Сможете решить этот хитрый пример?

Вам может показаться, что мы совсем сошли с ума и подсовываем вам задачу с ошибками. Уверяем вас, что мы находимся в полном здравии, а эта хитрая математическая задачка имеет очень даже логичное решение. Кто справился — отмечайтесь в голосовании и делитесь постом с друзьями. Посмотрим, сколько нас таких!:)

Итак, чему равняется «6+7», если дано:



