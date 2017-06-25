Всем известно, что собака — лучший друг человека. С этим не поспоришь. Однако кошки, хоть и считаются животными, любящими одиночество, также способны защитить своего хозяина. Некоторые из этих случаев действительно представляли огромнейшую опасность для жизни человека. Чего только стоит парочка аллигаторов, которые решили заглянуть в гости, но встретили на пути отважного кота!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Реальные случаи, когда кошки и собаки приходили на помощь людям Всем известно, что собака — лучший друг человека. С этим не поспоришь. Однако кошки, хоть и считаются животными, любящими одиночество, также способны защитить...