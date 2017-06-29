Ответы на эти загадки истории навсегда изменили бы наш взгляд на мир

Наука семимильными шагами идет вперед, но все также остается много нерешенных загадок прошлого. И речь не идет о мистификациях, а влияние какого-то паранормального фактора кажется вполне вероятным.

Великие предки





«В те времена были на земле исполины», — говорит Книга Бытия. Этот фрагмент говорит о Божьих Сынах, которые брали себе в жены человеческих дочерей, из-за чего и появились на нашей планете великаны. Но Бог не был доволен таким поворотом дел и постановил, что «не может мой дух оставаться в человеке навсегда, ибо он существо из плоти, поэтому пусть живет 120 лет».

Читая подобное, большинство интерпретаторов Библии рассматривают его в качестве метафоры, под которой скрывается гораздо более вероятный смысл. Между тем, есть признаки того, что в этом случае Библия достаточно непосредственна: на протяжении веков было обнаружено ряд свидетельств, указывающих на то, что по земле ходили когда-то настоящие гиганты.

История эта берет свое начало с девятнадцатого века, в частности с 1895 года. Тогда на территории Северной Ирландии обнаружили останки, рост которых составлял 360 сантиметров, а вес около 350 килограммов. Счастливый находчик чрезвычайной мумии, видя в ней не столько ценное открытие с большим значением для научного мира, а источник потенциального дохода, отправился с телом в путешествие по стране. Жажда получить прибыль также привела к тому, что владелец земли, на которой были обнаружены останки, захотел воспользоваться необычным явлением. Он подал заявление в суд, а тело на время судового процесса попало в государственный склад в Лондоне. Прежде чем спор исчерпал себя, тело было украдено и уже никто и никогда не смог его найти. Остались от него только изображения.





Хотя на протяжении всей истории были случаи мистификации, связанные с наличием гигантов на Земле, многие из доказательств не могут быть поставлены под сомнение. Среди подобных случаев можно упомянуть, например, могильник в Турции, из которого было выкопано несколько неестественно высоких особей. Там нашли огромную кость из бедра, которая принадлежала человеку, имеющему около 450 сантиметров роста. Она послужила позже образцом для создания копии, которая и по сей день находится в Музее ископаемых в Техасе.





Тела с ростом от трех до шести метров были найдены также в Италии. Швейцарии и Китае. Кроме внушительной высоты, характерной чертой скелетов было количество пальцев: шесть вместо пяти, а в некоторых случаях они имели два или четыре ряда зубов.





Может ли такое количество доказательств, найденных на протяжении многих лет и в разных частях мира, указывать на мошенничество?

Древние строители





Теория о существовании в человеческой истории расы гигантов, если бы была официально подтверждена, могла бы пролить свет на множество до сих пор нерешенных головоломок из далекого прошлого, хотя бы на происхождение знаменитого каменного круга – Стоунхендж. Это «строение» из тяжелого долерита, которым до сих пор можно любоваться на равнине Солсбери в Уилтшире, было сооружено между 2800 и 1100 годом до нашей эры, вероятно, из камней из Уэльса. По сей день нельзя с уверенностью сказать, какое предназначение таинственного круга, но многие исследователи предполагают, что это доисторическая астрономическая обсерватория. Неясно также, как люди смогли поставить такие тяжелые камни настолько точно. Объяснением могли быть только таинственные гиганты.

Теорию о расе гигантов можно использовать и для разгадки тайны пирамид, создание которых без специальных машин кажется не под силу обычным людям с ограниченными физическими силами. В этом контексте чаще, чем о гигантах, говорится об инопланетянах и все это благодаря теории Эриха фон Даникена. Швейцарец считает, что в древние времена человечество жило в постоянном контакте с посетителями из другой планеты, которые помогали нам знаниями, собственными достижениями и технологиями. Следом их присутствия на Земле должны быть и таинственные линии Наска.





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По мнению Даникена, глубокие канавки в форме кругов или животных, с одной стороны, остатки взлетно-посадочных полос космических кораблей, с другой стороны, отданная честь и хвала для гостей с других планет от верных «подданных» — землян.

Потерянные цивилизации





За тайны нашей истории ответственны гиганты или пришельцы из других миров? Существует еще один элемент головоломки – Атлантида. Об этом острове писал Платон, а позже Елена Блаватская и знаменитый «спящий пророк» Эдгар Кейси. Видимо, на нем жили высокоразвитые и технологически продвинутые люди, которые черпали энергию из кристаллов.

Многие отдали свои жизни или просадили состояние, чтобы найти замечательную Атлантиду, потопленную богом в наказание за грехи ее жителей (согласно Платону) или в результате трех ядерных катастроф (как утверждал Кейси). По сей день неизвестно, действительно ли существовала Атлантида, где она находилась и «виновны» ли ее жители в других загадках истории мира. Хотя это только гипотеза, но некоторые источники утверждают, что в Атлантиде жили гиганты. Но правда ли это? Возможно, когда-то мы сложим воедино все кусочки мозаики.

Текст: Flytothesky.ru

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