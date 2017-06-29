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Сколько треугольников вы сможете насчитать за 1 минуту?
29.06.2017 23:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
И в очередной раз предлагаем вам заняться устным счетом. Эту головоломку предлагают решить учащимся младших классов на олимпиаде по математике. Немного усложним задачу: постарайтесь ограничить подсчет по времени. Сможете ли вы правильно справиться с этой головоломкой? Только не подсматривайте в ответ!
Итак, у вас есть всего 1 минута. Время пошло!
Видеорешение задачи:
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И в очередной раз предлагаем вам заняться устным счетом. Эту головоломку предлагают решить учащимся младших классов на олимпиаде по математике. Немного...
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