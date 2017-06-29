Девушка, над которой издевались из-за родинок, может стать следующей Мисс Вселенной

20-летняя Эвита Патси Эдгар Делмундо хорошо знакома с издевательствами. Когда она была ребенком, жестокие одноклассники называли ее «монстром» и «печеньем с шоколадной крошкой» из-за волосатых темно-коричневых родинок и родимых пятен, покрывающих все ее тело. Раньше малайзийка работала неполный рабочий день в местном кошачьем кафе, а сейчас бросает вызов людям, которые насмехались над ней, прослушиваясь на конкурс «Мисс Вселенная».

«В начальной школе никто не хотел со мной дружить», — сказала она. «Я помню, как учитель попросил двух девушек составить мне компанию на перемене, и они шептались: «Почему мы должны относиться к ней, как к принцессе?» Это разбило мне сердце. Я сказала им, что они не должны быть со мной, и они сразу ушли. В принципе, я была одинокой девочкой».

Она рассказала журналу Elle, что научилась принимать себя такой, как она есть, в 16 лет, после посещения лагеря при церкви. «Я действительно научилась любить себя и общаться с другими людьми, — сказала Эвита, когда-то желающая удалить свои родинки. «Возможно, это был первый раз, когда я действительно начала принимать себя и свою внешность».

Ее прослушивание на Мисс Вселенную в Малайзии состоялось 17 июня, и сейчас она ожидает результатов. Но даже если ей не удастся пройти в следующий раунд, Эвита обещает не потерять уверенность для участия в других конкурсах красоты в будущем. «Я просто скрестила пальцы. Если я не пройду, всегда будет другая площадка».





«В начальной школе никто не хотел со мной дружить», — сказала Эвита Делмундо. «Это разбило мне сердце. Я была одинокой девочкой».





Одноклассники называли ее «монстром» и «печеньем с шоколадной крошкой» из-за волосатых темно-коричневых родинок и родимых пятен, покрывающих все ее тело.





Но теперь она бросает вызов тем, кто насмехался над ней, прослушиваясь на Мисс Вселенную!





Она научилась принимать себя такой, как она есть, в 16 лет, после посещения лагеря при церкви.





«Я действительно научилась любить себя и общаться с другими людьми, — сказала Эвита, когда-то желающая удалить свои родинки.





«Возможно, это был первый раз, когда я действительно начала принимать себя и свою внешность».





Ее прослушивание состоялось 17 июня, и сейчас она ожидает результатов. Мы все скрестили пальцы!

Текст: Flytothesky.ru