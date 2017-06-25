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Реальные случаи, когда кошки и собаки приходили на помощь людям

26.06.2017 20:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Всем известно, что собака — лучший друг человека. С этим не поспоришь. Однако кошки, хоть и считаются животными, любящими одиночество, также способны защитить своего хозяина. Некоторые из этих случаев действительно представляли огромнейшую опасность для жизни человека. Чего только стоит парочка аллигаторов, которые решили заглянуть в гости, но встретили на пути отважного кота!Реальные случаи, когда кошки и собаки приходили на помощь людям

 
 
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Всем известно, что собака — лучший друг человека. С этим не поспоришь. Однако кошки, хоть и считаются животными, любящими одиночество, также способны защитить...

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