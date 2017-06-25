Быть одним целым? Мысли о настоящей любви…





В бесшабашные годы юности любовь казалась мне самой большой в мире ценностью. Не было и дня, чтобы мой воспаленный разум не думал о человеке, которого я встречу и больше не отпущу. Мне казалось, я узнаю его из тысячи – мы будем бредить одинаковыми мечтами, слушать похожую музыку, наравне чувствовать окружающий мир, будто две половинки целого. Время шло, я влюблялась и разочаровывалась, потому что никто из претендентов не соответствовал высоким идеалам. Гормоны требовали любить и растворяться в другом человеке, и я послушно им подчинялась, не заморачиваясь над тем, кто был передо мной на самом деле. Ни разу я не пыталась смотреть в глубину, не задавалась целью увидеть реального партнера – и это было главной ошибкой.

Когда я перешагнула порог зрелости и научилась лучше понимать себя, то вдруг почувствовала, как ошибалась. Любовь оказалась далеко не тем чувством всеобщей эйфории, о котором я мечтала, но чем-то совершенно отличным, близким по смыслу к христианским канонам – умение прощать, терпеть, принимать, быть поддержкой, хотеть разделять ответственность. А еще любовь вместила в себе много слов, обозначающих объединение двоих – со-переживание, со-страдание, со-чувствование, со-радость. И это стало настоящим открытием.

Два человека или одно целое?

Естественно, с возрастом я начала понимать, что гармоничные отношения строят не половинки, но полноценные и завершенные личности, которым есть, что сказать. Хотя мы оба многое испытали, нам больше не хотелось бежать от самих себя, не хотелось прятаться от мучительного одиночества. Свобода оставалась комфортной, но вместе было лучше.

Теперь, находясь рядом, не было необходимости сливаться в одно большое облако чувств, мы просто двигались параллельно друг другу и с интересом наблюдали развитие событий, предлагая руку помощи. Все это происходило естественно и непринужденно, не нужно было ломать себя, надевать защитные маски или что-то скрывать. Я видела человека без прикрас, наблюдала его внутреннюю борьбу, узнавала цели и мотивы, но не бежала, а принимала. Почему-то хотелось быть рядом, подстилать соломку, гордиться его достижениями, разделять каждый момент жизни. Мы оба питались простым человеческим счастьем, радовались тому, что появились в жизни друг друга, можем реализовывать себя на одной волне, не претендуя на чужое пространство.

О совпадении взглядов и ценностей

Насколько важно мне сейчас одинаково смотреть на мир, иметь общие взгляды и мечты? Все стало относительным. Хорошо, когда мировоззрение партнера в чем-то схоже с моим. Классно, что он мыслит так же широко, не боится открыто признавать свои ошибки и великодушно прощать мои слабости, это сплачивает. Когда мы оба страстно спорим, не боясь задеть друг друга, и терпимо переживаем моменты кризиса, не ища компенсаций на стороне. В такие моменты я чувствую, что могу доверять, что его принципы непоколебимы, что он меньше всего хочет причинить мне боль. И это действительно бесценно.

Однако наши мысли могут и во многом не совпадать, что тоже хорошо. Мы личности, которые должны отстаивать свое «я» и учиться договариваться, любой конфликт интересов только способствует развитию нас как пары. Мы можем не понимать чего-то, но если разрешим себе принять иную точку зрения, допустить возможность существования другого мировоззрения – это сделает нас на голову выше себя прежних. Кстати, сейчас я думаю, что учиться перенаправлять энергию разрушения в энергию созидания – одна из важнейших задач в партнерстве.

Любовь должна изменять мышление, закалять дух, делать его сильнее и выдержаннее, как старое вино, которое с возрастом только улучшает свои вкусовые качества. Это не что-то легкое и щекочущее низ живота, не капризы гормонов, но чувство, которое способно наполнить двоих спокойствием, уверенностью, желанием расти и развиваться вместе. Любовь помогает мне понять себя, раскрыть свои таланты, стать добрее и терпимее. А еще она исцеляет раны и возвращает внутреннюю красоту. Она делает этот мир прекраснее!

Автор: Аридика Шарм | Flytothesky.ru