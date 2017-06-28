10 удивительных способностей, полученных в результате генетических мутаций

По сравнению со многими другими видами, у всех людей невероятно схожие геномы. Даже небольшие различия в наших генах дают нам определённые характеристики, которые делают нас уникальными. Эти различия могут проявляться обычным способом: например, цвет волос, рост или форма лица, но иногда у отдельного хомо сапиенса или группы людей появляется черта или фактор, который чётко отличает их от остального человечества.

1. Уровень холестерина не повышается





Все мы знаем об ограничении потребления жареной и жирной пищи, однако некоторые люди могут спокойно это поедать без особого риска для здоровья. Независимо от того, что они потребляют, «плохого холестерина» у них не наблюдается. Эти люди родились с генетической мутацией. У них просто нет «рабочих копий» гена под названием PCSK9. Считается, что родиться с такой мутацией плохо, но в этом, кажется, есть некоторые положительные побочные эффекты. Теперь фармацевтические компании лихорадочно работают над тем, чтобы создать пилюлю, которая будет блокировать PCSK9 у других людей.

2. Устойчивость к ВИЧ-инфекции





Человеческую расу может уничтожить всё что угодно: астероид, ядерный взрыв, экстремальные изменения климата, супер-вирулентные вирусы. Кстати, некоторые люди действительно устойчивы к определенным заболеваниям – ВИЧ, например. Они обладают определённой генетической мутацией, которая отключает их копии белка CCR5. ВИЧ использует этот белок как «дверь» в клеточный мир человека. Иными словами, если у человека нет CCR5, ВИЧ-инфекции ему бояться нечего.

3. Устойчивость к малярии





Люди, устойчивые к малярии, являются носителями другой смертельной болезни: серповидно-клеточной анемии. Конечно, вряд ли кто-нибудь хочет обезопасить себя от малярии, чтобы преждевременно умереть от деформации клеток крови, но чтобы понять, как это работает, человечеству следует изучить основы обеих болезней. Малярия переносится комарами, и эта болезнь, атакующая красные кровяные клетки, весьма опасна (смертность – около 660 тысяч человек в год). Серповидно-клеточная анемия вызывает изменения в форме и составе красных кровяных клеток, что затрудняет их движение в кровотоке. Однако, благодаря мутации клеток крови, эти клетки просто «неправильно воспринимают» малярийного паразита и не пускают его внутрь.

4. Устойчивость к холоду





Эскимосы и другие народности, живущие в экстремально холодных условиях, давно к ним приспособились. Научились ли эти люди просто выживать или они биологически устроены иначе? На самом деле у них просто другие физиологические реакции на низкие температуры. Люди, поколениями живущие в холодном климате, обладают более высоким уровнем базального метаболизма (выше на 50%). Кроме того, у них меньше потовых желез на теле и больше на лице. Человеческое тело гораздо лучше приспособлено к теплу, нежели к морозам, потому жители Севера просто давно адаптировались и адаптировали своё тело к своим родным холодным условиям.

5. Приспособляемость к высоте





Большинство альпинистов, которые совершили восхождение на Эверест, не смогли бы это сделать без представителей народа шерпа. Шерпа всегда идут впереди авантюристов, чтобы устанавливать для них веревки и лестницы. Тибетцы и непальцы лучше переносят высоту – и это факт, они превосходно выживают в практически бескислородных условиях, в то время как обычные люди в таких условиях борются за выживание. Тибетцы живут на высоте выше 4 тысяч метров и привыкли дышать воздухом, который содержит на 40% меньше кислорода. Их тела приспособились к этой среде с низким содержанием кислорода, а их лёгкие стали более мощными. Исследователи обнаружили, что многие из этих особенностей не просто фенотипические отклонения, но генетические адаптации.

6. Иммунитет к болезням мозга





Жители Папуа-Новой Гвинеи в середине 20 века пережили эпидемию куру, смертельного заболевания мозга. Как и все прионные заболевания, куру уничтожает мозг, приводя к снижению памяти и интеллекта, изменениям личности и судорогам. В случае куру люди, как правило, умирают в течение года, а само заболевание чаще всего передается при употреблении в пищу плоти зараженного человека или животного. У всех, кто выжил после куру, был обнаружен изменённый ген G127V, который вырабатывает иммунитет к болезням мозга. Этот факт является одним из самых мощных примеров естественного отбора у человека.

7. Золотая кровь





Считается, что кровь (О) І группы является универсальной, хотя это не так. На самом деле, вся система более сложная. Все мы знаем о четырех группах крови (A, AB, B и O) и двух резус-факторах, хотя в настоящее время есть 35 известных систем групп крови с миллионом вариаций в каждой системе. Кровь, которая не попадает в систему АВО, считается редкой, и найти донора практически невозможно. Тем не менее, существует редкая кровь под названием «резус-ноль». Она не содержит никаких антигенов в резусной системе. Это люди без резуса крови. Их кровь называется «золотой». Они могут стать спасителями для многих, но для них самих доноров найти неимоверно сложно.

8. Идеальное зрительное восприятие под водой





Человеческий глаз не приспособлен для того, чтобы видеть в воде. Когда мы пытаемся открыть глаза под водой, все выглядит размыто. Это происходит потому, что вода имеет аналогичную плотность с жидкостью в глазах, что ограничивает количество преломленного света, воспринимаемого глазом. Однако люди племени мокен чётко видят под водой, даже на глубине до 22 м. Мокен проводят 8 месяцев в году на лодках или в домах на сваях. Они возвращаются на землю только за предметами первой необходимости. Их жизнь находится в воде или возле воды. Благодаря этому их глаза адаптировались.

9. Суперплотные кости





С возрастом появляется проблема остеопороза, то есть потеря костной массы и её плотности. Это приводит к неизбежным переломам, деформациям и разрушению. Тем не менее, существует группа людей с уникальным геном, который может стать ключом к лечению остеопороза. Ген найден у южноафриканцев с голландским происхождением (африканеров). Это мутации в гене SOST, который контролирует белок (склеростин), регулирующий рост костей. Сейчас исследователи изучают ДНК африканеров в надежде найти способы, чтобы обратить вспять остеопороз и другие возрастные скелетные деформации.

10. Меньшая необходимость во сне





Факт есть факт: существуют люди, которые могут спать менее шести часов в день. И это им не мешает! У них просто редкая генетическая мутация гена DEC2, потому физиологически им нужно меньше времени для сна. У среднестатистического человека хроническое недосыпание может привести к проблемам со здоровьем. У людей с DEC2 мутацией таких проблем нет. Эта генетическая аномалия крайне редка и встречается только у 1% людей.

Текст: Flytothesky.ru