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Как алкоголь влияет на ваш вес

26.06.2017 19:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Алкоголь – один из самых популярных способов расслабиться в конце напряжённой рабочей недели. Если в последнее время вы начали замечать у себя увеличение веса, то не всегда стоит это списывать на стресс. Всё дело может быть именно в алкоголе!

Речь идёт не только крепких алкогольных напитках и пиве. Вино, например, считается полезным для здоровья, но в нём содержится огромное количество калорий. Любитель вина потребляет его столько же, как если бы он поглощал дополнительную 141 порцию мороженого ежегодно.

Как алкоголь влияет на ваш вес

Как алкоголь способствует увеличению веса

Метаболизм:

  • Алкоголь попадает в организм
  • Алкоголь метаболизируется
  • Прекращается окисление жиров
  • Увеличение веса и/или замедление метаболизма

Как проходит этот процесс?

Организм не может сохранять алкоголь, потому он немедленно приступает к его усвоению. Поскольку его переработка становится приоритетной задачей в процессе обмена веществ, то ваш организм не будет эффективно усваивать другие жиры и сахар, а потому ваш метаболизм замедляется на немалый период времени.

Как алкоголь влияет на ваш вес

Калории:

Алкоголь содержит 7 калорий в 1 грамме.

В сравнении: 

  • БЕЛКИ (4 калории в 1 грамме)
  • УГЛЕВОДЫ (4 калории в 1 грамме)
  • ЖИРЫ (9 калорий в 1 грамме)

Как алкоголь влияет на ваш вес

Когда речь идёт об уменьшении веса (или его увеличении), то в конечном итоге это сводится к соотношению потребления и расхода калорий. В алкоголе содержатся исключительно «пустые» калории, которые не имеют никакой питательной ценности, но они способствуют набору веса.

Сколько калорий вы выпиваете

Водка с кока-колой содержат столько же калорий, как и маффин с черникой.

Как алкоголь влияет на ваш вес

Пина колада содержит столько же калорий, как и пончик (донат).

Как алкоголь влияет на ваш вес

Бокал вина содержит столько же калорий, как и кусок торта.

Как алкоголь влияет на ваш вес

50 мл ликёра содержит столько же калорий, как и две сосиски.

Как алкоголь влияет на ваш вес

Пол-литра светлого пива содержит столько же калорий, как и кусок пиццы.

Как алкоголь влияет на ваш вес

Коктейль «Замороженная Маргарита» содержит столько же калорий, как и чизбургер.

Как алкоголь влияет на ваш вес

Другие факторы

КОКТЕЙЛИ: Соки и газировка, которые смешиваются со многими спиртными напитками, содержат много сахара, который будет откладываться в виде ЖИРА!

Выпивка зачастую стимулирует аппетит и притупляет вашу бдительность, что приводит к не самому хорошему выбору продуктов питания, и как следствие – к перееданию.

  • Перед выходом съешьте что-то питательно-полезное, чтобы было ощущение насыщенности.
  • Между приемами алкоголя пейте воду. Тогда вы будете меньше пить алкоголь.

Как алкоголь влияет на ваш вес

А ВЫ ЗНАЛИ?

Любители вина потребляют дополнительные 2000 калорий ежемесячно.

Алкоголь добавляет 10% к ежедневному потреблению калорий у взрослого человека.

Рюмка текилы (100 калорий) в коктейле «Маргарита» превращается в 500 калорий.Как алкоголь влияет на ваш вес

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Алкоголь – один из самых популярных способов расслабиться в конце напряжённой рабочей недели. Если в последнее время вы начали замечать у себя увеличение веса, то...

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