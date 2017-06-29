10 причин пить зеленый чай ежедневно

Чай выращивают уже много веков, изначально его выращивали в Индии и Китае. Сегодня чай является самым употребляемым напитком в мире, уступающим только воде. Сотни миллионов людей пьют чай, а исследования Медицинского центра Университета Мэриленда показывают, что зеленый чай (Camellia sinesis), в частности, имеет много полезных свойств для здоровья.





Вы пьете чай? Если нет, возможно вы должны узнать поближе второй по популярности напиток в мире. Чай — это освежающий и неповторимый напиток, но ещё он удивительно полезен для здоровья человека, возможно это и являются главной причиной для того, чтобы начать употреблять чая.

Черный, зеленый и улун — это три основных вида чая. Из этих трех видов чая в медицинских и научных сообществах широко признается то, что зеленый чай является самым полезным для здоровья человека.

Основное различие между тремя видами чая и их свойствами — является метод обработки и побочные продукты. Польза для здоровья зеленого чая объясняются высокой концентрацией в нём полифенолов — мощного антиоксиданта.

Все проблемы со здоровьем человека связаны с повреждениями на клеточном уровне. Клетки разрушаются рядом факторов, включая свободные радикалы. Свободные радикалы представляют собой соединения, которые вредят и убивают клетку. Что приводит к проблемам со здоровьем, таким как рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Высокая концентрация полифенолов в зеленом чае противодействует и нейтрализует свободные радикалы и другие соединения, которые вызывают повреждение клеток. Таким образом, широко признается, что зеленый чай может предотвратить или облегчить острые и хронические состояния здоровья.

В традиционной медицине зеленый чай используется несколькими способами: как стимулятор, мочегонное средство, антикоагулянт и для здоровья сердечно-сосудистой системы. Другие традиционные способы применения включают регулирование уровня сахара в крови, улучшение когнитивных функций, лечение желудочно-кишечных заболеваний, нормализацию функций пищеварения и нормализацию температуры тела.

Здесь мы обсудим десять удивительных преимуществ зеленого чая на основе исследований.

10 полезных для здоровья свойств зелёного чая согласно исследованиям

1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДИАБЕТА

Как уже упоминалось, зеленый чай используется в течение многих лет для стабилизации уровня сахара в крови. Многие исследования на животных показывают, что это неотъемлемое свойство зеленого чая может быть эффективным в предотвращении диабета 1 типа. Кроме того, исследования показали, что этот напиток также может замедлять прогресс болезни после её приобретения.

2. ЗДОРОВЬЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Высокий уровень антиоксидантов в зеленом чае, помогает процессу пищеварения. Исследования показывают, что эта пищеварительная функция является побочным явлением полифенольной активности — антиоксиданта, который также обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. Кроме того, зеленый чай может уменьшить воспалительные симптомы двух типов воспалительных заболеваний кишечника (IBD), язвенного колита и болезни Крона.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОТ РАКА

Клинические исследования показывают, что зеленый чай может быть сильным противораковым средством. Исследователи связывают это с полифенолами, которые могут нейтрализовать раковые клетки и предотвратить раковые опухоли. Эффект зеленого чая на рак мочевого пузыря, груди, толстой кишки, пищевода, легких, кожи, желудка, поджелудочной железы и предстательной железы был исследован с обнадеживающими результатами.

4. ПОНИЖЕНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА

Антиоксиданты зеленого чая могут предотвратить поглощение холестерина в кишечнике и ускорить избавление от плохого холестерина в организме. Анализы употребляющих зеленый чай демонстрируют хороший холестерин (ЛПВП).

5. ЛИКВИДАЦИЯ РИСКА БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Болезни сердечно-сосудистой системы является основной причиной смерти в мире. Исследования, ориентированные на население, показывают, что избыток антиоксидантов в зеленом чае может препятствовать механизмам атеросклероза, включая ишемическую болезнь сердца. Кроме того, исследователи считают, что 3 чашки зеленого чая ежедневно снижают риск сердечного приступа более чем на 10 процентов.

6. УЛУЧШАЕТ ЗДОРОВЬЕ ПЕЧЕНИ

Печень — еще один орган, которому могут помочь полезные свойства зеленого чая. Во-первых, у пьющих зелёный чай меньше вероятность развития проблем с печенью. Снижает вредное воздействие алкоголя на печень и защищает от опухолей печени. Ученые приписывают эти результаты наличию химических веществ, называемых катехинами, которыми богат зеленый чай.

7. ПОТЕРЯ ВЕСА

Ранние клинические исследования показывают, что зеленый чай повышает метаболизм и помогает сжигать жиры. Интересно, что зеленый чай в сочетании с кофеином ускорил потерю веса у страдающих ожирением и избыточной массой тела. Зеленый чай содержит фитонутриент под названием EGCG, который увеличивает гормон, способствующий насыщению.

8. УМЕНЬШЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

Исследованиями было связано потребление зеленого чая с уменьшением воспаления в ряде органов. Было упомянуто воспаление желудка, кишечника, печени, воспаления тканей тела и суставов.

9. УЛУЧШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Согласно исследованию в Университете Базеля в Швейцарии, потребление зеленого чая «повышает производительность памяти, которая, по мнению исследователей, может иметь важные последствия для лечения нейропсихиатрических расстройств, включая когнитивные нарушения». Деменция — одно из таких расстройств, когда зеленый чай был перспективным способом для лечения.

10. ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Для краткости мы быстро упомянем о некоторых перспективных исследованиях. В настоящее время ученые изучают полезное воздействие зеленого чая:

— профилактику зубных болезней;

— лечение артрита;

— лечение генитальных бородавок;

— лечение различных кожных заболеваний;

— профилактику симптомов простуды и гриппа.

Текст: Flytothesky.ru