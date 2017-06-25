Как алкоголь влияет на ваш вес

Алкоголь – один из самых популярных способов расслабиться в конце напряжённой рабочей недели. Если в последнее время вы начали замечать у себя увеличение веса, то не всегда стоит это списывать на стресс. Всё дело может быть именно в алкоголе!

Речь идёт не только крепких алкогольных напитках и пиве. Вино, например, считается полезным для здоровья, но в нём содержится огромное количество калорий. Любитель вина потребляет его столько же, как если бы он поглощал дополнительную 141 порцию мороженого ежегодно.





Как алкоголь способствует увеличению веса

Метаболизм:

Алкоголь попадает в организм

Алкоголь метаболизируется

Прекращается окисление жиров

Увеличение веса и/или замедление метаболизма

Как проходит этот процесс?

Организм не может сохранять алкоголь, потому он немедленно приступает к его усвоению. Поскольку его переработка становится приоритетной задачей в процессе обмена веществ, то ваш организм не будет эффективно усваивать другие жиры и сахар, а потому ваш метаболизм замедляется на немалый период времени.





Калории:

Алкоголь содержит 7 калорий в 1 грамме.

В сравнении:

БЕЛКИ (4 калории в 1 грамме)

УГЛЕВОДЫ (4 калории в 1 грамме)

ЖИРЫ (9 калорий в 1 грамме)





Когда речь идёт об уменьшении веса (или его увеличении), то в конечном итоге это сводится к соотношению потребления и расхода калорий. В алкоголе содержатся исключительно «пустые» калории, которые не имеют никакой питательной ценности, но они способствуют набору веса.

Сколько калорий вы выпиваете

Водка с кока-колой содержат столько же калорий, как и маффин с черникой.





Пина колада содержит столько же калорий, как и пончик (донат).





Бокал вина содержит столько же калорий, как и кусок торта.





50 мл ликёра содержит столько же калорий, как и две сосиски.





Пол-литра светлого пива содержит столько же калорий, как и кусок пиццы.





Коктейль «Замороженная Маргарита» содержит столько же калорий, как и чизбургер.





Другие факторы

КОКТЕЙЛИ: Соки и газировка, которые смешиваются со многими спиртными напитками, содержат много сахара, который будет откладываться в виде ЖИРА!

Выпивка зачастую стимулирует аппетит и притупляет вашу бдительность, что приводит к не самому хорошему выбору продуктов питания, и как следствие – к перееданию.

Перед выходом съешьте что-то питательно-полезное, чтобы было ощущение насыщенности.

Между приемами алкоголя пейте воду. Тогда вы будете меньше пить алкоголь.





А ВЫ ЗНАЛИ?

Любители вина потребляют дополнительные 2000 калорий ежемесячно.

Алкоголь добавляет 10% к ежедневному потреблению калорий у взрослого человека.

Рюмка текилы (100 калорий) в коктейле «Маргарита» превращается в 500 калорий.

Текст: Flytothesky.ru