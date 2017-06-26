ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самые известные случаи плагиата в мультипликации

27.06.2017 19:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Воровать — это плохо. И с этим утверждением мало кто будет спорить. Однако в погоне за быстрой наживой очень часто можно встретить случаи плагиата. Зачем нужно придумывать что-то свое, если можно взять чужую идею, немного ее адаптировать под нужную аудиторию, а затем выдать за качественные продукт. Но чаще всего зрители распознают подвох очень быстро. Редко подобные попытки заканчиваются успехом, хотя есть и исключения. В этом выпуске вы узнаете о самых известных случаях плагиаторства в мире мультипликации.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воровать — это плохо. И с этим утверждением мало кто будет спорить. Однако в погоне за быстрой наживой очень часто можно встретить случаи плагиата. Зачем нужно...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
7 самых впечатляющих проявлений интеллекта у животных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика