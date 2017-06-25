|
Сможете решить этот хитрый пример?
26.06.2017 18:04 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вам может показаться, что мы совсем сошли с ума и подсовываем вам задачу с ошибками. Уверяем вас, что мы находимся в полном здравии, а эта хитрая математическая задачка имеет очень даже логичное решение. Кто справился — отмечайтесь в голосовании и делитесь постом с друзьями. Посмотрим, сколько нас таких!:)
Итак, чему равняется «6+7», если дано:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вам может показаться, что мы совсем сошли с ума и подсовываем вам задачу с ошибками. Уверяем вас, что мы находимся в полном здравии, а эта хитрая математическая...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии