5 фраз на работе, которые настроят против вас коллектив

Порой лучше сохранять молчание, чем произносить пустые слова. Особенно этого правила стоит придерживаться в коллективе. Ведь несколько замечаний или едких комментариев с вашей стороны способны подорвать доверие и уважение к вам. А тогда и о гармонии в рабочем коллективе можно будет забыть. Разберем фразы, которые с наибольшей частотой портят отношения с сотрудниками.





«Я лучше знаю»

Если вы знаете, как сделать лучше, то сделайте лучше. При этом совсем необязательно указывать на ошибки других. Сплоченная команда – не место для выскочек и самолюбцев. В некоторых компонентах вы превосходите коллег, иначе вы бы не занимали свою должность. Но нужно понимать, что подсказку и ненавязчивый совет ваш коллега воспримет позитивнее, чем грубое указание на его некомпетентность в конкретном вопросе.

Если же вы принимаете совет, будучи с ним несогласные, не спешите критиковать советчика. Объясните, что вы занимаетесь проблемой и в курсе вариантов ее решения. Но отвергать точку зрения коллеги не стоит.

«Ты делаешь неправильно»

Легко критиковать человека, не делая работу самому. Куда лучше конструктивный диалог, в ходе которого вы можете поделиться своим видением проблемы и ее путей решения. Дайте развернутую информацию, что можно улучшить. Поделившись опытом и помогая распутать сложную задачу, вы только улучшите отношение коллег к себе.

«Никто мне не указ»

Проблема многих людей – вера в свою постоянную правоту. Но если вы не умеете прислушиваться к советам других, то работать в коллективе вам будет трудно. Ведь признать авторитет другого человека в конкретном вопросе – не потеря собственного достоинства. Даже наоборот, одним из отличительных черт сильного и успешного человека является умение прислушиваться к коллегам, максимально используя их опыт и знания.

«А вы слышали новость?»

Сплетни о членах коллектива, об их личной жизни и рабочих неурядицах часто гуляют по местам скопления сотрудников каждой компании. Но распространителей этих сплетен не уважают, а порой и открыто ненавидят. Обсуждать чужую жизнь и чужие ошибки – простейший способ стать в коллективе изгоем. Никому неприятно слышать обсуждения за спиной, и если вы будете инициатором таких обсуждений, то не удивляйтесь, если и о вас поползут недобрые слухи.

«Без стука не входить»

Увидев такое объявление, каждый заинтересуется, чем вы занимаетесь на рабочем месте. Одно дело, если вы по долгу службы проводите химические опыты, но если вы офисный сотрудник, то такая секретность выглядит необоснованной.

Во многих компаниях уже используют стеклянные двери и устраняют любые препятствия между сотрудниками для улучшения коммуникации в коллективе. Даже руководители постоянно остаются на виду. Поэтому о приватности на рабочем месте уже можно забывать. И скрытным личностям в новых условиях работы будет крайне сложно чувствовать себя комфортно.

Текст: Flytothesky.ru