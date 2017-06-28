Каждому знакомо такое понятие, как маменькин сыночек. Это слабохарактерный мужчина, который внутренне остается маленьким ребенком, по-прежнему во всем зависящим от матери. Конечно, любовь к человеку, который произвел мужчину на свет, вне всяких похвал. Однако когда такое чувство обожания не знает разумных пределов — это уже неестественно и неправильно.





Для начала стоит отметить, что маменькин сынок обречен на несчастливую личную жизнь. Во-первых, такой мужчина может до самой старости искать нужный ему идеал (такую, как мама), а во-вторых, сама мать будет словно коршун налетать практически на всех девушек, пытающихся забрать у нее «ее мальчика». Молодой человек обязательно будет прислушиваться к авторитетному и негативному мнению своей мамы по поводу своих невест.

Сами же по себе маменькины сыночки – натуры эмоциональные, добрые, наивные, слабовольные и от этого очень ведомые, но до определенного момента. Девушка, которая встречается с таким человеком, может быть с ним вполне счастлива, так как он внимательный, романтичный и воспитанный. Однако всю эту идиллию может запросто разрушить знакомство с его мамой. И тогда наступит страдание, злость, обида и прочие негативные чувства.

Как распознать маменькиного сыночка

Прежде всего важно помнить, что перевоспитать такого мужчину невозможно. Но есть несколько признаков, по которым можно безошибочно распознать людей этого типа:

1. Мужчина приглашает девушку на свой день рождения, но за праздничным столом она замечает только его родственников – маму, тетушек, бабушек и т. п. Возможно, таким образом мамочка решила устроить смотрины. Но радоваться рано. Скорее всего, будет фиаско.

2. Мама постоянно жалуется невесте на здоровье сына, рассказывает о его проблемах, начиная даже с детского возраста.

3. После вечерних свиданий мужчина торопится домой и постоянно придумывает причины, чтобы не провожать девушку, и каждый час названивает маме, чтобы она не волновалась.

4. Мужчина никогда не принимает даже самых малозначимых решений, не посоветовавшись со своей мамой. Тут дело может доходить до абсурда: мама выбирает, на какой фильм ему можно сходить в кинотеатр.

5. Мужчина не раз (с поводом и без него) упоминает о своей маме, ссылается на ее слова, поступки, кулинарные способности.

Если мужчина так себя ведет, лучше всего разорвать с ним отношения, так как в дальнейшем они принесут много горя обоим.

Текст: Flytothesky.ru