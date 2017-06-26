Самые шокирующие блюда в мире

Вы думаете, что пробовали в своей жизни много деликатесов? Придется вас разочаровать. В мире существует огромное количество блюд, о существовании которых большинство людей даже не догадывается. И слава богу, ведь некоторые «вкусняшки» уж слишком экзотичны.

Кухня народов мира настолько многогранна и неоднозначна, что порой некоторые блюда просто не соответствуют общепринятым понятиям об эстетике и вкусе. Но часто именно шокирующие кулинарные изыски становятся визитной карточкой национальной кухни. Рассмотрим же 5 самых шокирующих блюд в мире.

1. Муравьиная икра





Видели когда-то в муравейнике яйца муравьев? Так вот, на них не только ловят рыбу, но и едят. Особенно охочие до муравьиного деликатеса мексиканцы. Есть даже такая профессия – собиратель муравьиной икры. Нужно всего-то аккуратно собирать яйца черных муравьев. Вот только укусы этих насекомых очень болезненны.

Сам деликатес готовят по-разному, но чаще всего его используют для приготовления различных соусов. Муравьиная икра придает блюдам непередаваемый резковатый аромат и кислинку.

2. Хаукарль





Если акула сдохла, на ней тоже можно заработать деньги. Так и подумали предприимчивые исландцы и сделали испорченное мясо акулы своим национальным деликатесом.

Для того, чтобы приготовить хаукарль, мясо акулы режут на куски, а потом оставляют в специальных резервуарах на полтора месяца. Без соли, специй, просто оставляют и все. После этого полуфабрикат еще пару-тройку месяцев томится на свежем воздухе. Мало того, мясо акулы само по себе очень воняет аммиаком, аромат такой, словно вы в общественном туалете или в канализации.

Готовый хаукарль жутко воняет. Его едят микроскопическими порциями, иначе запах деликатеса будет выедать глаза. Запивают «лакомство» крепким алкоголем (оно и понятно).

Говорят, в хаукарле есть уйма полезных микроэлементов, которые замедляют процессы старения. Мужчины уважают это блюдо за то, что оно повышает потенцию и укрепляет мужское здоровье.

3. Морские свинки





Вы когда-нибудь заводили морских свинок? Милые зверушки, правда? Так вот, их тоже можно есть (не собаками единымы сыт человек, знаете ли).

Жители Гвинеи трескают этих милашек за обе щеки. Сначала свинку забивают, потом сдирают с нее шкуру. А после этого начинается процесс готовки блюда.

Морская свинка обычно запекается на огне, как ягненок. Ее могут предварительно промариновать в травах и специях. Мясо должно быть с аппетитной золотистой корочкой, полностью приготовленное внутри и хрустящее. Блюдо подают с кукурузной кашей или гарниром из овощей.

Туристы, полакомившиеся этим кушаньем, отмечают, что мясо по вкусу напоминает крольчатину. Отталкивает только неприглядный внешний вид блюда. Свинка без шкуры похожа на кошку.

4. Балют





Это утиное яйцо с зародышем, которое потом варится до готовности. Мы часто едим вареные яйца, но вот балютом вряд ли лакомились. Это очень специфическое блюдо с отталкивающим внешним видом. Вид утиного зародыша может напрочь отбить аппетит, хотя филиппинцы это лакомство обожают. Для них оно стало привычной едой.

С точки зрения питательности балют лучше простого яйца. В зародыше уже есть хрящики и мышечная ткань, поэтому такой перекус лучше справляется с голодом. Это как у нас хот-дог. Только отвратительный на вид и без кетчупа.

5. Фугу





Этот деликатес уже пробирается и в наши рестораны. Ядовитая рыба фугу может запросто умертвить человека за считанные минуты. Важно аккуратно удалить все внутренности, в которых и содержится яд. Мякоть же абсолютно безвредна.





Японцы эту рыбу обожают, хоть и не едят каждый день, только по праздникам. Фугу употребляют в сыром виде при помощи палочек. Можно полить рыбу лимонным соком. Ни соли, ни приправ японцы не признают. По вкусу – ничего особенного. Просто жирная рыба. Но ощущение опасности здорово щекочет нервы.

Не каждый осмелится попробовать хоть один из перечисленных деликатесов. Некоторые из них даже вызывают приступ тошноты. Но все эти шокирующие блюда – часть национального достояния. Они только для нас кажутся отвратительными и невкусными.

Текст: Flytothesky.ru