Прочитайте знаки ваших рук!

Наши руки столь выразительны, что могут рассказать об индивиде гораздо больше, чем его лицо. Мы очень часто обманываемся, глядя на «честные» лица некоторых политиков, изощренных мошенников и мелких лгунишек. В стремлении достичь поставленной цели, они просто умело меняют «маски». С руками дело обстоит иначе. Их изменить нельзя при всем желании. Поэтому информации, которую они несут, можно доверять безусловно.





Форма и узоры рук – «ключик» к душе

Иногда бывает достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что представляет из себя человек. Длинные, узкие кисти рук с тонкими, прямыми, длинными пальцами говорят о душе ранимой, нежной, часто чувствующей себя одинокой, непонятой, страдающей. Кисти противоположного типа выглядят совсем иначе: крупные, мясистые, с широкими ладонями, толстыми короткими пальцами. Они принадлежат энергичным, уверенным в себе индивидам, которые всегда находят повод для радости. Но столь однозначные ладони встречаются не слишком часто, у большинства людей «смешанные» типы рук. Это не делает их менее информативными, просто требует некоторых навыков и опыта в «прочтении».

Форма, размер ладоней способны дать общую характеристику человеку. А уточняющие детали можно почерпнуть, прочитав рисунки на внутренней стороне кистей.

Узоры ладоней

Дерматоглифика – молодая отрасль антропологии, посвященная изучению гребневой кожи на поверхности ладошек. Ей чуть более сотни лет. Но уже накоплен уникальный опыт, открывающий простейший путь к самому объективному познанию человека.

Понять особенности любого индивида можно, внимательно разглядев картину узоров на ладони. Складываясь в простые и/или замысловатые рисунки, гребешки способны поведать о многом:

• внешних характеристиках (росте, особенностях комплекции, цвете волос, глаз);

• расовой, этнической принадлежности;

• состоянии физического здоровья, психики;

• наличии генетических сбоев;

• предрасположенности к долгожительству;

• уровне адаптационных способностей;

• добродушии или агрессии…

Проще поддаются анализу мономорфные руки. Такой термин применяют специалисты, видя повторение одного рисунка на всех десяти пальцах.





Дуги – самый редкий тип рисунка

Самыми простыми узорами, расположенными на первых фалангах пальцев, являются дуги. Их обладателей отличают конкретность мышления, амбициозность, целеустремленность. Этим людям непросто приспособиться к переменам. Попадая в непривычную среду, они испытывают тревогу. На первых порах могут производить впечатление надменных, высокомерных. Но за этим кроется элементарное неумение быстро «вписаться» в новую обстановку, притереться к незнакомым людям.

Обладатели большого числа дуг правдивы, не склонны к заговорам, интригам. Если их что-то не устраивает, им хватает мужества заявить об этом в лицо оппоненту. Обладают хорошей реакцией, быстро принимают решения, не склонны их менять под давлением других людей. Упрямы, настойчивы.

Обычно сильны духом, надежны в любви, преданны в дружбе. Если помимо простых дуг на средних пальцах есть «шатровые», можно говорить о том, что индивид «сделал себя сам». Он достиг благополучия без протекций сильных мира сего, часто имея весьма скромные возможности на старте взрослой жизни. «Шатровые» дуги на других пальцах говорят о благородстве, великодушии, сострадательности, гордости.





Из обладателей 10 дуг получаются идеальные военные, прокуроры, сотрудники МЧС. Их можно встретить среди успешных топ-менеджеров крупных компаний и чиновников. Воля к победе делает их отличными нападающими в игровых видах спорта (хоккей, футбол), позволяет побеждать в забегах/заплывах на короткие дистанции.

При наличии знаков, свидетельствующих о творческих талантах (например, завитка на безымянном пальце), индивид имеет шанс прославиться в музыке, литературе или живописи. Но в силу личных качеств такому индивиду будет сложно добиться объективной оценки своих способностей.

Очень редко встречаются руки, на которых количество дуг преобладает над количеством иных рисунков. Таких людей не более 10-15 % от общего количества населения. Но всегда это яркие, неординарные личности.

Петли – символ гибкости

Существует два типа петель – ульнарные, открытые в сторону мизинца, и радиальные, открытые в сторону большого пальца. Первые считаются явлением обычным. А вот наличие радиальных петель часто выделяет индивида из общей массы людей, свидетельствуя о некоторых его особенностях.

Если число ульнарных петель на пальцах преобладает над иными рисунками, человек умеет быстро и безболезненно адаптироваться к любым условиям внешней среды, будь то быт, смена работы или новые знакомства.

Эти люди проще других меняют профессии, быстрее осваивают новые навыки. Они – идеальные руководители среднего звена, настоящие трудоголики. Умеют находить компромиссы в самых сложных ситуациях. Их отличает объективность в оценке деятельности подчиненных сотрудников. Умеют быть снисходительными к неадекватному поведению своих боссов, не доводя до сведения коллектива абсурдность их требований или предвзятость оценок, когда такое случается. Последовательны, требовательны к себе и в меру строги к подчиненным. Умеют «войти в положение». Их отличает преданность компании, в которой работают, надежность, постоянное стремление поддерживать уровень собственной компетенции на должной высоте.

У людей данных знаков практически нет ограничений в выборе профессий. Их трудолюбие позволяет добиваться успехов в любой деятельности: педагогике, журналистике и адвокатуре, строительстве и архитектуре, промышленном производстве и сельском хозяйстве, социальной работе, во властных структурах…

Носителей множества петель часто можно встретить среди выдающихся спортсменов. Их немало в хоккее, футболе, фигурном катании, гребле и беге на длинные дистанции, в баскетболе и волейболе. Но чаще на руках этих людей присутствуют петли с высоким гребневым счетом или они сочетаются с завитками.

Среди долгожителей больше всего обладателей петель. Это объясняется их умением решать проблемы с наименьшей потерей жизненных сил. Трудности ими воспринимаются как временные сложности, которые непременно получится преодолеть.

Анализируя обладателей петель, обязательно нужно учитывать величину гребневого счета рисунка от центра до дельты. Если гребешков совсем мало (1-3), можно говорить о том, что человеку свойственны качества, наблюдаемые у обладателей дуг. А если гребешков много (от 7 и более), индивид обладает качествами, присущими носителям самых сложных знаков – завитков.

Обладателей петель больше всего среди европеоидного населения нашей страны – 60-65%.

Завитки – потрясающее умение решать и создавать проблемы

Самые многообещающие рисунки. Их носителям дано несколько больше, чем прочим людям. У них огромный запас жизненных сил, богатое воображение, великолепные адаптивные способности, гибкая психика, огромный физический потенциал.

Но то, что с такой щедростью дала им природа, не всегда удается использовать в полной мере. Эти люди часто ленивы, непоследовательны, склонны к частой смене занятий, будь то профессия или хобби. Легко «загораются» благородными идеями, и столь же легко отмахиваются от них. Им часто не хватает ярких впечатлений. В погоне за острыми ощущениями, которые придают их жизни смысл, они способны организовать или ввязаться в любую интригу, раздуть до неимоверных размеров мелкий слушок, существенно осложнив чью-то жизнь. Все это не из желания кому-то навредить, а в стремлении поразвлечься, заняться чем-то, что может пощекотать нервы и стать причиной для ярких переживаний.

Казалось бы, будучи носителями большого запаса жизненной энергии и уникальных способностей к адаптации, эти люди должны быть долгожителями. Но нет! Необузданное стремление к яркой и эмоционально насыщенной жизни часто является причиной раннего «сгорания» этих людей. Они сильно увлекаются, живут одним днем, необдуманно растрачивая драгоценную жизненную энергию.

Для этих людей очень важно, чтобы рядом были близкие, способные вовремя их направить, поддержать в минуту слабости, когда хочется на все махнуть рукой. Тогда перед ними открываются неимоверные возможности.

Проще всего этим людям реализовать себя в деле, которое им нравится. В этом случае они способны не щадить себя. Их отличительной особенностью является «отсутствие потолка» – любая поставленная цель может быть достигнута. Для этого они обладают достаточным запасом сил. Главное, чтобы не помешали так свойственные им безволие и лень.

Любимое дело способно полностью увлечь их. Знаменитых и успешных людей с преобладанием завитков немало среди художников и артистов, поэтов и писателей, выдающихся ученых. Это очень непростые люди.

Если на правой руке больше завитков, чем на левой, человек бывает вспыльчивым. Но он быстро и навсегда забывает о неприятном инциденте. При обратной картине ситуация сложнее. Преобладание завитков на левой руке указывает на скрытую агрессивность, стремление отомстить за обиду, способность к долгому вынашиванию плана мести.

Носителей завитковых узоров примерно 20-25% от общего числа населения страны.

Немного практики в быту

Только на первый взгляд кажется, что разобраться с узорами сложно. Но зато как много полезного можно узнать о тех, кто рядом с нами, просто посмотрев на руки. Да и собственным поступкам и желаниям можно найти объяснение, разобравшись с узорами собственных ладоней.

Изучив рисунки ручек малыша, можно понять причины его капризов или обид. А глядя на линии сына, заканчивающего школу, помочь ему не ошибиться с выбором профессии. Сравнив собственные ладони с ладонями супруга(и), можно безошибочно определить истоки некоторых семейных проблем.

Текст: Flytothesky.ru