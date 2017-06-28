Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Познакомьтесь с Тайваньской семьей, которая выглядит самой молодой из всех семей их возраста.

Сначала 41-летняя дизайнер и модный блогер Лур Хсу ошеломила миллионы людей своей молодостью, но вскоре люди поняли, что она не единственная в семье, которая выглядит в два раза моложе своего возраста.





Две сестры Лур, 36-летняя Шарон и 40-летняя Фэйфай, обе выглядят так, как будто они студентки. Не говоря уже о их матери … Их мать (в центре на фото), которая является бывшей танцовщицей, можно легко принять за их сестру, но оказалось, что ей 63-и года.





Все эти четыре женщины выглядят такими молодыми, что Тайваньские СМИ называют их «семейством замороженных возрастов».





В чём их секрет? В интервью журналу «Тайваньская пятница» Лур раскрыла секрет, что ключом к молодости является питьё воды и употребление овощей.





Она также указала на важность увлажнения вашей кожи.

«Как только ваша кожа будет достаточно увлажнена, вам даже не нужно беспокоиться о старении и морщинах»





Аналогично Лур сестра Фэйфай также рекомендовала пить много воды, включая большую кружку теплой воды каждое утро.

«Я делаю это уже более десяти лет», — сказала Фэйфай. «Я пью 350 мл до 500 мл».

41-летняя Лур

























40-летняя Фэйфай

















36-летняя Шарон





































Итак, вот оно! По словам этих тайваньских женщин, секрет молодости выглядит проще, чем вы могли себе представить — это вода!

Текст: Flytothesky.ru