Тайна огромных каменных кругов в странах Ближнего Востока

Что говорят археологи?

В странах Ближнего Востока находятся огромные кольцевые структуры, тайну которых ученые пытаются разгадать на протяжении десятилетий. Полностью рассмотреть детали конструкций можно только с помощью аэросъемки.



Фото: David L. Kennedy

Иорданские археологи изучили воздушные снимки в высоком разрешении, рассмотрев 11 древних «больших кругов», все, кроме одного диаметром в 400 метров. Эти круги очень похожи, и австралийский ученый Дэвид Кеннеди резюмировал: «их сходство слишком очевидно, чтобы быть простым совпадением».

Большие круги (так их называют археологи) были выстроены удивительным образом, причём у них наличествуют низкие каменные стены высотой не более полуметра. Первоначально в них не было входа и людям приходилось просто перелезать через стены, чтобы попасть внутрь этих кругов.

Их реальное предназначение по сей день неизвестно, и археологи не уверены, когда точно были возведены эти сооружения. Анализ фотографий, а также найденных артефактов говорит, что появление кругов датируется как минимум двумя тысячами лет назад, но не исключено, что они могут быть намного старше. Мало того, ученые предполагают, что они могли быть возведены еще в доисторические времена, до изобретения письменности.



Фото: David L. Kennedy

Хотя Большие круги были впервые замечены с высоты самолета еще в 1920 году, ученые мало занимались этими феноменальными то ли природными, то ли человеческими творениями. Мало того, многие археологи даже не подозревают об их существовании до сих пор. В статье, опубликованной в немецком журнале «Zeitschrift für Orient Archäologie», Дэвид Кеннеди взывает к научному миру: «Это очень важно просто собрать информацию об этих местах».

Помимо 11 сфотографированных кругов исследователи обнаружили еще один похожий круг в Иордании. Старые спутниковые снимки также показывают два круга, один в Иордании, а другой в Сирии, но, увы, оба уже пропали с лица Земли. Круг в Сирии исчез в течение последнего десятилетия, а иорданский круг пропал еще ранее. Но надо отметить, что сирийский круг был всё же немного исследован группой ученых из университета Дурхема. Дэвид Кеннеди, кстати, делает вывод, что 11 кругов состоят из большого количества мелких каменных кругов, возраст которых уходит глубоко в древние времена. Ближний Восток в этом смысле – это еще огромная и неизведанная территория, можно сказать, терра инкогнита для археологов.

Строительство Больших кругов

По словам Дэвида Кеннеди, круги были выстроены в основном из местных пород, а пару десятков круглосуточно работающих людей технически могли бы сотворить большой круг за неделю. Тем не менее, строительство кругов в их идеальном виде всё же требовало хоть какого-то, но планирования. У Кеннеди был ответ: «В случае строительства идеального круга был нужен один человек, назовём его «архитектор», он просто привязывал длинную веревку к столбу и шагал по кругу, вырисовывая ровную окружность. Земля была неровной, а потому «архитектор» мог ошибаться, ходя по кругу вокруг столба». Таков был научный вердикт Кеннеди.

Тем не менее, предназначение Больших кругов, остается загадкой. Маловероятно, что их использовали в животноводческих целях, поскольку стены были не настолько высоки, чтобы сдерживать животных. Сами круги не похожи на загоны для животных, потому их форма остаётся под вопросом. В одном из кругов были расположены три каменные пирамиды, которые возможно использовались для погребения. Тем не менее, Кеннеди высказал свое мнение: «каменные пирамиды были построены позже, когда сама конструкция уже давно существовала».



Фото: David L. Kennedy

Тайна Больших кругов и их разгадка

Для того чтобы раскрыть тайну, археологи усиленно работали в районе самих кругов. Аэросъемка – это хорошо, но раскопки всё же могут дать больше результатов. Изучив один из Больших кругов около Хомса в Сирии, ученые пришли к выводу, что круг был сильно поврежден из-за активного освоения земель в данном регионе.

По их словам, расположение этого Большого круга изначально давало огромный обзор всей местности и, скорее всего, использовалось для нужд и поддержания жизнедеятельности поселений тех времен. Последние спутниковые снимки показывают, что круг возле Хомса теперь практически разрушен.

Мегалитический пейзаж

Предназначение Больших кругов остается неизвестным. Но исследования Кеннеди и его команды показывает, что данные творения являлись частью пейзажа из каменных сооружений. Следует отметить, что команда Кеннеди обнаружила тысячи каменных сооружений в Иордании и на Ближнем Востоке.



Фото: David D. Boyer

Эти сооружения были различных форм, в том числе в виде так называемых «колёс» (кольцевые структуры с лучами из центра), «воздушных змей» (ловушки для животных), «подвесок» (каменные погребальные пирамиды) и стен (странные и непонятные сооружения, разбросанные по местности на большом расстоянии и непонятного предназначения).

Аэрофотосъемка в сочетании со спутниковыми снимками дало много информации. Но, тем не менее, ответа на все вопросы по сей день так и не было найдено. Останутся ли эти сооружения тайной человечества? Поживем – увидим.

Текст: Flytothesky.ru



