Жена-спасатель. Нужно ли помогать мужу избавляться от зависимостей?

«Скажите, что мне сделать, чтобы мужа отвратило от рюмки?», «Как себя вести, чтобы мой благоверный больше не таскался по бабам?»

С завидной регулярностью ко мне в кабинет приходят женщины, которые уверены, именно от их стараний зависит благополучие родных. Матери, жены, сестры нерадивых больных искренне верят, что способны контролировать поведение близких, наложив запреты на выпивку, азартные игры или других женщин. Почему-то они решили, что весь мир находится в их власти, а значит, они несут персональную ответственность за желания, действия и благополучие окружающих. Самое смешное, таких женщин совсем не заботит их личное счастье. Они готовы отказаться от душевных потребностей в угоду желаний близких, подменяя ответственность за себя вмешательством в судьбу другого. И в этом кроется главная ошибка…





Почему желание женщины «спасать» разрушительно для семьи?

Казалось бы, уберегая супруга от пагубной зависимости, она хочет все сделать как лучше. Но давайте копнем глубже: как женщина относится к самой себе в таких отношениях? Она постоянно вкладывает в мужчину энергию и любовь, но ничего не получает взамен. Она вынуждена делать то, чего совсем не хочет – тащить его пьяное тело домой, работать сверхурочно, чтобы покрыть кредиты, мириться с несправедливым распределением обязательств. Она давно забыла о собственных потребностях и делает всю работу вместо мужчины. Заметьте, не для него, но вместо него. Тогда как муж об этом не просил, больше того – он был категорически против ее самоотверженной жертвы. Но ей, конечно, всегда виднее!

Женщина в таких отношениях часто вообще ни во что не ставит мужчину и его желания. Она привыкла быть нужной и незаменимой, привыкла считать партнера беспомощным существом, которое не может себя обслужить. Таким способом она подпитывает собственную самооценку: он не может, зато она будет решать его проблемы и тогда станет достойной любви. Так отношения из зависимых превращаются в созависимые: ему нужна она так же, как и он нужен ей.

От спасительницы до преследователя

Жены мужей с алкогольной или игровой зависимостью довольно часто путают подлинную любовь с чувством жалости к партнеру. Помогая супругам, забирая на себя их заботы, они ощущают собственную святость: «Он – конченый неудачник, зато я сильная и справлюсь со всеми преградами! Я героиня, раз терплю все это…» Такие женщины, увы, не догадываются, что цель их отношений – не жертвенность, но чувство значимости и нужности, к которым они бессознательно стремятся. Они так хотят благодарности, что ради этого готовы надеть маску «преследовательниц».

Она так терпела, столько помогала, отказывалась от радостей жизни и собственных желаний, а он не оценил? Ни слова благодарности не сказал, ни к одному совету не прислушался? Ее «щедрая» помощь вмиг оборачивается гонениями и злобой в адрес мужа, который не оправдал вложенных в него сил. Вместо спасительницы она сама превратилась в жертву.

Грань между заботой и жалостью

Проблема женщин в созависимых отношениях кроется не только в их заниженной самооценке, но и в неумении правильно помогать близким людям. Сталкиваясь с чужими проблемами, они привыкли все брать на себя, жертвовать своим временем и силами вместо того, чтобы помочь человеку проявить самостоятельность в решении проблем. Нужно учиться спрашивать партнера: «Как я могу тебе помочь?» А не заявлять безапелляционным тоном, мол, «сиди, все сделаю сама». Должна быть четкая грань между заботой и нездоровым «я все отдам».

Естественно, нормально что-то вкладывать в партнера, вот только и обмен должен быть равноценным. Важно учиться сохранять гармонию «даю» и «беру», чтобы не сгореть, растратив всю себя. Прекратите думать, что мужчины слабее женщин, что они беспомощны или безответственны, а значит, их судьбы лежат только в наших руках. Это ложь! Каждый в этом мире должен сам отвечать за себя и давать такую же возможность другому.

Заботьтесь о себе, не забывайте о личных интересах. Предавая внутренне «я», вы роете яму вам обоим. Прекратите вредить отношениям своей жертвенностью, откажитесь от роли спасительницы и дайте человеку шанс спасти себя самому. Это будет вашим лучшим решением.

Текст: Flytothesky.ru