости нашей интеграции?

— Думаю, нет необходимости искать дополнительные аргументы для убеждения белорусов и россиян в необходимости нашей интеграции.

Наши граждане достаточно хорошо понимают базовые ценности нашего единения, все его преимущества и реальный потенциал. Особенно его значение велико в современной геополитической обстановке, в условиях конфликтов и кризисов, когда сближение с близкими тебе по духу людьми представляет мощный ресурс жизнеспособности для противостояния любым вызовам и угрозам.

Главное же достижение Союзного проекта, чем мы действительно гордимся, и это общепризнано, лежит в человеческом измерении. За эти годы многое сделано для реализации равенства социально-экономических прав граждан двух государств в сферах труда, отдыха, здравоохранения, образования, медицинской помощи, налогообложения.

Приняты концептуальные решения в экономической сфере, позволяющие реализовывать согласованную макроэкономическую политику, обеспечивать сотрудничество оборонно-промышленных комплексов, объединять транспортные и энергетические системы, формировать единое научно-технологическое пространство.

Реализуются союзные программы, обеспечивающие реальное взаимодействие органов государственного управления и промышленных предприятий, активно развивается межрегиональное сотрудничество. Налажен качественный и эффективный механизм взаимодействия в сфере внешней политики, где вместе мы проводим стратегическую линию по всему спектру актуальных вопросов международной повестки дня. Вместе обеспечиваем безопасность Союзного государства, прежде всего в военной сфере.

Текущий год — отправная точка отсчета для третьего десятилетия союзного строительства. И его начало не может не обнадеживать.

В прошлом году сохранялась тенденция снижения взаимного товарооборота. В нынешнем — наметился положительный тренд к его восстановлению. Со сдержанным оптимизмом можно отметить, что по итогам января-апреля 2017 года товарооборот составил 9,58 миллиарда долларов. Темп роста к январю-апрелю 2016 года — 126,6%. Наш экспорт в Россию — 3,83 миллиарда долларов (рост — 131,7%). Российский импорт в Беларусь — 5,76 миллиарда долларов (123,4%).

— Москва 29 июня принимает очередной IV Форум регионов Беларуси и России. Как Вы считаете, в чем реальная польза от регионального сотрудничества?

— Действительно, в последние несколько лет произошла значительная активизация контактов между белорусскими и российскими регионами на всех уровнях. И по самому широкому спектру вопросов: промкооперация, инвестиции, культура, наука, молодежная политика…

В Беларуси создана целая система, целью которой является развитие торгово-экономических отношений с Россией. За руководителями республиканских органов государственного управления, иных госорганизаций, подчиненных правительству, Минского городского и областных исполнительных комитетов закреплено 57 российских регионов — основных торговых партнеров среди субъектов Российской Федерации.

Не остаются в стороне от этого процесса и представители законодательной власти двух государств. По инициативе верхних палат парламентов — Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — с 2014 года на ежегодной основе проводятся форумы регионов Беларуси и России. С 2015 года эти мероприятия проходят с участием глав государств.

Актуальность рассматриваемых на них вопросов очевидна, как очевидна и их польза. На первом Форуме регионов в Минске обсуждались проблемы эффективного развития агропромышленных комплексов двух стран. В центре внимания второго — в Сочи — находились вопросы формирования согласованной промышленной политики. Предыдущий третий форум, вновь в Минске, был посвящен развитию сотрудничества в социальной сфере (подписали полторы сотни соглашений, договоров, коммерческих контрактов почти на 300 миллионов долларов). Основная тема четвертого в Москве: "Векторы интеграционного развития регионов Беларуси и России в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества". Не сомневаюсь в его высокой эффективности, к подписанию подготовлено уже более 60 проектов договоров.

В ходе форума его участники представляют свой лучший товар на специализированных выставках. Их проведение содействует и развитию прямых контактов между бизнес-кругами наших стран, что очень важно во время жесткой конкуренции на мировых рынках.

Польза от регионального сотрудничества очевидна. Иначе бы не было такого количества и такой интенсивности контактов. Ежегодно десятки российских делегаций посещают Беларусь и наоборот. Трудно вспомнить, руководство какого российского региона не встречалось с президентом Беларуси.

Сегодня белорусские и российские города, области, края, районы объединяет порядка 200 договоров, соглашений, протоколов о взаимодействии в экономике и научно-технической сфере, торговле и культуре. Беларусь поддерживает прямые торгово-экономические отношения с 80 регионами России; создано около 80 крупных совместных сборочных производств; функционирует свыше 200 субъектов товаропроводящей сети с белорусским уставным капиталом, с российским — более 3,3 тысячи; производственной кооперацией связано свыше 8 тысяч предприятий, работает больше тысячи совместных производств.

А ведь важно также и то, что не измерить цифрами — взаимоотношения людей. Я много езжу по России и не понаслышке знаю, с какой братской любовью относятся россияне к белорусам. Сегодня во многом благодаря народной дипломатии побратимские отношения установили уже порядка 140 белорусских и российских городов.

— 30 июня состоится Высший Госсовет Союзного государства. Сообщалось, что, возможно, будут рассмотрены вопросы более тесной промышленной кооперации Беларуси и России. Планируются ли в ближайшее время сделки купли-продажи или обмена активами между странами?

— Предстоящий ВГС имеет важное значение для рассмотрения концептуальных вопросов двусторонней повестки, требующих соответствующих решений глав государств.

Безусловно, наиболее важные темы лежат в плоскости торгово-экономических отношений. Это проблемы равного доступа субъектов хозяйствования на рынки Беларуси и России в части закупочной деятельности, строительства, субсидирования производства промышленной продукции; реализации совместных проектов в агропромышленной сфере.

Конечно, ключевой вопрос — промышленная кооперация. Проводя согласованную промышленную политику, мы должны не только декларировать, но и иметь, и полноценно расширять долгосрочные кооперационные связи, реализуя конкретные двусторонние проекты, и осваивать новые производства, в том числе в рамках импортозамещения, углубления научно-технического сотрудничества.

Формы сотрудничества могут быть различными: это и обмен активами, и покупка определенного пакета акций. Такие проекты есть и в сфере машиностроения, в нефтехимии, в нефтегазовом секторе. Они рассматриваются. Недавно эти вопросы обсуждались в формате Группы высокого уровня, две недели назад — на Совмине Союзного государства в Санкт-Петербурге. Работа в данном направлении идет. Тут важно понимать главное. Объекты упомянутых сделок должны, в конечном итоге, получать новый импульс к динамичному развитию и приносить больше пользы народам — вот в чем основная цель. О конкретных наработках мы уже скоро узнаем.

30 июня на ВГС речь, в частности, пойдет и о сохранении потенциала машиностроительного комплекса Союзного государства, его наращивании. В белорусской технике до половины и выше российского сырья и комплектующих. Увеличение объемов ее производства и реализации является одновременно и поддержкой российских субпоставщиков (к примеру, только у Минского тракторного завода больше 150 российских смежников), и гарантирует создание новых рабочих мест в обеих странах.

— Минск в 2016 году стал самым популярным городом ближнего зарубежья у российских туристов. Рассчитывает ли белорусская сторона на увеличение турпотока из РФ, и что для этого предпринимается?

— Да, рассчитываем. В Беларуси сфера туристических услуг является перспективным сектором экономики. Среди факторов, определяющих быстрые темпы ее развития, — выгодное географическое положение страны, наличие трансъевропейских транспортных магистралей и туристической инфраструктуры, восстановленные памятники истории и культуры.

Сегодня российские туристы могут выбрать в Беларуси отдых на любой вкус: древние замки, такие как Мирский и Несвижский; прекрасные храмы и монастыри — Софийский собор в Полоцке и Борисо-Глебская церковь в Гродно; первозданные уголки природы — национальные парки "Нарочанский", "Припятский", "Браславские озера", "Беловежская пуща"; уникальные музеи и удивительные этнографические деревни.

По итогам 2016 года Беларусь заняла 1-е место в номинации "Агротуризм" рейтинга National Geographic Traveler Awards среди лучших туристических направлений и 1-е место по популярности в сфере гастрономического туризма у российских туристов (рейтинг RoomGuru.ru).

Агроэкотуризм действительно становится одним из самых любимых видов отдыха россиян. Они составляют 80% из общего количества иностранных граждан, посетивших белорусские агроусадьбы, которых уже более 2 тысяч. В стране даже стали появляться кулинарные маршруты, проводиться различные тематические фестивали, например, "Драник-фэст", сырный фестиваль, вишневый, яблочный, турниры кондитерского искусства.

Развивается такой специфический вид туризма, как медицинский. Белорусские лечебные учреждения предлагают широкий комплекс качественной и недорогой медицинской помощи, услуги по реабилитации. И что важно — все это на высоком технологическом, современном уровне. С каждым годом все больше россиян приезжают к нам именно за этим.

Я уж не говорю об оздоровительном туризме. На наших курортах, в санаториях и здравницах россияне составляют большинство (белорусам путевок не хватает): высокое качество услуг, приемлемые цены.

Новым уникальным направлением становится промышленный туризм. Известные крупные предприятия стали принимать у себя гостей, некоторые заводы по привлекательности не уступают музеям. Выбор "достопримечательностей" велик: можно посмотреть, как собирают гигантские автомобили (БелАЗы), создают уникальные IT-программы ("Мир танков"), вяжут популярнейший белорусский трикотаж и варят вкуснейшее пиво по старинным рецептам, делают изумительные колбасы и мороженое, продегустировать все.

Сегодня в Беларуси российским туристам предлагаются не только экскурсии либо оздоровление, но также так называемые MICE-услуги — область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий, спрос на которые геометрически возрастает. Россиян привлекают и программы в сферах паломнического и охотничьего туризма.

По прогнозам туроператоров, нынешний год станет в Беларуси годом значительного роста национального туррынка по сравнению с предыдущим периодом. Среди трендов 2017 года — рост популярности экотуризма, бизнес-туризма, оздоровительного и событийного.

— Беларусь ввела пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран мира, в свою очередь Россия предприняла ряд мер по повышению контроля за пересечением белорусско-российской границы гражданами третьих страны. И те, и другие действия вызвали настороженность у сторон. На какой стадии находится процесс урегулирования и согласования общих условий пересечения внутренней союзной границы гражданами третьих государств? Когда, наконец, уже можно будет говорить о единой въездной визе, которая сняла бы все подобные вопросы? Что препятствует ее введению?

— Действительно, одна из сегодняшних проблем, вызывающих озабоченность и нарекания как со стороны граждан Беларуси и России, так и от граждан третьих стран — это некоторые, я бы мягко сказал, новации пересечения белорусско-российской границы, не нами инициированные.

За более чем двадцатилетний период ее открытости, для всех граждан, в том числе иностранных, посещающих наши страны, стало привычным и удобным путешествовать через Беларусь в России и обратно на личном транспорте, автобусом, поездом. Теперь же из-за отсутствия международных пунктов пропуска на сухопутной границе граждане третьих стран вынуждены закладывать немалый "крюк" через Прибалтику или Украину. Накладно и неудобно. Появились пограничные зоны, восстановлен паспортный контроль, растут очереди в местах пропуска.

Хлопот белорусским авиапассажирам и транзитникам прибавило решение перенаправлять с 15 мая в международные терминалы все авиарейсы между нашими странами. В погранслужбе ФСБ прессе разъяснили, что это сделано в связи с тем, что в Минске ввели пятидневный безвизовый режим. Парадокс, поскольку аналогичный режим появился в России значительно раньше (упрощенный — через свободный порт Владивостока — в Приморский край, и на паромах — вообще без виз — в Санкт-Петербург).

Но не это главное. Разъясняю: введя безвизовую "пятидневку", мы только отказались от взимания визового сбора, а в плане осуществления контрольных функций и мероприятий ситуация осталась для пересекающих нашу границу фактически прежней.

С другой стороны, действуют наши двусторонние договорно-правовые инструменты обеспечения безопасности (включая базы данных по лицам, нежелательным для въезда на территории наших стран) на внешних контурах. И принятые на себя обязательства мы четко исполняем.

Тем не менее, на недавнем Совмине Союзного государства в Санкт-Петербурге было принято соответствующее постановление "О Плане мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территориях государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2017-2020 годы".

Безусловно, ситуация в мире кардинально изменилась, резко возросли риски, связанные с террористическими угрозами, миграционными проблемами. Но, несмотря на желания принять дополнительные меры безопасности для своих стран и граждан, в этом контексте мы не должны забывать не только о сохранении транзитной и туристической привлекательности наших стран, но, в первую очередь, — об имидже Союзного государства в целом.

Понимая это, следует отметить, что совместными усилиями сейчас ведется активный диалог на разных площадках и уровнях — от экспертных до высоких государственных, где обсуждаются возможности принятия совместных мер в части обеспечения дополнительной безопасности на внешней границе Союзного государства. Это касается и поиска взаимоприемлемого решения для восстановления действовавшего режима пересечения белорусско-российской границы без ущерба для сторон и при безусловном соблюдении прав наших сограждан в части свободы перемещения, как и предусмотрено соответствующими документами Союзного государства.

Продолжается работа и по соответствующему соглашению по взаимному признанию виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранцев на территории государств — участников Союзного государства. Препятствий к его принятию с нашей стороны нет. Надеюсь, это в том числе поможет в комплексе решить вышеназванные пограничные трудности, без отката на 20 лет назад в прошлое.

— Как продвигается проект строительства АЭС в Островце? Есть ли риск того, что сроки введения в эксплуатацию будут сдвинуты еще больше из-за инцидента с корпусом реактора? Нет ли у белорусской стороны сомнений в безопасности проекта? Изменилась ли и на сколько его стоимость?

— Беларусь всегда на практике реализовывала принципы открытости и прозрачности в отношении всех аспектов строительства Белорусской атомной электростанции. В этом не раз могли убедиться как журналисты, посещавшие объект (20 апреля состоялся очередной пресс-тур для белорусских и зарубежных СМИ), так и различные эксперты, дипломаты (месяц назад, 26 мая, было организовано посещение стройки представителями дипкорпуса, аккредитованного в Беларуси и Литве).

Боюсь ошибиться в деталях, ведь строительство — это динамичный процесс, но еще в начале апреля на первом энергоблоке был смонтирован корпус реактора и все четыре парогенератора, идет монтаж другого не менее сложного и важного оборудования. На недавнем форуме "Атомэкспо" в Москве достигнута договоренность с "Росатомом" ускорить работы на первом энергоблоке Белорусской АЭС, чтобы сдать его в срок в 2019 году.

Продолжаются работы и на втором энергоблоке. В части упомянутого инцидента с корпусом реактора могу сказать, что между Беларусью и Россией подписано соответствующее дополнительное соглашение к контракту, согласно которому на втором энергоблоке БелАЭС установят корпус реактора, ранее предназначавшийся для Балтийской АЭС (станция в Калининградской области России). Сроки ввода второго энергоблока не сдвинутся, а его запуск состоится, как и запланировано. Стоимость проекта также не должна претерпеть изменений. Кредит на строительство БелАЭС взят в России на выгодных условиях.

И, конечно, ключевым вопросом строительства станции не только для нас являлась ее безопасность. Как уже неоднократно подчеркивалось на всех уровнях, Беларусь строго выполняет все рекомендации МАГАТЭ и всегда открыта для диалога. И наша АЭС будет во многом образцом безопасности атомной энергетики. Фобии некоторых наших соседей по этому поводу излишне политизированы и не имеют под собой никаких оснований.

В частности, миссия МАГАТЭ в январе этого года подтвердила, что выбранная площадка и проектные решения обеспечивают ответ на все внешние угрозы. И совсем недавно, в начале июня, строительную площадку Белорусской АЭС посетили эксперты Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций. Их выводы аналогичны.

Сможет ли Беларусь восстановить объемы производства и экспорта нефтепродуктов после имевшего место сокращения поставок российской нефти из-за неурегулированных разногласий в нефтяной сфере?

Упомянутые "разногласия в нефтяной сфере" урегулированы в апреле этого года в Санкт-Петербурге главами государств. А достигнутые при этом договоренности стали результатом продолжительных и крайне предметных переговоров с участием экспертов во всех имеющих отношение к нефтегазовой сфере отраслях.

Не стало исключением и определение объемов нефти, согласованных для поставки в Беларусь. В принятых решениях учтены как возможности российской стороны по поставке и транспортировке нефти, так и возможности белорусской стороны по ее переработке.

В результате с апреля 2017 года все доступные с учетом проводимой реконструкции мощности белорусских НПЗ загружены. А объемы экспорта нефтепродуктов зависят не от доступных объемов сырья, а от текущей производительности нефтеперерабатывающих предприятий и конъюнктуры рынка.

Да, мы действительно потеряли часть доходов от сокращения объемов производства и реализации нефтепродуктов в 2016 году. При этом надеюсь, что согласованные обновленные подходы к энергетическому сотрудничеству и дальнейшие шаги по созданию единого энергетического рынка не только компенсируют эти издержки, но и, что самое главное, приведут к взаимной выгоде, как для Беларуси, так и для России в средне- и долгосрочной перспективе.

— Каковы перспективы поставки в Беларусь нефти, альтернативной российской? Возможно ли возобновление прокачки такой нефти по трубопроводу через территорию Украины на белорусские НПЗ?

— Белорусская сторона никогда не скрывала, что ведет переговоры с зарубежными поставщиками для диверсификации поставок нефти. Это нормальная абсолютно практика, которая ни в коей мере не ущемляет интересы российской стороны и не свидетельствует, как это иногда преподносится в СМИ, о попытках Беларуси продемонстрировать показную самостоятельность.

Ни для кого не секрет, что с учетом актуальной практики взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, России выгодно отправлять нефть в третьи страны, нам же — покупать именно российское сырье. Поэтому топливные балансы время от времени и становятся предметом новых обсуждений.

В сложившейся ситуации диверсификация поставок, а на самом деле просто отработка механизма возможной диверсификации, — это гарантия устойчивой работы белорусского нефтеперерабатывающего комплекса в будущем. Да, на сегодняшний день нашим НПЗ гораздо выгоднее работать на российском сырье. Но надо понимать, что даже более дорогой импорт лучше, чем простой предприятий одной из ключевых отраслей народного хозяйства.

Кроме того, когда-нибудь в России завершится налоговый маневр, а российские внутренние цены вплотную приблизятся к мировым. Поэтому нельзя исключить развитие ситуации, когда российские добывающие компании будут конкурировать на рынке Беларуси и по ценовым параметрам.

Что касается непосредственно хода переговоров потенциальных стран-продавцов и стран-транзитеров, то на данном этапе это все еще относится к коммерческой тайне субъектов хозяйствования.

— Сказалось ли негативно на состоянии бюджета и ЗВР Беларуси перечисление недоплаченной ранее суммы за поставленный российский газ? Осуществляется ли расчет за газ в настоящее время в полном объеме? Выработаны ли подходы по созданию общего рынка газа, каковы ключевые моменты его будущего функционирования?

— Драматизировать ситуацию не стоит. После перечисления денежных средств, ЗВР Беларуси в международном определении к 1 мая 2017 года увеличились на 3,7%.

Белорусской стороной неоднократно заявлялось, что целью инициирования процесса пересмотра механизма взаимодействия в нефтегазовой сфере было не наполнение бюджета за счет так называемых "российских дотаций", а создание равных условий хозяйствования для белорусских и российских предприятий. Условий, равенство которых было заявлено и закреплено в международно-правовых документах при создании Союзного государства и ЕАЭС.

Что касается второй части вопроса: платежи за газ осуществляются в полном объеме.

Если же говорить об уроках наиболее заметных периодов напряженности по отдельным вопросам белорусско-российских отношений, то, на мой взгляд, главным из них является понимание необходимости более глубокой интеграции на основе равенства. Только создание действительно общих рынков может стать залогом недопущения возможных осложнений в будущем.

Именно поэтому перед нами сейчас стоит единая задача подготовить предложения, предусматривающие определение цены на газ для Беларуси с 2020 года с учетом необходимости создания условий по формированию к 1 января 2025 года общего рынка газа. Задача эта непростая, требующая выработки осмысленных и многократно выверенных подходов. Работа в этом направлении ведется, но согласованные сторонами ее временные рамки не предполагают выхода на конкретные договоренности ранее следующего года и публичное обсуждение их проектов.

— Периодически к белорусским предприятиям возникают претензии со стороны Россельхознадзора в связи с недостаточным контролем качества продуктов и реэкспортом запрещенной в РФ продукции, что ведет к установлению ограничений на экспорт продуктов из Беларуси. Смогут ли стороны в ближайшее время урегулировать эту ситуацию? Что необходимо предпринять, чтобы избежать ее повторения?

— Возникающие претензии Россельхознадзора к белорусским предприятиям зачастую не совсем обоснованные. Решения же о введении ограничительных мер принимаются моментально, без проведения обстоятельных разбирательств. При этом в каждом отдельном случае белорусские ветеринарные службы проводят тщательное расследование, осуществляют корректирующие действия по контролю качества. И наши предприятия сами заинтересованы выпускать только качественную продукцию, причем не только на экспорт. В этом для нас нет никакой разницы, на наших производствах нет отдельных линий для внутренних и внешних поставок.

Подчеркиваю: на прилавках белорусских магазинов такие же продукты, какие идут и в Россию, и в страны Евросоюза (от них, кстати, мы не получили ни одной рекламации). Да, российский рынок для нас приоритетный, но не единственный. Наше продовольствие поставляется почти в 60 стран мира. И действующие внутренние белорусские стандарты на производство продукции жестче некоторых межгосударственных стандартов Евразийского экономического союза, Евросоюза.

Нас также не устраивают сроки рассмотрения представляемых ветеринарной службой Беларуси материалов по выявленным претензиям, да и принятие, в моей терминологии, "усеченных" решений по снятию ограничений. К примеру, Россельхознадзор выявил нарушение по поставкам сухого молока, а ввел ограничение на все предприятие, весь его ассортимент. После разбирательств, при "открытии по молоку", остаются ограничения на масло, сыры.

В отношении реэкспорта запрещенной в Россию продукции скажу кратко. Остановить всех "предприимчивых" продавцов и покупателей (как белорусских, так и российских) не просто. Но основное внимание в российской прессе сосредоточено, понятно, на "белорусской контрабанде", львиную долю которой останавливают все же именно наши таможенники и пограничники. И никого не смущает, к примеру, что основной страной-поставщиком бананов в Беларусь является Россия.

Да, "серый" импорт периодически просачивается, но это "капля в море", борьба с ним — задача правоохранительных органов по обе стороны границы. Вопрос с определением порядка перемещения, транзита санкционных продуктов Беларусь предлагала еще в 2014 году урегулировать на площадке ЕАЭС. К сожалению, ведомственные российские партнеры всячески его затягивают — наверное, в определенном правовом вакууме проще предъявлять претензии к белорусской продукции.

Белорусская сторона — за активизацию работы с российскими коллегами по борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией.

Надеюсь, что все вопросы в конечном итоге будут решены, в том числе не только в рамках Союзного государства, но и ЕАЭС.

— В продолжение продовольственной тематики: как сохранить баланс между соблюдением национальных интересов и попыткой поддержать развитие конкуренции на едином пространстве Союзного государства?

— Я все-таки не первый год работаю в России, поделюсь небольшим наблюдением. В последнее время не без участия прессы у российских потребителей упорно формируется впечатление, что российским производителям не дает развиваться конкуренция со стороны белорусских. Кому это выгодно — вопрос риторический.

В связи с этим приведу один любопытный факт, на который мало обращают внимание. В 2016 году в Россию поставлено белорусских продовольственных товаров на 3220,6 миллиона долларов — снижение к 2015 году на 2,2%, но суть не в этом. Импортировано продовольствия из России на 712,5 миллионов долларов — рост на 5,6%. На первый взгляд, наши поставки в 4,5 раза выше. Однако, поскольку речь о продовольствии, сравним его поставки с численностью населения двух стран. Получается, что мы поставили продовольствия на 22 доллара на одного жителя России, а российские производители — на 75 долларов на одного белоруса. Вот такой баланс.

При этом в Беларуси нет такого лоббирования интересов собственных сельхозпроизводителей и поставщиков, какое наблюдается в России. На прилавках наших магазинов хватает российской снеди (более 20% от всего импортного продовольствия), спрос на которую по всему ассортименту мы можем полностью обеспечить самостоятельно. Наша доля заметно скромнее — порядка 12-14% в импорте продовольствия России.

И про конкуренцию: она должна быть честной не только на словах. У наших производителей российские поставки отнимают часть прибыли. Но они не ропщут, не затевают подковерные игры, не требуют закрыть отечественный рынок российским коллегам, не выплескивают через СМИ свои проблемы на земляков, а поднимают планку качества товара, разнообразят его ассортимент, ищут дополнительные рынки сбыта.

Кое-кто в России возмущается, что белорусы, к примеру, поставляют много молочной продукции, да еще и приврет — некачественной. Но в состоянии ли покрыть российский потребитель потребности россиян в "молочке" собственными силами, обеспечить белорусское качество? Вопрос — тоже риторический, годы на это уйдут.

Очень бы не хотелось, чтобы пассажами о соблюдении балансов национальных интересов прикрывались узковедомственные интересы недобросовестных конкурентов, идущие в разрез с интересами потребителей.

— В последнее время Минск активизировал переговоры по поводу вступления в ВТО. Не отразится ли возможное присоединение к организации на экономических отношениях Беларуси с Россией, а также в рамках ЕАЭС?

— Де-факто Беларусь уже несколько лет живет в условиях, максимально приближенным к условиям ВТО, с того времени, как к Организации в 2012 году присоединилась Россия — крупнейший торговый партнер нашей страны.

Более того, правила ВТО, равно как и обязательства России в Организации, легли в основу принципов функционирования ЕАЭС.

Что же касается наших партнеров по ЕАЭС, то руководствуясь в своей деятельности нормами и принципами ВТО, они также признают важность присоединения к Организации всех государств — членов Союза и заинтересованы в этом.

Поэтому есть все основания утверждать, что вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию только укрепит интеграцию на Евразийском пространстве, сделает ее частью общемировых экономических процессов.

— Есть ли у Беларуси "система приоритетов" в интеграционных структурах помимо Союзного государства (тот же — ЕАЭС, ОДКБ), что это дает республике?

— Республика Беларусь не делит интеграционные объединения, участником которых она является, на приоритетные и не очень. Каждое выполняет свою задачу и несет свой функционал. Мы последовательно и целенаправленно реализуем свои интересы и в Союзном государстве, и в ЕАЭС.

Проект Союзного государства — это на сегодня самое продвинутое во всех смыслах интеграционное образование на постсоветском пространстве. В рамках Союза экономического взаимодействия, мы осуществляем парламентское сотрудничество, решаем вопросы военной безопасности, внешнеполитического, культурно-гуманитарного сотрудничества и т. д.

Евразийский экономический союз сформирован исключительно как экономическое образование, в основе которого — обеспечение движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

При этом ЕАЭС и Союзное государство имеют немало точек соприкосновения. Однако, согласитесь, двоим договориться легче, чем пятерым. Отдельные вопросы в Союзном государстве решаются быстрее и качественнее. В первую очередь, это касается экономики. Поэтому значительный потенциал "двойки" должен быть в максимальном режиме задействован в процессе становления ЕАЭС.

В ОДКБ система приоритетов определяется ежегодно, каждым государством, принимающим председательство (в этом году председательствует Беларусь). Она выстраивается на принципах союзнического взаимодействия, преемственности и подчиняется главной задаче — обеспечению поступательного развития Организации.

На встрече с секретарями советов безопасности государств — участников ОДКБ в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко в качестве важнейших задач определил координацию внешнеполитической деятельности союзников по Организации; сотрудничество ОДКБ с ведущими универсальными и региональными международными структурами; комплексное укрепление военного, военно-технического, антикризисного и миротворческого потенциалов Организации. Среди приоритетов также — противодействие международному терроризму, борьба с незаконным оборотом наркотиков; обеспечение стабильной миграционной обстановки; совершенствование юридической основы и механизмов взаимодействия в рамках ОДКБ.

Беларусь и Россия на двусторонней основе, а также в рамках ОДКБ ведут работу по созданию объединенной группировки ПВО и ПРО. Означает ли это, что в ближайшее время в Беларусь могут поступить комплексы С-400, "Искандер"? Планируется ли и когда закупка самолетов Су-30СМ, новой партии Як-130, вертолетов Ми-8?

Приоритетным стратегическим союзником для белорусских военных является Россия. Причем в союзном строительстве военные, зачастую, продвигаются быстрее, чем политики и экономисты.

С Россией заключено 35 международных договоров в военной сфере, реализация которых в том числе направлена и на координацию совместной деятельности в областях ВВС и ПВО, включающую проблематику Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России. Правовая база нашего двустороннего сотрудничества, а также многостороннего (в форматах ОДКБ и СНГ) позволяет регулировать практически весь комплекс отношений в военной и военно-технической областях.

Напомню, что в начале 2016 года был полностью завершен процесс формирования объединенной системы ПВО в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Соответствующие силы и средства заступили на боевое дежурство. Сейчас основные усилия сосредоточены на его несении и проведении практических совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

В целом в прошлом году для нужд Вооруженных Сил Беларуси было закуплено более 250 новых образцов вооружения и военной техники. В их числе и учебно-боевые самолеты Як-130, транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ-5, батарея "Тор-М2".

По зенитно-ракетным комплексам, как отмечали в СМИ представители нашего оборонного ведомства, основным ЗРК в Беларуси на сегодняшний день остается система С-300. Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками.

Ожидаем, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят СУ-30СМ войск ВВС и ПВО Беларуси.

— Подводя итоги нашей беседы, как бы Вы в целом оценили нынешнее состояние российско-белорусских отношений в рамках Союзного государства, взаимодействия на международной арене?

— Могу в очередной раз подтвердить, что отношения Беларуси и России сегодня характеризуются уровнем широкого стратегического партнерства по всем направлениям межгосударственного взаимодействия.

Наши страны активно сотрудничают в экономической плоскости, в сферах научно-технического, инвестиционного и инновационного развития. Нам удалось обеспечить равные права граждан двух стран во всех основных сферах — в свободе передвижения и выбора места жительства, трудоустройстве, образовании, соцобеспечении, медицинском обслуживании, ведении бизнеса и т.д.

Наши взгляды совпадают практически по всем вопросам международной повестки дня. Мы активно сотрудничаем в рамках интеграционных объединений ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Координируем взаимодействие в рамках ООН и на площадках других международных организаций. Едины в подходах к обеспечению региональной и глобальной равной и неделимой безопасности, борьбе с другими вызовами и угрозами.

В начале июня под руководством министров иностранных дел прошло очередное совместное заседание коллегии МИД Беларуси и МИД России, приуроченное к 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. По его итогам принято Совместное заявление, в котором подтверждена общая нацеленность на более тесное взаимодействие для укрепления позиций Беларуси и России на международной арене в интересах углубления интеграционных процессов в рамках Союзного государства и в других форматах.

Были также согласованы основные подходы к формированию Программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы. Само существование такого документа, который будет приниматься уже в двенадцатый раз, говорит об очень высоком уровне наших двусторонних отношений. Никто не сомневается, что так будет и впредь.