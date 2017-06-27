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Домашние животные, которые попались на месте преступления
28.06.2017 15:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Понять и простить. А что остается?
1. Хозяин, только без глупостей!
2. Кот-пранкер
3. Это совсем не то, о чем ты подумал. Я просто помогаю с уборкой!
4. Кому еще кофе с печенькой?
5. Эти блины сами напросились!
6. Диван оказался хитрее и помог задержать опасного преступника.
7. Рыба моей мечты
8. Просто решили водички попить среди ночи.
9. Спас хозяина от жира.
10. Этот взгляд…
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Понять и простить. А что остается? 1. Хозяин, только без глупостей! 2. Кот-пранкер 3. Это совсем не то, о чем ты подумал. Я просто помогаю с уборкой! 4. Кому еще кофе с...
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