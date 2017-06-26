День Независимости в Полоцке: автобус освобождения и курган Славы

День Независимости жители и гости Полоцка и Новополоцка будут праздновать уже со второго июля, когда начнется акция "Никто не забыт", а также начнет курсировать по городу "Автобус освобождения".

3 июля в 10:00 начнется акция "Беларусь — моя гордость и слава" на Кургане Бессмертия. Утром также стартует велопробег "Огонь-Победы", участники направятся от Кургана Славы к Кургану Бессмертия.

Как отметят День Независимости в Витебске >>

В это же время на "Поле ратной славы" начнется патриотическое мероприятие "Они сражались за Родину", а уже в полдень во Дворце культуры "Полоцк Стекловолокно" пройдет показ художественно-документальной композиции "Память сердца — говорит". Там также выступят заслуженные артисты любительского коллектива Беларуси театра "Пилигрим" и члены военно-исторического клуба "Ратной славы".

В 11:00 в День Независимости во Дворце культуры расскажет о себе "Полоцкое кадетское училище". В 13.30 можно будет посмотреть на показ мототехники и понаблюдать за парадом байкеров.

В 14:00 у памятник "23 Гвардейца-Григорьевца" начнутся торжественные мероприятия под названием "Склоним голову перед подвигом вашим".

Также в 14:00 3 июля в Полоцке начнется митинг "Спасибо за мирное детство" на площади Свободы. Пройдет возложение цветов и венков к памятнику "Освободителям Полоцка". Там же выступят воспитанники спортивного учреждения "Полоцкой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва". В это время у кинотеатра "Родина" пройдет мероприятие "Для тех кто молод душой".



© Sputnik / Виктор Толочко День Независимости в Витебске: три дня праздника

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В 15:00 пройдет торжественное открытия Отделения дневного пребывания людей пожилого возраста. А в 16:00 начнется водно-спортивный праздник "Спорт ты-мир". Можно будет взглянуть и на показательные выступления воспитанников "Витебского областного центра олимпийского резерва гребных видов спорта" на реке Западная Двина в районе "Паруса".

В 14:00 желающие могут прийти на площадку у памятника Скорины. Там начнется концерт "Праздничный Полоцк", а в 17:00 он продолжится рок-концертом "За Беларусь".

Соберутся на празднование Дня Независимости в Полоцке не только полочане, но и жители окрестных городов, в том числе и более крупного Новополоцка.