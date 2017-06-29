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Девушка, над которой издевались из-за родинок, может стать следующей Мисс Вселенной
29.06.2017 23:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
20-летняя Эвита Патси Эдгар Делмундо хорошо знакома с издевательствами. Когда она была ребенком, жестокие одноклассники называли ее «монстром» и «печеньем с шоколадной крошкой» из-за волосатых темно-коричневых родинок и родимых пятен, покрывающих все ее тело. Раньше малайзийка работала неполный рабочий день в местном кошачьем кафе, а сейчас бросает вызов людям, которые насмехались над ней,
«В начальной школе никто не хотел со мной дружить», — сказала она. «Я помню, как учитель попросил двух девушек составить мне компанию на перемене, и они шептались: «Почему мы должны относиться к ней, как к принцессе?» Это разбило мне сердце. Я сказала им, что они не должны быть со мной, и они сразу ушли. В принципе, я была одинокой девочкой».
Она рассказала журналу Elle, что научилась принимать себя такой, как она есть, в 16 лет, после посещения лагеря при церкви. «Я действительно научилась любить себя и общаться с другими людьми, — сказала Эвита, когда-то желающая удалить свои родинки. «Возможно, это был первый раз, когда я действительно начала принимать себя и свою внешность».
Ее прослушивание на Мисс Вселенную в Малайзии состоялось 17 июня, и сейчас она ожидает результатов. Но даже если ей не удастся пройти в следующий раунд, Эвита обещает не потерять уверенность для участия в других конкурсах красоты в будущем. «Я просто скрестила пальцы. Если я не пройду, всегда будет другая площадка».
«В начальной школе никто не хотел со мной дружить», — сказала Эвита Делмундо. «Это разбило мне сердце. Я была одинокой девочкой».
Одноклассники называли ее «монстром» и «печеньем с шоколадной крошкой» из-за волосатых темно-коричневых родинок и родимых пятен, покрывающих все ее тело.
Но теперь она бросает вызов тем, кто насмехался над ней, прослушиваясь на Мисс Вселенную!
Она научилась принимать себя такой, как она есть, в 16 лет, после посещения лагеря при церкви.
«Я действительно научилась любить себя и общаться с другими людьми, — сказала Эвита, когда-то желающая удалить свои родинки.
«Возможно, это был первый раз, когда я действительно начала принимать себя и свою внешность».
Ее прослушивание состоялось 17 июня, и сейчас она ожидает результатов. Мы все скрестили пальцы!
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20-летняя Эвита Патси Эдгар Делмундо хорошо знакома с издевательствами. Когда она была ребенком, жестокие одноклассники называли ее «монстром» и «печеньем с...
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