Почему мы не запоминаем имена некоторых людей?

Забыли имя незнакомца, который минуту назад вам представился? Этот человек мега обаятельный? Вы запомнили черты его лица, тембр голоса, но вот имя… Можно списать происшедшее на банальную невнимательность, но есть и другие причины данного феномена.





Мы быстро забываем имя человека, так как наш мозг не находит связей с именами близких нам людей. Вы не замечали, что вам легче запомнить имя нового друга, если оно совпадает с именем вашего отца, брата или соседа? Мозг автоматически связывает этих людей. Также нам легче забыть имя, чем другую конкретную информацию о новом знакомом: от куда он, где работает, черты его лица. Одним именем могут звать миллионы людей. А вот страну два раза Испанией не назовут. Имена – это абстрактные данные для нашего мозга, которые долго не задерживаются. Также легче запоминаются сложные, необычные и редкие имена людей или прозвища.

Есть и другая причина, из-за которой мы быстро забываем имена новых знакомых – мы слишком заняты собой. Во время первого знакомства, если оно желанное, важное для нас, мы настолько хотим произвести хорошее впечатление на человека, что не даем нашему мозгу возможность запомнить его имя. Эмоции берут верх над разумом. В голове пролетает тысяча вопросов: «Как я выгляжу?», «Не громко ли я смеюсь?», «А действительно ли я ему/ей понравилась/ся?». Если у вас во время знакомства на первом месте «Вы», то чужое имя вы не запомните!

Чтобы запомнить имя с первого раза, нужно:

1. Найти связь между именем постороннего человека и именем своего родственника (любимого актера, певца, танцора и т.д);

2. Обращаться к человеку по имени с первых минут знакомства («Марк, тебе помочь?», «Марк, чем вы увлекаетесь?», «Марк, где вы купили эти туфли?»);

3. Придумать рифму к имени нового знакомого;

4. Вспомнить значение имени или ненавязчиво спросить об этом у нового знакомого.

Вы не поверите, но самым любимым словом для многих людей является собственное имя. Не упускайте возможности произвести неизгладимое впечатление на понравившегося вам человека, произносите почаще его имя вслух.

Текст: Flytothesky.ru