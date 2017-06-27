Мизогинизм (женоненавистничество) — болезненное отвращение к женщинам

Мизогинизм является формой неприятия женщин, которая проявляется по-разному. Каковы симптомы мизогинизма и как его лечить? Является ли это патологическим поведением? Могут ли его симптомы быть опасными?





Источник мизогинизма

Корни мизогинизма можно различить уже в самом начале человеческой истории. Большинство обществ в мире патриархальны. Очень мало можно найти матриархальных, и хотя они существуют, достаточно редко о них говорится. Своих «пять копеек» вносят и религии, которые открыто говорят, что женщины относительно мужчин ниже по статусу. В современной культуре они фигурируют, как слабый пол. Принято считать, что женщина украшение мужчины, что объективирует ее роль. Она рассматривается, как «кто-то худший». Это видно в различных народных мудростях, таких как «не будь бабой» или «баба с воза, кобыле легче». Они преподносят женщину, проще говоря, второсортной личностью.

Еще одной проблемой является трактовка женщин, как сексуальных объектов и не только в порнографической индустрии. Достаточно посмотреть на автомобильные выставки, где можно встретить полураздетых девушек, которые должны привлекать взгляды мужчин. И, наоборот, глядя на современную модель мужчин, можно сказать, что они рассматриваются, как сильные, из-за чего им автоматически больше позволено. Мужчина, ведущий богатую и активную сексуальную жизнь «прославляется», а женщина клеймится словом «развратная».





Очередным аспектом мизогинизма является воспитание. У мальчика, растущего в семье, где не уважали женщин, могут возникнуть проблемы с изменением этой модели поведения в будущем. Например, женщины, выбирая мужчину, наблюдают, как его отец относится к жене. Они считают, что мужчина будет относиться к ней таким же образом, потому что такая модель поведения была «передана» ему. Стоит отметить о неравном отношении к мужчинам и женщинам еще в подростковом возрасте. Это проявляется в том, что мальчикам позволяется больше, нежели девочкам.

Причиной мизогинизма также может быть чрезмерно заботливая мать, которая не позволяет сыну взрослеть, прививая ему отвращение к женщинам. Такой мужчина будет считать, что связь с женщиной приведет его к тому, что снова кто-то другой будет контролировать его жизнь. Мизогинизм могут спровоцировать также эмоциональные проблемы и низкая самооценка. Проблемы с последней могут привести к тому, что мужчина захочет «понизить» статус женщины, чтобы чувствовать себя лучше: более мужественно и властно.

Симптомы мизогинизма: как их распознать?

Существует много признаков отвращения к женщинам. Просто нереально упомянуть обо всех. Наименее враждебными формами могут быть застенчивость, скрытность и избегание представительниц прекрасного пола. Мужчины используют этот метод, руководствуясь принципом «лучше избегать проблем». Хотя игнорирование не очень приятно, но есть и худшие симптомы.

Сближаясь с мужчиной, женщины могут наткнуться на неуважение и дискриминацию. Они часто могут слышать в свой адрес колкие замечания или сексисткие предложения. Бывает и так, что женоненавистники, считая себя «высшей расой», утверждают, что у них есть разрешение на обман своих партнеров.

Проблемой в отношениях, представляющим собой симптом мизогинизма, бывает чрезмерный контроль. Постоянная проверка, запрет одиночных выходов и встреч с друзьями, отделение от семьи – все направлено на то, чтобы сделать женщину зависимым партнером. Такой контроль часто может перерасти в психологическое насилие. Мужчина психологически желает уничтожить женщину, чтоб та не была достаточно сильной, чтоб уйти.

Крайним проявлением женоненавистничества является физическое и сексуальное насилие. Преследование и изнасилование являются наихудшей формой мизогинизма. Экстремальная мизогиния может даже привести к убийству, но она, к счастью, является редким и предельным случаем.

Как лечить женоненавистничество?

Мизогинизм или женоненавистничество, как и любое другое расстройство, может поддаваться лечению, а соответствующая терапия способна привести к его искоренению. Это психическое расстройство, так что единственно возможный способ избавиться от него – это посещение психолога и применение психотерапии. В более тяжелых случаях может потребоваться лекарственная терапия. Тем не менее, вместо специального решения этой проблемы, следует думать в более широком контексте, которым является воспитание.