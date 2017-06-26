8 причин, почему стоит спать голыми

Хороший и крепкий сон важен для нашего здоровья. Во время сна «отдыхает» наш мозг и тело. А вы знали, что спать голыми намного полезнее? И вот почему…





1. Не нужно выбирать пижаму

Когда не нужно выбирать вещи для сна, жизнь автоматически становится проще. Не нужно покупать новые пижамы, не нужно стирать, штопать, гладить старые пижамы. Не нужно выбирать пижаму на лето, на зиму, на осень, на весну. Чем меньше хлопот ночью, тем крепче вы будете спать!

2. Можно быстро лечь спать

Само приготовление ко сну у некоторых людей затягивается, что приводит потом к бессоннице. Представьте, что вы после душа без пижамы ложитесь спать и все!

3. Приходит ощущение легкости и независимости

Ничто не сковывает движения, нигде не давит, не тянет, не трет. Вы свободны! Вам холодно? Вы прикрылись одеялом. Вам жарко? Убрали одеяло. Не нужно метаться в поисках вещей, не нужно вставать с кровати, чтобы раздеться.

4. Контакт «кожа к коже» стимулирует выработку гормонов

Чтобы стать ближе друг к другу, нужно просто снять пижамы. Так вы чувствуете партнера лучше. Во время тесного контакта вырабатывается гормон окситоцин – гормон «нежности, дружбы и доверия».

5. Сон приходит быстрее

Без лишней ткани поверх тела мы быстрее расслабляемся и засыпаем.

6. Полезно для кожи

Весь день ваше тело находится в оболочке из ткани. Освободите себя хотя бы ночью от этих уз. Дайте коже подышать. Когда человек спит голым, он меньше потеет, его кожу ничего не раздражает.

7. Падает уровень холестерина в крови

Кортизол – это гормон, который повышает или понижает уровень холестерина в крови. У спящего обнаженным человека сохраняется оптимальная температура тела, и уровень кортизола остается в норме. Если мы спим в теплой пижаме, то температура тела поднимается, уровень кортизола повышается.

8. Повышается сексуальное влечение

Лежать голыми в одной кровати с любимым человеком – это всегда сексуально. После секса спать намного приятнее. Помимо этих плюсов, у мужчин, которые спят без пижамы, сперматозоиды активнее. У женщин без пижамы температура тела остается оптимальной и снижается риск размножения вредных вагинальных бактерий, грибков и вирусов.

Текст: Flytothesky.ru