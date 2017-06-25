Как сохранить самооценку ребенка в школе? Топ-5 фраз-мотиваторов

Школьные годы – время наибольшего испытания для детской психики. Именно в этот период свободное и живое детское мышление пытаются вогнать в какие-то рамки, внутренняя уникальность личности обесценивается и подгоняется под госстандарты, а процесс привития знаний дополняется субъективной оценкой учителем детских способностей. Со школьной скамьи мы выносим наши первые обидные прозвища и ярлыки, которые становятся частью внутреннего «я», там же формируются первые наши комплексы, идеалы и отношение к жизни. Можно ли помочь ребенку не сломаться? Сохранить самоуважение и уверенность в себе, даже когда в школе ничего не клеится?





Представляем 5 фраз-мотиваторов, которые помогут ребенку сохранить высокую самооценку в школе.

Фраза 1. «Ты ценен не только своими достижениями»

Чтобы не нахвататься комплексов, ребенку важно чувствовать, что родители любят его безусловной любовью. Достижения и успехи в учебе – хорошо, но и их отсутствие не делает школьника плохим. Ваше отношение к отпрыску не должно быть привязано к табелю, ребенок должен чувствовать, что нужен любым. Естественно, это не значит, что теперь можно закрыть глаза на двойки, прогулы или пререкательства с учителями, важно отделять поступки и личность. Плохие оценки можно и нужно подтянуть, дуракаваляние прекратить, но свое недовольство не стоит проецировать на отношения с ребенком. Поведение – не вся личность, успех – не только хорошая учеба.

Фраза 2. «Допускать ошибки нормально. Не нужно стыдиться промахов…»

Боязнь ошибок, навязанная традиционной системой образования, — настоящий тормоз прогресса. Посудите сами, учителя не смотрят на то, насколько правильное решение в целом было предложено ребенком, как долго он корпел над работой, сколько творчества проявил, насколько вообще ему легко дался материал. Сделал помарку – минус 10 очков! Плевать на задатки, интересы и склад ума, технарь ты или гуманитарий, система одна для всех. А если у тебя особое мнение, держи его при себе, учебник думать не велит. Но ошибаться – естественно, особенно если ты новичок и только развиваешь свои слабые места. Ошибки указывают на то, что нужно подтянуть и не более. Умалять способности ребенка, выводя двойку, – глупо и жестоко.

Фраза 3. «Нет ничего страшного в том, что ты не нравишься всем одноклассникам»

Кто из нас не боялся в подростковом возрасте не вписаться в классный коллектив, став изгоем? Умение социализироваться, быстро приобретать друзей, находить общий язык со сверстниками – все это важно. Но если ребенок не может обзавестись популярностью – это еще не значит, что с ним что-то не так. Кто из нас не чувствовал себя белой вороной в школьные годы? Это нормально, что у школьника могут быть свои ни на кого не похожие интересы и взгляды, быть может, его стиль одежды или музыкальные предпочтения отличаются от толпы? Поговорите с ним, расспросите о трудностях, поделитесь своим опытом. Если дело принимает серьезный оборот (унижения или травля), не бойтесь вмешаться и помочь.

Фраза 4. «Учитель – тоже человек. Не принимай его оскорбления близко к сердцу»

Порой слова учителя, сказанные сгоряча, несут в себе неоправданную критику способностей, характера или внешних данных ребенка, болезненно врезаясь в память и унижая его личность. Например, ваш сын мечтал стать писателем, но учитель злобно высмеял его сочинение и посоветовал не позорить российскую литературу. В таких случаях важно донести чаду, что учитель унизил его несправедливо, потому что устал, встал не с той ноги или просто повел себя непрофессионально. Научите ребенка разграничивать критику справедливую (которая содержит конструктивные рекомендации) и уничижающую его личность, которую серьезно воспринимать не следует. Оценки со стороны – хорошо, но личное ощущение важнее чужих мнений.

Фраза 5. «Мир несправедлив, но правосудие никто не отменял»

Бывает и так, что учитель составил о ребенке какое-то мнение и менять его не собирается, хотя бывший хулиган-пятиклассник давно сложил полномочия и взялся за ум. Бывает, учителю просто симпатизирует ребенок, и он намеренно завышает ему оценки, отыгрывая плохое настроение на тех, кому не посчастливилось попасть в пятерку «любимчиков». Такова жизнь. Чем дальше, тем больше несправедливостей встанет перед ребенком в лице проходимца-начальника или коллег со связями, который за ту же работу получат в 3 раза выше оклад. С несправедливостью нужно бороться, если это возможно. А если нет, учиться относиться к ней философски и с юмором. В конце концов, жизнь справедлива и карму никто не отменял.

Родители, будьте внимательны к своему ребенку, дайте ему ощущение поддержки, что бы с ним не случилось. Он должен знать, что кто-то в этом мире всегда на его стороне, что у него есть дом, где его понимают. Такие родители – лучшие на свете учителя.

Текст: Flytothesky.ru