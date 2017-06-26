Как ведут себя влюбленные мужчины разных знаков зодиака

Часто случается так, что завязывая отношения с новым мужчиной, женщина не может понять, насколько серьезны его намерения, влюблен ли он или просто коротает с ней свое свободное время. Чтобы не мучить себя догадками, давайте ознакомимся с гороскопом влюбленных мужчин.





Темпераментный и временами назойливый мужчина-Овен уже на первой встрече даст понять своей избраннице, что он влюблен. Этот мужчина не из робкого десятка. Кроме того, он абсолютно не умеет ждать. Свою любовь к женщине он будет проявлять вниманием в виде щедрых подарков, красочных комплиментов и походов по ресторанам, после чего откровенно потребует от избранницы близости.

Мужчина-Телец очень разборчив и требователен, поэтому даму сердца он будет выбирать довольно долго, а выбрав, будет присматриваться к ней, чтобы, не дай бог, не ошибиться. Определившись с выбором, мужчина знака Телец, в первую очередь, приведет свой внешний вид в порядок, после чего постарается организовать для своей пассии незабываемое свидание – со свечами, морепродуктами и бутылкой игристого.

Мужчины-Близнецы в большинстве своем так непредсказуемы, что угадать, как они поведут себя в определенной ситуации порой абсолютно невозможно. Обычно эти ребята не слишком внимательны и обходительны. Чаще они завоевывают женщин своим искрометным юмором и рассказами о совместном красивом будущем.

Мужчины-Раки нежны и нерешительны, как дети. Они могут месяцами, да что там, годами ходить вокруг да около своей избранницы и так и не признаться ей в своих чувствах. Мужчины этого знака зодиака чаще сами попадаются в сети более активных и предприимчивых женщин.

Мужчины-Львы влюбляются очень быстро и обычно с первых секунд понимают, что понравившаяся женщина – именно та, о которой они мечтали. Чтобы завоевать внимание избранницы, типичный мужчина-Лев без всякого стеснения начнет расхваливать себя и выделять свою персону среди других. Он непременно убедит женщину в том, что лучше его не бывает и что она должна благодарить всевышнего, что ей был послан такой подарок судьбы.

Мужчины-Девы необычайно обходительны и осторожны в делах амурных. Они, как и их собратья Тельцы, долго присматриваются к женщине и лишь спустя какое-то время начинают красиво ухаживать. Девы вряд ли будут разбрасываться деньгами, чтобы доказать свою любовь. Они хорошие дипломаты и тактики, поэтому убедить свою избранницу в том, что они станут хорошими мужьями, им не составит особого труда.

Мужчины-Весы, как привило, невероятно харизматичны и притягательны, отчего часто пользуются спросом у женщин. Но, несмотря на популярность и всеобщую любовь, построить крепкие отношения с женщиной мечты им не всегда удается. Влюбленные мужчины-Весы нежны, милы и привязчивы. Влюбившись, они проявляют чрезмерную участливость в жизни женщины и стараются посвятить все свое время именно ей. Но, к сожалению, Весы слишком быстро переключаются с одной женщины на другую, поэтому часто имеют трудности в личной жизни.

Мужчины-Скорпионы привыкли ставить себе цели и добиваться их любыми путями. Представитель этого знака зодиака вряд ли будет растягивать ухаживание на долгие месяцы. Если он по-настоящему влюбился, то, вероятнее всего, его избранницу будет ждать скорое предложение руки и сердца. Конфетно-букетный период, несомненно, будет ярким и незабываемым. Огромные букеты роз, серенады, походы в дорогие рестораны и прочие приятности ожидают женщину, которая запала в душу Скорпиону.

Мужчины-Стрельцы – игроки по натуре. И влюбляются они чаще всего именно в ту женщину, которая прошла мимо них и даже не оглянулась. Не секрет, что Стрельцы часто отбивают своих замужних избранниц, для них это, своего рода, игра, из которой они всегда выходят победителями. В борьбе за любимую женщину они готовы покорить любую вершину и достать с неба понравившуюся ей звезду.

Мужчина-Козерог обычно консервативен и сдержан. О своих чувствах он вряд ли будет кому-то рассказывать. Когда Козерог влюбляется, он старается максимально приблизиться к своей избраннице, втиснуться, так сказать, в ее жизнь. Наверняка, представитель этого знака зодиака поделится с понравившейся женщиной своими успехами в делах, которых у него хватает. Свидания с Козерогом больше похожи на переговоры с партнером по бизнесу. Этот мужчина скуп на эмоции, зато в 99% случаев обеспечен, что позволяет ему подарить своей избраннице безбедное будущее.

Мужчины-Водолеи очаровательны и милы в общении. У них невероятное количество поклонниц. Но выбирают представители этого знака зодиака именно ту женщину, которая вообще не смотрит в их сторону. Обходительный и интеллектуально подкованный Водолей никогда не сдастся, если женщина заняла место в его сердце. Он будет решительно и настойчиво, но не торопясь, добиваться ее расположения, подключая свою харизму и богатый жизненный опыт.

Мужчины-Рыбы обычно влюбляются в женщину, предварительно пообщавшись с ней какой-то период времени. Их избранницей может стать коллега по работе или подруга друзей. Очаровывать даму сердца Рыбы будут своим вниманием, милыми подарками и заботой. Рыбы необычайно чувствительны и сентиментальны, поэтому всегда с радостью пообщаются с женщиной на самые сокровенные темы и разделят с ней все ее переживания.

Текст: Flytothesky.ru