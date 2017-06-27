Подводные камни любви «без обязательств»

Неофициальные отношения или законный брак?





Чем свободнее общество, тем свободнее его нравы: границы морали становятся все более терпимыми, щекотливыми темами уже никого не удивишь, как и эгоизм наравне с индивидуализмом превращаются в современную религию. Это раньше мужчина стремился создать семью, обозначить статус любимой женщины, чтобы уберечь «свою» территорию от посягательств. Теперь ничего этого не нужно, закон ничего не решает, брак не предлагает никаких гарантий, как и «истинные» чувства задыхаются с кольцом на пальце.

Есть ли вера в отношения, которые, по сути, ничем не закреплены? Мой ответ – нет. И сейчас я постараюсь донести до вас свою позицию, подробнее рассмотрев преимущества оформления законного брака.

7 ментальных плюсов отношений с официальным статусом

1. Регистрация отношений как важный духовный ритуал

Психика человека так устроена, что нуждается в ритуалах. Начиная с чашки кофе по утрам, чтобы проснуться, и заканчивая задуванием свечей на новогоднем столе, чтобы мотивировать себя заняться новыми целями. Любой ритуал – это акт перехода от одного этапа к другому, символ начала новой жизни. Инициация церемонии бракосочетания помогает паре войти в новую для себя роль, прочувствовать на более глубоком (духовном) уровне, что отныне их судьбы связаны тонкой нитью.

2. Объединение двух родов в единое целое

Живя в свободных отношениях, пара редко считает нужным знакомить свои семьи друг с другом. Казалось бы, это их отношения и чувства, причем здесь родственники? Но объединение двух таких разных семей – важный этап супружеской жизни, который помогает создать действительно сильную ячейку общества. Когда партнеры узаконивают отношения, родители вынуждены познакомиться, чтобы принять новоиспеченного сына и дочь в лоно своего рода. Этот шаг оставляет серьезный отпечаток в ментальной матрице будущих поколений.

3. Формирование готовности войти во взрослую жизнь

Когда молодые люди по каким-то причинам не хотят обозначить свои отношения, скорее всего, они боятся взрослеть. Нет печати – нет обязательств, можно продолжать «играть в семью» понарошку, оставаясь ничем не связанными. Мальчику не нужно взрослеть, ведь секс и какая-никакая забота о нем уже есть. Девушке не нужно вкладывать всю себя в домашний очаг, она может продолжать оставаться свободной птицей. Готовность обменяться клятвами – первый шаг на пути к взрослости.

4. Принятие ответственности

Когда пара решается на законную регистрацию, они соглашаются на выполнение определенных обязательств друг перед другом, соглашаются нести повышенную ответственность за семейное счастье. В случае с сожительством, если кто-то вдруг решит выйти из отношений, он волен это сделать когда и как угодно, в конце концов, партнер ничего не обещал. Но если оба состоят в браке, каждому придется взять ответственность за предательство, объяснять свое поведение и расхлебывать последствия.

5. Возможность сделать окончательный выбор

На подсознательном уровне, когда он и она живут вместе свободным браком, партнеры оставляют себе возможность выбора, сохраняют право «передумать». Так, мужчина, который не хочет делать женщине предложение, как бы говорит: «Ты не совсем мой вариант, быть может, я встречу что-то лучшее…» А женщина со своей стороны соглашается на эту роль, тайно надеясь со временем отвоевать его доверие. Необходимость придать отношениям официальный статус заставляет партнера перестать лгать себе и пудрить мозги женщине, четче обозначить свою позицию – выбирает он эту женщину или нет?

6. Четко обозначенный статус в обществе

Если партнеры не расписаны, насколько оправдано называть их мужем и женой? Как будут воспринимать эти «неопределенные» отношения родственники и знакомые? И вообще, считается ли женщина несвободной, когда она не замужем, хотя вроде бы живет с мужчиной? Мое личное мнение: если печать о замужестве не важна, проще ее поставить, чем тянуть. Женитьба даст обоим четко обозначенный статус в глазах общественности, убережет от сплетен и неловких ситуаций. Если мужчина позволяет даме ходить в статусе «свободной», скорее всего, просто не видит в ней ту самую.

7. Удовлетворение потребности в безопасности

Чтобы там не говорили, жизнь с мужчиной в необозначенном статусе вынуждает женщину жить в позиции неопределенности и постоянной тревоги о завтрашнем дне. Так уж устроена ее психика: если он не предлагает свою руку, значит, на него нельзя положиться, ему нельзя довериться, что и порождает глубокое и неосознанное чувство внутреннего беспокойства. Женщина просто не может расслабиться в таких отношениях, до конца раскрыться, стать полноценной. Любящий мужчина не будет играть с сердцем женщины, но захочет уберечь ее от атаки бесконечных сомнений.

Есть ли преимущества у законного брака, рассматривая юридическую стону аспекта?

Естественно! В такой семье дети будут считаться законнорожденными, потому не потребуется никакого подтверждения отцовства или дополнительных бумажек, подтверждающих право на государственные пособия. В трудные моменты жизни, муж и жена смогут не свидетельствовать в суде против своей половины. Легче решаются вопросы наследства, упрощается структура получения визы для поездки в другие страны, проще получить гражданство, если один из супругов иностранец. Кстати, семьянинам в разы охотнее выдают кредиты, а еще можно претендовать на льготы при взятии ипотеки. Как видим, бонусы есть.

Почему же влюбленные не торопятся придавать официальный статус отношениям? Самые типичные отговорки и разрушение мифов.

 Сожительство как необходимая репетиция брака

Зачем затевать свадьбу, когда вы оба еще недостаточно хорошо знаете друг друга, не вели быт, не делили постель, а потому неуверенны в «совместимости»? Такие слова – чистой воды самообман, особенно если спустя 5 лет пара так и продолжает жить не расписанными. Вы же не пробуете строить отношения с мужчиной, находясь на 8-м месяце беременности, чтобы понять: надо вам рожать от него или нет? Не мчитесь в другую страну, чтобы увидеть, сможет ли партнер выдержать разлуку? Тогда не подменяйте страх ответственности словом «притереться».

 Идея, будто отметка в паспорте убивает чувства

Партнеры жили свободно, отношения казались сказкой: она старалась, он старался, настоящая романтика! Как только расписались – пошли склоки и придирки, любовь канула в лету. Спрашивается: во всем виноват институт брака? Увы, виноваты сами люди, которые перестали стараться, развиваться, вкладывать друг в друга. Брак привязывает, добавляет ответственности, но уж точно не убивает чувства. Это делают сами люди.

 Отказ жениться как протест против старомодных традиций

Можно еще услышать презрительное фырканье, будто большая любовь не нуждается в золотых оковах. Мол, пора уходить от прабабушкиных стандартов и жить так, как велит сердце. Чаще всего в таких парах кто-то один прикрывает отсутствие желания делать выбор своим «свободным от предрассудков» мировоззрением. А потом оказывается, что после 11-ти лет с виду идеальных отношений, где оба боялись штампа, как ладана, партнер неожиданно уходит из семьи и сразу женится на другой.

 Иррациональная боязнь мужчиной женитьбы

Он клянется, что любит, что готов быть рядом, но жениться не хочет. Что руководит таким мужчиной на самом деле: предыдущий неудачный опыт или банальная трусость перед обязательствами? Мое слово: женщина не должна соглашаться на то, что ее глубоко не устраивает, чего она не заслуживает. Иначе легко можно превратиться в жертву, наивностью которой воспользовались.

Ведь что получает мужчина? Заботу, секс, эмоциональную поддержку. Она обслуживает его в быту, рожает детей, при этом оставаясь в подвешенном состоянии, читайте, никем. Роль жены исполнена, но взять на себя роль мужа мужчина не желает, так зачем же этому потакать? Боязнь узнать правду, что вы не устраиваете мужчину в полном объеме?

Чем жить в постоянном обмане, лучше сразу расставить точки над «и». Знаю, вы скажите, тысячи пар так живут и счастливы! Но не вам судить, что скрывается за фасадом благополучия и внешне красивой картинки. В конце концов, любая женщина хочет определенности и статуса. Если это не так, значит, она ждет партию получше, не рассматривая теперешнего партнера как окончательный вариант. Такова реальность.

Текст: Flytothesky.ru