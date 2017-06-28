Жизнь слишком скучна, чтобы показывать на широких экранах только то, что может произойти в реальности. Мы все любим расслабиться и посмотреть со стороны на умопомрачительные погони и невероятные трюки. В этом выпуске собраны самые распространенные штампы из мира кинематографа, которые смотрятся очень даже эффектно, но, к большому сожалению, не имеют ничего общего с реальностью, так как противоречат банальным законам физики, гравитации и здравого смысла.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые распространенные киноштампы, которые не имеют ничего общего с реальностью Жизнь слишком скучна, чтобы показывать на широких экранах только то, что может произойти в реальности. Мы все любим расслабиться и посмотреть со стороны на...