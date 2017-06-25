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Как алкоголь влияет на ваш вес
26.06.2017 19:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Алкоголь – один из самых популярных способов расслабиться в конце напряжённой рабочей недели. Если в последнее время вы начали замечать у себя увеличение веса, то не всегда стоит это списывать на стресс. Всё дело может быть именно в алкоголе!
Речь идёт не только крепких алкогольных напитках и пиве. Вино, например, считается полезным для здоровья, но в нём содержится огромное количество калорий. Любитель вина потребляет его столько же, как если бы он поглощал дополнительную 141 порцию мороженого ежегодно.
Как алкоголь способствует увеличению веса
Метаболизм:
Как проходит этот процесс?
Организм не может сохранять алкоголь, потому он немедленно приступает к его усвоению. Поскольку его переработка становится приоритетной задачей в процессе обмена веществ, то ваш организм не будет эффективно усваивать другие жиры и сахар, а потому ваш метаболизм замедляется на немалый период времени.
Калории:
Алкоголь содержит 7 калорий в 1 грамме.
В сравнении:
Когда речь идёт об уменьшении веса (или его увеличении), то в конечном итоге это сводится к соотношению потребления и расхода калорий. В алкоголе содержатся исключительно «пустые» калории, которые не имеют никакой питательной ценности, но они способствуют набору веса.
Сколько калорий вы выпиваете
Водка с кока-колой содержат столько же калорий, как и маффин с черникой.
Пина колада содержит столько же калорий, как и пончик (донат).
Бокал вина содержит столько же калорий, как и кусок торта.
50 мл ликёра содержит столько же калорий, как и две сосиски.
Пол-литра светлого пива содержит столько же калорий, как и кусок пиццы.
Коктейль «Замороженная Маргарита» содержит столько же калорий, как и чизбургер.
Другие факторы
КОКТЕЙЛИ: Соки и газировка, которые смешиваются со многими спиртными напитками, содержат много сахара, который будет откладываться в виде ЖИРА!
Выпивка зачастую стимулирует аппетит и притупляет вашу бдительность, что приводит к не самому хорошему выбору продуктов питания, и как следствие – к перееданию.
А ВЫ ЗНАЛИ?
Любители вина потребляют дополнительные 2000 калорий ежемесячно.
Алкоголь добавляет 10% к ежедневному потреблению калорий у взрослого человека.
Рюмка текилы (100 калорий) в коктейле «Маргарита» превращается в 500 калорий.
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Алкоголь – один из самых популярных способов расслабиться в конце напряжённой рабочей недели. Если в последнее время вы начали замечать у себя увеличение веса, то...
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