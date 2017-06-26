Жить в неведение — значит жить счастливо!

Майкл Смитсон, профессор научной школы психологии в Австралийском национальном университете, считает, что чем меньше мы знаем о себе и об окружающих, тем счастливее наша жизнь. Неосведомленный человек незамкнут, творчески свободен, мобильнее и способен быстрее раскрыть свой потенциал.





Следовательно, неосведомленность – это ключ к счастливой жизни. Но действительно ли это так?

Не осведомлен, значит – счастлив?

Профессор Смитсон заявил о том, что чем меньше знает человек, тем счастливее он проживет свою жизнь. Постоянный поиск информации дает парадоксальный эффект: становится помехой на пути к счастливой жизни. Бесконечная гонка за новой информацией убивает в человеке творческое начало. Мы перестаем фантазировать и начинаем постоянно мыслить рационально.

Неведение по Сократу

Сократ однажды изрек следующее: «Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает». Неведение по Сократу рассматривается как барьер, который постоянно нужно преодолевать, чтобы перейти на новый уровень знаний. Жизнь без постоянного обучения приводит к ограниченности, самоуверенности и глупости. Отсюда следует, что здесь нет места для счастья.

Два разных взгляда на неведение, но каждый имеет место быть. Кто же прав?

Приносит ли неведение счастье?

Счастлив тот, кто живет в предвкушении желаемого события. Пока человек находится в неведение, он путешествует в мире фантазий, где все кажется реальным. Как только цель достигнута (не достигнута), человеку нужно переключиться на другое событие. Опять неведение, фантазии и чувство абсолютного счастья. Чем меньше мы знаем, тем больше начинает фантазировать наш мозг. А в мире фантазий каждый желает себе только добра и счастья.

Текст: Flytothesky.ru