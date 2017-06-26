Воровать — это плохо. И с этим утверждением мало кто будет спорить. Однако в погоне за быстрой наживой очень часто можно встретить случаи плагиата. Зачем нужно придумывать что-то свое, если можно взять чужую идею, немного ее адаптировать под нужную аудиторию, а затем выдать за качественные продукт. Но чаще всего зрители распознают подвох очень быстро. Редко подобные попытки заканчиваются успехом, хотя есть и исключения. В этом выпуске вы узнаете о самых известных случаях плагиаторства в мире мультипликации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые известные случаи плагиата в мультипликации Воровать — это плохо. И с этим утверждением мало кто будет спорить. Однако в погоне за быстрой наживой очень часто можно встретить случаи плагиата. Зачем нужно...