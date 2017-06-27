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Домашние животные, которые попались на месте преступления

28.06.2017 15:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Понять и простить. А что остается?

1. Хозяин, только без глупостей!

Домашние животные, которые попались на месте преступления

2. Кот-пранкер

Домашние животные, которые попались на месте преступления

3. Это совсем не то, о чем ты подумал. Я просто помогаю с уборкой!

Домашние животные, которые попались на месте преступления

4. Кому еще кофе с печенькой?

Домашние животные, которые попались на месте преступления

5. Эти блины сами напросились!

Домашние животные, которые попались на месте преступления

6. Диван оказался хитрее и помог задержать опасного преступника.

Домашние животные, которые попались на месте преступления

7. Рыба моей мечты

Домашние животные, которые попались на месте преступления

8. Просто решили водички попить среди ночи.

Домашние животные, которые попались на месте преступления

9. Спас хозяина от жира.

Домашние животные, которые попались на месте преступления

10. Этот взгляд…

Домашние животные, которые попались на месте преступления

Текст: Flytothesky.ruДомашние животные, которые попались на месте преступления

 
 
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Понять и простить. А что остается? 1. Хозяин, только без глупостей! 2. Кот-пранкер 3. Это совсем не то, о чем ты подумал. Я просто помогаю с уборкой! 4. Кому еще кофе с...

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