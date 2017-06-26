Празднование Дня Независимости в Витебске растянется на несколько дней

Поскольку это главный праздник страны, власти на всех уровнях ответственно подходят к проведению торжественных мероприятий и всегда стараются отметить его с размахом. В этом году праздничная дата выпадает на понедельник, то есть следует за двумя выходными, поэтому и программа празднования Дня Независимости в Витебске начнется с 1 июля.

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Гомеле" title="День Независимости в Гомеле" class=""> © Sputnik/ Анна Соколова Хедлайнером Дня Независимости в Гомеле станет Олег Газманов

В этот день в комплексе культурно-массового отдыха им. Советской Армии, который находится в парке Мазурино, в течение всего дня будет проходить "Праздник ветра" — день активного отдыха. 2 числа в этом же парке в течение целого дня горожане смогут поучаствовать в "Празднике красок Холи". Но самую интересную программу власти подготовили на 3 июля.

День Независимости в Витебске начнется в 10 часов утра с праздничного парада, участниками которого станут воинские подразделения и трудовые коллективы. После парада горожан порадует театрализованное шествие.

Около мемориального комплекса "Три штыка" пройдет праздничный митинг, который завершится торжественным возложением цветов к вечному огню.

После окончания официальной части на центральной площади города начнется праздничный концерт.

В праздничные дни запланирована выставка военной техники и машин МЧС. Будет работать спортивная площадка и выступать духовой оркестр.

Днем празднование переместится из центра в микрорайоны и на открытые площадки.

В Парке Победителей, к примеру, весь день будут работать аттракционы и с десяти утра до десяти вечера (с небольшим перерывом) продлится концерт.

В Культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина" пройдет день коллективного отдыха "Папа, мама, я! Вместе — Беларусь и Я", где горожане смогут посетить выставки, посмотреть интерактивные программы, концерт. Он будет длиться с 12 до 16 часов. В это же время в парке Мазурино состоится концертная программа: "Горжусь тобой, Белая Русь!" и, естественно, на весь день к услугам посетителей — аттракционы.

Свои творческие способности жители областного центра смогут продемонстрировать, участвуя с 12:00 до 14:00 в конкурсе рисунка на асфальте на сценической площадке "Детской школы искусств №3 г. Витебска "Маладзiк".

В течение всего дня также можно будет прокатиться с экскурсией на теплоходе по Двине.

В девять вечера празднование Дня Независимости в Витебске снова переместится в центр города, где состоится концерт "За сильную и процветающую Беларусь". Продолжит его в 22:55 республиканская акция "Споем гимн вместе".

Завершится День Независимости праздничным салютом в 23:00.