7 самых впечатляющих проявлений интеллекта у животных

Животные гораздо умнее, чем мы думаем: они могут решать головоломки, учить слова и общаться друг с другом далеко не примитивными способами.



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1. Вороны умеют решать головоломки на уровне пятилетних детей

Оказывается, вороны обладают способностью решать задачи. Птицам показали цилиндры, заполненные водой, в которой плавало какое-либо лакомство. Вороны быстро смекнули, что для того, чтобы получить вкусняшку, необходимо поднять уровень воды, потому они бросали в цилиндр посторонние предметы. Кроме того, птицы сообразили, что они быстрее заполучат лакомство из цилиндра, где уровень воды более высокий, а также, если они будут кидать в цилиндр тяжелые предметы, которые опустятся на дно, а не будут плавать на поверхности. В более интересных случаях вороны даже ухитрялись согнуть кусок проволоки, чтобы выловить пищу из узкого цилиндра. В целом, исследователи пришли к выводу, что по части решения задач вороны находятся на одном уровне с детьми 5-7 лет.

2. Дельфины называют друг друга по именам, каждое из которых является уникальным



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Дельфины – это очень разумные существа. В неволе их легко научить выполнять разные задания в обмен за угощение, а ещё они умеют шутки ради имитировать человеческое поведение. В дикой природе дельфины, например, защищают свои мордочки морскими губками во время охоты на колючих рыб, а затем используют их иглы для извлечения угрей из расщелин. У каждого дельфина есть свой личный характерный свист, который можно трактовать как его имя. Дельфин поплывёт в сторону того собрата, чей свист звучит родственно, и скорее всего проигнорирует дельфина, которого он не знает. Когда самка теряет своего малыша, она будет издавать его свист, пока детёныш не найдётся.

3. Слоны могут взаимодействовать друг с другом, а также проявлять сочувствие



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В течение многих лет учёные наблюдали за слонами и обнаружили, что они умеют кооперироваться и эффективно взаимодействовать. Родственные слоновьи семьи объединяются и путешествуют целыми кланами, общаясь с помощью низкочастотных звуков. Время от времени они вытаптывают круги вокруг своих детёнышей, чтобы защитить их от хищников, или же проводят хорошо скоординированные акции по похищению слонят у конкурирующих кланов для демонстрации своего превосходства.

Кроме того, слоны умеют проявлять сочувствие. В целом животные не показывают особого интереса к своим мёртвым сородичам: они их могут обнюхать или же съесть. Слоны же, напротив, демонстрируют эмоции по отношению к слоновьим останкам, задерживаясь возле них и выражая признаки расстройства и взволнованности. В одном эксперименте африканским слонам показали череп слона, буйвола и носорога. Слоны задержали внимание именно на черепе своего сородича. Наконец, исследователи смогли пронаблюдать то, как слоны утешают друг друга. Как правило, когда слон обеспокоен, он издаёт звуки и поднимает уши. Другие слоны из его клана подходят к нему, гладят его голову хоботами или кладут свои хоботы ему в рот.

4. Собаки могут выучить не одну сотню слов



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Существует немало доказательств собачьего интеллекта, но один из самых ярких примеров – это колли по кличке Чейзер. Психолог Джон Пилли обучил Чейзера узнавать названия 1022 различных игрушек. Когда Пилли называл конкретную игрушку, Чейзер в 95% случаев делал правильный выбор. Недавно Пилли обучил Чейзера глаголам в дополнение к уже известным ему существительным. Теперь собака может выполнять приказы типа выбрать игрушку, ткнуть её носом или положить на неё лапу. Такой прогресс потребовал массу времени, но это всё-таки удивительное достижение собачьего интеллекта.

5. Шимпанзе феноменально разгадывают головоломки, связанные с памятью



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Учитывая, что шимпанзе – это наши ближайшие родственники, их интеллект вполне объясним. Однако уровень их интеллекта (в некоторых сферах) вполне может посоперничать с человеческим. Шимпанзе по кличке Аюму, живущий в исследовательском институте в Киото (Япония), стал всемирно известным благодаря своей выдающейся зрительной памяти. Ему показывают девять цифр на экране на доли секунды, а затем Аюму воспроизводит по памяти их местоположение. Причём шимпанзе способно обыграть в этой игре любого человека. Ученые до сих пор не полностью понимают, как Аюму это удаётся, но они предполагают, что шимпанзе мгновенно оценивает количество, то есть смотрит на ряд объектов и запоминает их, а не последовательно пересчитывает.

6. Какаду способны взламывать замки



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Какаду, как и вороны, умеют решать сложные головоломки для того, чтобы добыть лакомство. Причем головоломки могут быть действительно очень сложными: например, открыть ящик (в которой лежит орех кешью), предварительно вынув штифт, раскрутив и вытащив болтик, провернув колесо, и, наконец, откинув защелку. Это занимает немало времени, поскольку у какаду нет пальцев. Одна птица решала эту задачу почти два часа, но добилась своего, доказав, что пернатые способны ставить цели и достигать их. Другие птицы, участвующие в эксперименте, наблюдали за первым какаду и затем справлялись с задачей гораздо быстрее. Затем головоломка была изменена: пять шагов по открытию ящика были расположены в другом порядке. Но птицы справились и с этой задачей.

7. Осьминоги очень интеллектуальны, но ход их мыслей странен и непонятен для нас



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Интеллект осьминога сложен для изучения по нескольким причинам: они существа водные, в неволе практически не выживают, большинство из них обитает глубоко в океане. Их среда проживания отличается от нашей, потому вполне понятно, что их интеллект направлен на решение и достижение совсем других целей. У осьминога самый крупный мозг среди беспозвоночных животных, в его мозге нейронов больше, чем в мозге человека. Однако 60% этих нейронов расположены в щупальцах, то есть, можно сказать, что у осьминогов очень умные щупальца. Если щупальце отрезать, то оно может отползти, хватать пищу и поднимать её к тому месту, где должен был бы быть рот. Кроме того, осьминоги – большие эстеты и, возможно, дальтоники. Они собирают камни определенного цвета, чтобы замаскировать свое логово, а многие виды умеют менять цвет, чтобы слиться с окружающей их средой. Существуют предположения, что осьминоги чувствуют цвет своей кожей и реагируют на него соответствующим образом.

Текст: Flytothesky.ru