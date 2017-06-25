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Сможете решить этот хитрый пример?

26.06.2017 18:04 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вам может показаться, что мы совсем сошли с ума и подсовываем вам задачу с ошибками. Уверяем вас, что мы находимся в полном здравии, а эта хитрая математическая задачка имеет очень даже логичное решение. Кто справился — отмечайтесь в голосовании и делитесь постом с друзьями. Посмотрим, сколько нас таких!:)

Итак, чему равняется «6+7», если дано:

Сможете решить этот хитрый пример?

 
 
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Вам может показаться, что мы совсем сошли с ума и подсовываем вам задачу с ошибками. Уверяем вас, что мы находимся в полном здравии, а эта хитрая математическая...

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