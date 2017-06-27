Что стоит ожидать от отношений с мужчиной-Девой

Мужчина, рожденный под знаком Девы, всегда очень щепетильно относится к себе, поэтому от избранницы он требует не меньшей отдачи. Сначала разберемся, чего от мужчины-Девы стоит ждать в быту, в сексе и семейной жизни.





В быту Дева – настоящий педант. Вы никогда его не увидите в грязной футболке или невыглаженной рубашке. Такой мужчина лучше останется дома, но в помятой или грязной одежде в свет не выйдет. Даже в гараже он проявляет себя как истинный чистюля. Его машина может быть недорогой, но она всегда будет аккуратно вымыта и без единой царапины. Девы – очень осторожные водители. Им чужды гонки на скорость, они практически никогда не попадают в аварии.

В доме у мужчины-Девы всегда идеальный прядок. В шкафу все вещи разложены чуть ли не под линеечку. Такие мужчины не терпят бардак и неразбериху. От вида грязи и пыли у них сразу же портится настроение.

Характер у мужчины-Девы спокойный, уравновешенный, без скелетов в шкафу. Такой мужчина не будет громко разговаривать с приятелем на улице или сидеть в пивной до часу ночи. Не увидите вы Деву и в подозрительных увеселительных заведениях в компании девиц. Такой мужчина тщательно следит за своей репутацией. Он сто раз подумает, проанализирует ситуацию, а потом скажет. Но чаще всего промолчит. Девы не рубят с плеча, они анализируют свои слова и поступки. Но это не от врожденной стеснительности. Если нужно, Девы запросто умеют отстаивать собственные интересы. Просто такие мужчины руководятся не горячими эмоциями, а холодным рассудком.

Когда дело доходит до знакомства, мужчина-Дева никогда не будет играть первую скрипку. Он не подойдет к вам первым, не пригласит в кафе и не вызовется проводить до дома. Чаще всего такие мужчины просто исподтишка наблюдают за понравившейся женщиной, но сами первый шаг не делают. Женщине приходится брать инициативу в свои руки.

Когда лед растает и вы начнете встречаться с мужчиной-Девой, он покажет вам все свои скрытые постельные таланты. Этот мужчина не ставит секс на первое место в отношениях, но в эротическом плане он настоящий ас. Вам некогда будет скучать. Ваши сексуальные пожелания внимательно выслушают, а потом воплотят их в жизнь.

Мужчина, рожденный под знаком Девы – лакомый кусочек для многих одиноких женщин. Он привлекает своей элегантностью, умом, рассудительностью, благородством, умением слушать. Но не думайте, что Деву так просто можно завоевать. За этот приз еще надо побороться. Но оно того стоит, ведь Девы прекрасные мужья и отцы. Такой мужчина никогда вас не изменит. Он будет окружать вам лаской и заботой, особенно в период вашей беременности.

Девы – очень чуткие мужья. Они не будут без причины лезть в душу, но в тоже время всегда готовы разделить с вами горести и трудности. Мужчины-Девы будут стараться дать своему ребенку самое лучшее. Они будут работать сутками, чтобы полностью обеспечить свою семью.Дева не терпит нахлебников и иждивенцев. Если у вас постоянные финансовые проблемы из-за вашей лени, такой мужчина на вас даже не посмотрит. Он подумает, что вы не в состоянии себя обеспечить, значит, из вас будет никудышная хозяйка.

У вас должен быть максимально опрятный вид. Дева любит не внешность, а внешний вид. Грязные ногти, запах пота, неопрятная одежда, засаленные волосы – красный свет для мужчины-Девы. Он не потерпит рядом с собой грязнулю, ему будет брезгливо ее целовать и обнимать. У женщины, которая решила покорить такого мужчину, все должно быть на высоте. Ухоженная кожа, волосы, маникюр, приятный запах, чистые зубы – все должно быть в идеальном порядке.

Мужчина-Дева – один из самых холостяцких знаков зодиака. Мужчины тяготеют к свободной жизни, они не спешат под венец. Это не значит, что они любят сексуальные приключения и не хотят жениться. Просто Девам очень сложно найти достойную спутницу жизни, поэтому они предпочитают коротать вечера в одиночестве.

Текст: Flytothesky.ru