Глава СК о взаимодействии следователей Беларуси и России

— Следственные комитеты Беларуси и России расширяют сотрудничество. Какие направления вы считаете наиболее приоритетными для взаимодействия?

— С самого начала своей деятельности Следственный комитет Республики Беларусь наладил конструктивное взаимодействие со Следственным комитетом Российской Федерации. Есть немало примеров, когда полученные в ходе исполнения поручений об оказании правовой помощи материалы способствовали изобличению и привлечению виновных к уголовной ответственности.

Основным направлением сотрудничества между ведомствами является оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В настоящее время следователи двух стран оказывают друг другу помощь на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Документ, заключенный между странами СНГ, был подписан в Минске еще в 1993 году. Со временем нормы договора устарели. К тому же, согласно Конвенции, взаимодействие могло осуществляться только через центральные аппараты комитетов, что значительно замедляло расследование уголовных дел.

В 2002 году проблемы совершенствования нормативной базы, регулирующей оказание правовой помощи, нашли закрепление в новой редакции Конвенции, подписанной в Кишиневе. Внесенные правки позволяют сейчас в соответствии с национальным законодательством столичному и областным управлениям Следственного комитета Беларуси непосредственно сотрудничать с территориальными подразделениями следственных и иных ведомств стран — участниц Конвенции, таких как Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Армения, Таджикистан.

Около 70% от всех поручений об оказании правовой помощи, относящихся к деятельности наших правоохранительных органов — это запросы из Беларуси в Россию и наоборот.

Только с начала текущего года белорусские следователи направили в Россию более 200 поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам, относящимся к подследственности Следственного комитета Российской Федерации (уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, коррупционные преступления, безвестное исчезновение граждан, убийства, половые и воинские преступления).



© Sputnik / Виктор Толочко Министр юстиции Беларуси - о ЕАЭС, браках с россиянами и должниках

Важным этапом развития сотрудничества между Следственными комитетами Беларуси и России стало подписание 25 апреля 2013 года соглашения о сотрудничестве. Оно предусматривает оказание содействия при доследственных проверках, обмен опытом и различной информацией. Сотрудники криминалистического отдела Следственного комитета Беларуси неоднократно посещали Главное управление криминалистики Следственного комитета России для изучения положительного опыта практической деятельности. Полученные знания активно используются при проведении мероприятий по оснащению новейшей криминалистической техникой наших следственных подразделений.

В образовательной сфере активно происходит взаимодействие. Белорусские следователи и криминалисты повышают квалификацию на базе главного управления криминалистики, Московской и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета России.

Практически круглогодично подразделения Следственного комитета проходят стажировку и повышение квалификации в России. За это мы очень благодарны нашим партнерам. Ближайшая командировка состоялась для подразделения информации и связи с общественностью. Они повышали квалификацию в центральном аппарате Следственного комитета России. Недавно вернулись сотрудники, которые были на семинаре по противодействию терроризму. Не говоря уже о командировках по конкретным уголовным делам — они происходят постоянно. Для нас Россия — очень важный и серьезный партнер.

— Как удается противостоять современным вызовам: киберпреступности, терроризму?

— Следственные комитеты Беларуси и России постоянно обмениваются методическими наработками, совместно вырабатывают новые способы предупреждения, выявления и пресечения террористической деятельности.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Макей об угрозах, дипломатических паузах и трезвой оценке отношений

Преступность в последнее время шагнула за пределы государственных границ. Преступления в сфере высоких технологий, интеллектуальной собственности — они всеобъемлющие. Недавно мы встречались с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь. Чуть раньше к нам прибыли представители Федерального бюро расследований США. Они как раз обсуждали вопросы взаимодействия в расследовании трансграничных преступлений.

В вопросе совместного противодействия терроризму надо вернуться в 2011 год. Уже тогда российские коллеги оказали нам неоценимую помощь в раскрытии и расследовании террористического акта в Минском метро. И техническую и методическую. Когда же произошли трагические события в этом году в Санкт-Петербурге, мы буквально в день трагедии откликнулись с официальным предложением помощи специалистами, нашим опытом. Коллеги поблагодарили нас, но справились быстро своими силами.

Подобного рода преступления несут для нас такую же боль, как и для наших коллег из России.

— Достаточно ли нормативной базы для эффективного и оперативного противодействия преступлениям?

— Больше 10 лет мы шли к важному решению глав государств СНГ. Результатом этой работы стало подписанное в Казахстане Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп. Это важнейший документ, который позволяет коллегам из разных стран, в том числе, из Беларуси и России, с момента возбуждения уголовного дела создавать совместную следственно-оперативную группу. Это происходит, если преступления затрагивают интересы разных стран либо совершались одним и тем же лицом на территории двух государств. Это соглашение — огромный шаг вперед.

Если бы документ появился раньше, может, удалось бы быстрее задержать насильника, который совершил 24 эпизода насильственных действий. Напомню, гражданин России нападал на женщин в Брестской и Минской областях с 1994 по 2014 год. В ноябре 2015-го его задержали, а спустя год белорусский суд приговорил его к наказанию в виде 18 лет лишения свободы. Параллельно коллеги в Санкт-Петербурге проводят расследование по фактам аналогичных преступлений в разных регионах России, в которых подозревается осужденный.

Мы готовы к реализации соглашения в любой момент. К счастью, подобных эпизодов сейчас не так много.

— Недавно состоялось первое совместное заседание коллегий следственных комитетов Беларуси и России. Расскажите, как планируется развивать эту площадку?



© Sputnik / Сергей Пушкин. Суриков о Минских соглашениях, визовом вопросе и истерии вокруг учений

— Это одна из форм взаимодействия. Еще в 2015 году были подписаны документы о порядке проведения совместных коллегий следственных комитетов Беларуси и России. И вот первое заседание прошло недавно, 27 апреля, в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. Первое заседание носило больше протокольный характер. Мы подтвердили значимость проведения этого мероприятия, подписали совместное заявление о необходимости повышения эффективности межведомственного взаимодействия при расследовании уголовных дел. В коллегии также приняли участие наши армянские коллеги. Кстати, проведение следующей подобной встречи, уже в трехстороннем формате, планируется в сентябре в Ереване. Мы открыты для общения и приглашаем к взаимодействию профильные ведомства других стран.

Несмотря на видимые результаты, следственные комитеты Беларуси и России не намерены останавливаться. Продолжается работа над программой Союзного государства "Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства". В ее ходе планируется разработать и внедрить в практическую деятельность методы установления географического происхождения предполагаемого преступника по его генотипу.



© Sputnik / Александр Шурмелев Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич беседует с корреспондентом Sputnik

— К вопросу об открытости. Силовые структуры иногда критикуют за недостаточную транспарентность в общении с прессой. Как ваше ведомство выстраивает работу со СМИ?

— Главное требование, которое я предъявляю к своим подчиненным в части общения с прессой — достоверность. Если кратко: мы должны давать информацию так, чтобы нас никто и никогда не смог опровергнуть. Любое заявление Следственного комитета должно восприниматься как догма. И пока, мне кажется, мы неплохо справляемся с этой задачей. Нас регулярно цитируют ведущие медиаресурсы страны, и они полностью доверяют официальным ответам представителей ведомства.

От себя хотел бы поблагодарить вашу компанию за конструктивный подход в освещении деятельности Следственного комитета. Я говорю совершенно искренне. Вы так же молоды, как и мы, и, что радует, между нами не было недопониманий — мы всегда находим общий язык. Поэтому мне импонирует, что такая профессиональная работа выстроена и что Sputnik в этом смысле держит марку.