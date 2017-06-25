Топ-10 очень крутых изобретений последнего времени

Будущее уже наступило! Нет-нет, не стоит саркастически упоминать традиционное отключение воды в летние месяцы, проблемы с дорогами и огромнейшие очереди в какое-нибудь почтовое отделение. Возможно, до наших стран технологичность доберется чуть позже, но сами по себе изобретения последних лет буквально поражают своими возможностями! Уже через каких-то 10-15 лет мы не будем представлять жизнь без этих удивительных штуковин.

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