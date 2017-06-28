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Самые распространенные киноштампы, которые не имеют ничего общего с реальностью

29.06.2017 15:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Жизнь слишком скучна, чтобы показывать на широких экранах только то, что может произойти в реальности. Мы все любим расслабиться и посмотреть со стороны на умопомрачительные погони и невероятные трюки. В этом выпуске собраны самые распространенные штампы из мира кинематографа, которые смотрятся очень даже эффектно, но, к большому сожалению, не имеют ничего общего с реальностью, так как противоречат банальным законам физики, гравитации и здравого смысла.Самые распространенные киноштампы, которые не имеют ничего общего с реальностью

 
 
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Жизнь слишком скучна, чтобы показывать на широких экранах только то, что может произойти в реальности. Мы все любим расслабиться и посмотреть со стороны на...

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