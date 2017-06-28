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Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

29.06.2017 12:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Познакомьтесь с Тайваньской семьей, которая выглядит самой молодой из всех семей их возраста.

Сначала 41-летняя дизайнер и модный блогер Лур Хсу ошеломила миллионы людей своей молодостью, но вскоре люди поняли, что она не единственная в семье, которая выглядит в два раза моложе своего возраста.

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Две сестры Лур, 36-летняя Шарон и 40-летняя Фэйфай, обе выглядят так, как будто они студентки. Не говоря уже о их матери … Их мать (в центре на фото), которая является бывшей танцовщицей, можно легко принять за их сестру, но оказалось, что ей 63-и года.

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Все эти четыре женщины выглядят такими молодыми, что Тайваньские СМИ называют их «семейством замороженных возрастов».

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

В чём их секрет? В интервью журналу «Тайваньская пятница» Лур раскрыла секрет, что ключом к молодости является питьё воды и употребление овощей.

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Она также указала на важность увлажнения вашей кожи.

«Как только ваша кожа будет достаточно увлажнена, вам даже не нужно беспокоиться о старении и морщинах»

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Аналогично Лур сестра Фэйфай также рекомендовала пить много воды, включая большую кружку теплой воды каждое утро.

«Я делаю это уже более десяти лет», — сказала Фэйфай. «Я пью 350 мл до 500 мл».

41-летняя Лур

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

 40-летняя Фэйфай

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

 36-летняя Шарон

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

 Итак, вот оно! По словам этих тайваньских женщин, секрет молодости выглядит проще, чем вы могли себе представить — это вода!Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим девушкам!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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