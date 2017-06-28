10 вещей, которые делают все влюбленные «со стажем»

Через это проходят все любящие пары!

У нового знакомого нет шанса стать вашим партнером, если он хрюкает во время смеха или пришел на свидание потным после тренировки? Но что происходит с нами, когда мы долго живем с человеком? Куда деваются наши принципы? Мы любим человека даже если он кинул «несвежий» носок на кровать или оставил использованную зубочистку у нас перед носом. Давайте поговорим о 10 вещах, которые происходят в жизни влюбленных партнеров «со стажем».





1. Место встречи – ванная комната

Вспомните первый месяц совместного проживания с партнером. Вы закрывали дверь в ванную комнату, чтобы вас не застали в неудобном положении, не увидели ваши нечищеные зубы, ваши небритые ноги и т.д. Пара «со стажем» перестает вообще задумываться о таких вещах. Они одновременно могут чистить зубы, бриться, принимать ванную и сидеть на «троне». Нет никакого смущения, никто больше не постучится в дверь, прежде чем зайти в ванную.

2. Вдвоем на кухне

Холодильник «плачет» от голода, картошка «немного» подгорела, салат «чуть-чуть» пересолен? Вы точно влюблены и живете давно друг с другом. Самое удивительное, что вы не ссоритесь из-за этих мелочей, вы даже перестаете их замечать. Вы спокойно едите салат и говорите, что он очень вкусный, вы отковыриваете пригоревшую корочку от картошки и находитесь на пике блаженства, ведь все это сделано с любовью и лично для вас!

3. Обмен вещами

Его футболка на вас, а ваши черные носки на его ногах? О да – это любовь. Со временем обмен вещами становится неизбежным в семейной жизни, конечно же, речь не идет о нем и вашем платье с туфлями. Но как приятно носить мужской свитер холодными вечерами, когда он в командировке! Это можно сравнить с объятиями любимого человека.

4. Встреча с «дорогими» друзьями

Если вы живете долго вместе, то вы научились терпеть «неправильных» друзей/подруг своего партнера. Вы даже можете пойти все вместе на вечеринку или накрыть им ужин у себя дома.

5. Плачем вместе

Мужчине стыдно предстать перед женщиной в слезах. Но если вы живете вместе не первый год, то этот «комплекс» исчезает. Вы запросто можете поплакать вдвоем без стыда даже во время просмотра фильма!

6. Твоя семья – моя семья

Вы с легкостью можете посидеть с племянницей мужа в свой выходной? Вы после работы идете уставшая не домой, а в аптеку, чтобы купить свекрови настойку боярышника? Да – это тоже любовь. Семья партнера теперь занимает особенное место в вашем сердце.

7. Секс и его отсутствие

Вы спокойно воспринимаете отсутствие секса? Перед занятием любовью вы не бежите в ванную комнату, чтобы побрить ноги? Вы перестали покупать кружевное белье, ведь в этих полосатых хлопковых трусиках вам намного удобнее? Это любовь! Вы давно живете вместе и для занятий сексом вам не нужен дополнительный «тюнинг», вам и так хорошо, вы счастливы!

8. И в радости, и в горе

Вы теперь болеете все вместе. Вы счастливы, что, несмотря на такую неприятность, вы рядышком лежите под одеялом, пьете с одного стакана противное лекарство и передаете градусник из рук в руки. Вы не обвиняете партнера в том, что он вас заразил.

9. Неприятные запахи и некультурное поведение

Если вы давно вместе, то вас больше не смущаю плохие запахи партнера. Вы не устраиваете скандалы, не выражаете свое недовольство. После вкусной трапезы ваш партнер может без смущения выразить громко свою «благодарность». Ну и пусть, ну и на здоровье…

10. Наблюдение за партнером

Какая-то необъяснимая волна счастья накатывает, когда вы наблюдаете за тем, как ваш любимый человек спит, чешет тапком спину или пытается починить шкафчик на кухне. Это настоящая любовь! Вы таете в море таких банальных вещей и счастливы, что вы вместе, что вы – семья!

Текст: Flytothesky.ru