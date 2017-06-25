Как бороться со скукой: 8 советов для нескучных людей

О том, что вам скучно, вы, наверняка, хотя бы раз говорили самому себе дома, на работе, даже в свободное от каких-либо забот время. Скучно бывает не только в длинных очередях или автомобильных пробках, но и в компании близких друзей или на веселом мероприятии. Что уж говорить, иногда люди испытывают это чувство и на свидании с любимым партнером. Чаще всего кажется, что именно окружение давит на вас тоской и создает соответствующую среду, а вы как бы и не при делах.





Чтобы побороть скуку, достаточно привнести в жизнь побольше веселья. Веселье создает именно игра. Это фокусы, шарады, интересные истории, что-то занимательное, чем вы хотели бы заняться без давления окружающих, творчество. Так считают дети, и, между прочим, правильно делают. Взрослые же рассматривают игру как что-то ненормальное. «Ты сюда не в игрушки пришел играть», — говорит вам суровый начальник, когда видит вас не за тем занятием.

Итак, чтобы не было скучно, соблюдайте несколько правил:

1. Превращайте скучные дела в игру. Постарайтесь заинтересоваться тем, что вам поручили делать против вашей воли. Сидя за квартальным отчетом, поиграйте в детектива, который должен отыскать счетные ошибки, допущенные неизвестным «преступником». Со временем вы привыкнете.

2. Если вещи, которые вам предстоит сделать, очень скучны, старайтесь подходить к их выполнению нестандартно, то есть не так, как вы привыкли за свою сознательную жизнь. Направляясь из кухни в ванную комнату за половой тряпкой, закройте глаза и попытайтесь идти, не ударяясь о стены. Позитив обеспечен.

3. Нарушайте правила. Особенно если дело касается негласных норм и правил в коллективе, которые нигде не писаны. В случае чего, можно ответить, что вы были не в курсе, и состроить глупую гримасу. Постепенно продолжайте действовать точно так же. Коллеги привыкнут, если вы незаменимый сотрудник и профессионал своего дела.

4. Постарайтесь почаще общаться с детьми. Даже если у вас еще нет будущих наследников, вы можете обратиться к отпрыскам своих друзей и знакомых. Дети всегда находят повод для веселья, им редко бывает скучно. Если ребенок затосковал, он быстро найдет себе интересное занятие и забудет о предыдущем. Прекрасная возможность отлично и незабываемо провести день — прогуляться с малышом, выполняя все его команды.

5. Найдите человека, с которым вам было бы приятно общаться на любые темы. Это может быть мама, близкий друг или коллега, главное — симпатизировать друг другу. Позвоните ему или отправьтесь на совместную прогулку, и общение с этим человеком сведет вашу скуку на нет.

6. Запаситесь интересными историями. Если мероприятие очень скучное, а люди вокруг безрадостны, можно разрядить обстановку, громко оповестив всех о каком-либо занимательном факте или новости. Подготовиться стоит заранее, но сложностей быть не должно — в интернете есть все.

7. Будьте смелее. Если дело, которое вы собираетесь начать, кажется сложным и трудновыполнимым, необходимо срочно приступить к нему. Составьте план своих дальнейших действий и двигайтесь только вперед. Сосредоточившись на трудных вещах, вы даже и не вспомните, что такое скука.

8. Будьте свободны, ведь именно у таких людей совсем нет времени тосковать.

Текст: Flytothesky.ru