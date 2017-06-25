Ваша самая отталкивающая черта личности по знаку зодиака

Как и у всех, у вас есть свои недостатки. Вы не идеальны, и в вас есть что-то, что действительно отталкивает людей. Однако неплохо бы знать, что люди в вас не воспринимают. Вы настолько эгоистичны, что никогда не можете говорить ни о чем другом, кроме себя, или же постоянно жалуетесь и ноете? Будьте честны с самим собой. Может ли ваше поведение, которое вы считаете вполне нормальным, быть раздражающим? У вас есть выбор: вы принимаете свои недостатки и соглашаетесь с ними или можете работать над улучшением себя. Какая же ваша черта может быть самой невыносимой и неприятной в глазах окружающих?





1. Овен

Вы несдержанный человек. Ваш гнев кратковременен, но когда вы сердитесь, то набрасываетесь на всех, кто рядом. Вас крайне легко вывести из себя, и ваши вспышки эмоций откровенно пугают. Конечно, вы моментально остываете, но осадок у окружающих людей остается надолго. Прежде чем впадать в ярость, подумайте, как это влияет на других.

2. Телец

Вы пассивны. Иногда заставить вас что-то делать, это все равно что толкать огромный камень в гору. Вы предпочтете сидеть в привычном болотце и ждать, что вам что-то автоматически упадет в руки, а не что-то делать, чтобы это получить. Увы, но Вселенная так не работает, а ваши пассивность и негибкость очень раздражают.

3. Близнецы

Вы ненадежны. Вы не хотите быть таким и делаете это ненамеренно, но это факт. Вы опаздываете, вы берете на себя обязательства и не делаете, и вы обещаете, но не выполняете. Понятно, что вы не хотите никого разочаровывать, но вам нужно быть не только реалистом в отношении того, что вы можете или не можете выполнить, но и честным с самим собой.

4. Рак

Вы не умеете быть счастливым и не даете себе быть счастливым. В любой позитивной ситуации вы инстинктивно ждете подвоха или удара в спину, а также не верите в хороший исход любого начинания, отыскивая в нем обязательную ложку дегтя. Вы не только не позволяете себе впускать счастье в свою жизнь, но делаете то же самое и с другими.

5. Лев

Вы пассивно-агрессивны. Вы не хотите пачкать свои руки, поэтому пытаетесь манипулировать другими в свою пользу. Вы не идете на прямое противостояние, а юлите и изворачиваетесь, стараясь быть душечкой для всех. Можно сказать, что вы из тех людей, которые обожают загребать жар исключительно чужими руками.

6. Дева

Вы фанатик контроля. Ничто никогда не бывает для вас хорошим, если вы в этом не поучаствуете и не подкорректируете в соответствии с вашим видением. Вам нужно управлять всеми и вся, и это делает вас невыносимым человеком, коллегой или боссом. Забудьте о постоянном микроменеджменте и расслабьтесь. Вы не можете обладать контролем над Вселенной.

7. Весы

Вы слишком состязательны. На первый взгляд, вы простой рубаха-парень, но на самом деле вы конкурируете почти во всем. Вы сравниваете себя с другими, пытаетесь быть лучше, богаче, успешнее. Если у вас нет объекта, на который нужно равняться, чтобы затем перегнать и повысить свою самооценку, вы впадаете в уныние и страдаете от морального дискомфорта.

8. Скорпион

Вы грубы. Вы ненавидите ложь и считаете, что быть прямолинейным гораздо честнее. Беда в том, что ваша прямолинейность граничит с беспардонностью и бестактностью, и вы даже не задумываетесь, как ваши слова воздействуют на людей. По сути, вы совсем не заботитесь о том, сделаете ли вы кому-то больно или нет. Учитесь все же щадить чужие чувства.

9. Стрелец

Вы зациклены на самом себе и думаете, что все, затаив дыхание, жаждут слушать ваши истории о вас любимом. Это здорово, что вы считаете себя человеком интересным и достойным внимания, но это не значит, что точно так же считают и другие. Помните, что вы не единственный предмет для разговора.

10. Козерог

Вы прижимисты и очень осторожны с деньгами, и в этом вся ваша суть. Вы никогда не пройдете мимо скидочных купонов или распродаж и не постесняетесь отчаянно поторговаться. Вы запросто пригласите кого-нибудь пообедать, но в ресторан быстрого питания, потому что у них бывают специальные предложения: два блюда по цене одного. Щедрым человеком назвать вас никак нельзя, и чаевые оставлять вы тоже не любите.

11. Водолей

Вы можете быть бессердечным. Периодически вы отключаете все свои эмоции и выглядите бесчувственным и отстраненным. С вами трудно общаться, поскольку вы совершенно не слышите и не ощущаете, что переживают другие люди, надев маску холодности и безразличия.

12. Рыбы

Вы слишком таинственны. Конечно, с доверием нужно быть аккуратнее, но дело в том, что вы вообще никому ничего не рассказываете. Вы все держите в себе. Именно поэтому люди тоже держатся закрыто по отношению к вам, поскольку доверие – процесс двусторонний, а не односторонний. Причем меняться и раскрываться вы не собираетесь. Легкая загадочность – это здорово, а вот одна сплошная тайна – это уже скучно.

Текст: Flytothesky.ru