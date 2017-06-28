Почему вашему организму необходимы ежедневные объятья?

“Сегодня замечательный день для того, чтобы кого-нибудь обнять. Но разве нужен для этого особый день?” И мы тоже думаем, что он именно сегодня, завтра и будет всегда, каждый ваш день.





Хотите сегодня ощутить себя на седьмом небе от счастья? Обнимите любимого человека. И чем крепче, тем лучше. “Мысленные объятия” не считаются; они обязательно должны быть физическими! Мы знаем, что объятия могут заставить нас чувствовать себя лучше, но почему телу нужно это?

“Множество исследований подтверждает, что такой простой акт доброты может быть полезен как для тех, кто его получает, так и для тех, кто его применяет”, — рассказывает медицинский репортер из города Цинциннати, Лиз Бонис.

Какая конкретно польза от этого?

Обнимания увеличивают выработку в организме окситоцина, который и заставляет нас чувствовать себя лучше.

Что такое окситоцин, и какая польза от него нашему телу?

Окситоцин — это нейромедиатор, своеобразный передатчик нервного импульса, который помогает эмоциональному центру мозга справиться с чувством счастья и снизить уровень стресса и беспокойства. Кроме того, было доказано, что окситоцин делает мужчин более любящими, понимающими и внимательными.

Хотите качественного секса? Как было доказано, объятия способны увеличить сексуальные возможности, словно естественный заменитель виагры. Окситоцин — легальный опиум, который может вам дать больше, чем просто качественный секс и ласки. Он помогает в уменьшении количества кортизола, гормона стресса, вредящий нашему телу и в течение большого количества времени не выводящийся из организма.

Окситоцин также позволяет нам лучше спать и предупреждает болезни сердца. К таким выводам пришли исследователи из Университета штата Северной Каролины. Обнимания влияют на нас столь положительно из-за частоты сердцебиения, увеличивающегося на 10 ударов в минуту.

Интересно ещё одно исследование, проведённое в Университете Карнеги-Меллон города Питтсбург, штат Пенсильвания. Оно предполагает, что обнимания, особенно в ежедневном порядке, и поддержка делают вас менее подверженными стрессу и переживаниям, поднимают самооценку, а также помогают справиться с болезнями.

В эксперименте приняли участие более 400 здоровых людей, женщин и мужчин. Каждого из испытуемых в течение 14 часов морально поддерживали без акцентирования на неудачах и вопросах о них, помогали справиться с межличностными конфликтами и много обнимали. Результаты были законспектированы в процессе интервью.

Через две недели все участники были специально подвержены воздействию острой респираторной вирусной инфекции и помещены на карантин под полным наблюдением с целью выявить симптомы болезни и её первые признаки. Результаты были поразительными. Благодаря ранее полученной поддержке во время эксперимента, иммунитет повысился, а риск заразиться вирусом значительно снизился. Заразившиеся, которых обнимали во время болезни, меньше всего страдали от болезненных ощущений и быстрее выздоравливали.

Одним словом, обнимания заставляют вас чувствовать себя счастливыми, здоровыми, сексуальными и дарят отличное настроение, благодаря выработке окситоцина. Кроме того вы не заплатите ни копейки за такое полезное удовольствие. Обнимания защитят вас от болезней или ускорят выздоровление. Обнимайтесь со своими друзьями, семьёй, любимыми и даже совсем незнакомыми людьми. Всего одно простое действие подарит вам и близким позитивный настрой и энергию на весь день!

Текст: Flytothesky.ru