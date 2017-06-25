«Обратный путь» мужской эволюции или кто виноват в том, что мужчины слабеют

С мужчиной должно быть хорошо, потому что плохо жить я и сама умею.

Как часто женщины, общаясь на форумах, в спортивных залах или в офисе, говорят о том, что мужчины становятся слабыми существами, которых хочется защищать, боготворить и лелеять? Очень часто. А ведь когда-то все было наоборот. И кто же виноват в том, что все происходит именно так? Во всем виноваты мужчины, которые просто разленились и взвалили все свои проблемы на женщин? Или же виноваты женщины, которые ведут войну за равноправие полов и силой своего характера «сметают» все на своем пути? Попробуем разобраться.





Если посмотреть на вещи объективно, то можно сказать о том, что настоящие мужчины где-то есть. Многие из них являются успешными бизнесменами, лидерами своих компаний или владельцами огромных корпораций. И они все приходятся кому-то мужьями, друзьями, знакомыми или поклонниками. Но есть, конечно, и такие мужчины, которые «садятся на шею и свешивают ножки». Откуда они берутся?

Каждому свое

Любая женщина каким-то магическим образом притягивает в свою жизнь определенный вид мужчин. Чем сильнее женщина (по силе духа, разумеется), тем слабее будут мужчины в ее окружении. Это такой своеобразный закон Вселенной, ведь мужчина и женщина должны дополнять друг друга. Вся проблема в том, что такое положение вещей, как правило, не устраивает женскую половину нашей планеты. Современная женщина все больше напоминает мужчину. Она достигает больших успехов в карьере, становится независимой и свободной в своих суждениях, хотя ведь раньше все было не так. Уже не принято придерживать перед женщиной дверь, подвигать стул в ресторане или платить за ужин. И большинство женщин считают это нормальным. Но этого допускать нельзя! Ведь к таким женщинам притягиваются только те мужчины, которые хотят укрыться от всех бурь под «маминым» крылышком. Тогда женщина из любовницы и подруги превращается в «мать».

Мысли материальны

Если женщина постоянно говорит о том, что рядом с ней оказываются только неудачники, то именно такие мужчины будут сопровождать ее по жизни. Вселенная любит отражать наши собственные мысли и желания. Все вокруг неудачники? Тогда и ты не жди исключения. Если в жизни встречаются только слабые парни, то следует себя спросить: почему все происходит именно так? Любая девушка разберется с этой проблемой, ответив на него. Стоит полюбить себя и, заглядывая в зеркало, видеть там красивую и уверенную в себе женщину. Мужчины не останутся в стороне.

Отголоски прошлого

В воспитании детей самым важным является то, какой пример подают им родители. В тех семьях, где папы находятся «под каблучком» вырастают такие мужчины, которые не склонны проявлять свои амбиции, настойчивость и индивидуальность. Они буду делать только то, о чем их попросят. А такое поведение не каждая девушка сможет выдержать и принять. Потому что ей нужен мужчина-защитник и мужчина-добытчик, а она получает мужчину-тряпку.

Нужно делать выводы! Весь женский пол виноват в том, что мужчины становятся все слабее и слабее. А зачем им идти на охоту, прибивать гвоздь, вешать полочку, зарабатывать деньги или копать картошку? Все это за них сделают милые, ласковые, домашние, нежные и очень сильные женщины.

Текст: Flytothesky.ru