15 жутких заброшенных мест-призраков

Эти удивительные заброшенные места выглядят жутковато и даже сюрреалистично. Достаточно пугающее, но притягательное зрелище, которое неизменно привлекает туристов, жаждущих пощекотать себе нервы.

1. Дом Болгарской коммунистической партии – гора Бузлуджа, Болгария









Дом Болгарской коммунистической партии был построен в 1981 году, чтобы стать центром болгарской политики в советское время, но с падением железного занавеса десять лет спустя здание, бывшее символом режима, оказалось ненужным, а потому опустело. Вскоре большая часть крыши здания была разворована. Хотя иногда звучат идеи о восстановлении здания для привлечения туристов, стоимость его реконструкции слишком велика.

2. Колманскоп, Намибия









В начале 1900-х годов немецкие поселенцы, ищущие драгоценные камни, основали город Колманскоп в пустыне Намиб. В 1950-х годах город опустел и был оставлен во власти песков окружающей пустыни. В 1980 году в городе-призраке был открыт музей для туристов.

3. Остров Хасима – префектура Нагасаки, Япония









Это целый остров-призрак, также называемый островом-боевым кораблём или островом-линкором. На нём было расположено крупное горнорудное предприятие, а сам остров был процветающим местом с конца 19-го и до середины 20-го века. На Хасиме располагались больницы, школы и рестораны, все они теперь в аварийном состоянии. Кстати, Хасиму вы могли видеть в фильме «Скайфол» о Джеймсе Бонде, где остров был логовом главного злодея.

4. Исла-де-лас-Мунекас – Мехико, Мексика









Расположенный на окраине Мехико, Исла-де-лас-Мунекас (остров Кукол) является приютом для многочисленных поломанных кукол, выглядящих достаточно жутковато. Они развешаны везде: на деревьях, заборах и прочих строениях. Говорят, что бывший смотритель острова обнаружил в воде мертвую девочку, после чего он начал собирать старых кукол и развешивать их по всему острову для того, чтобы задобрить дух девочки. В 2001 году смотритель был обнаружен мертвым в том самом месте, где он нашел утопленницу.

5. Гарнет – Монтана, США









На рубеже 19-го века город Гарнет служил домом нескольким сотням жителей: ковбоям и золотоискателям. Сейчас же это город-призрак, покинутый последними жителями в 1930-х годах, хотя вы по-прежнему можете приехать сюда на экскурсию и посмотреть на жуткие, опутевшие отели, магазины и школы.

6. Припять – Украина









После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году город Припять, в котором жили несколько тысяч работников станции и их семьи, пришлось эвакуировать. Нынче город-призрак стоит полностью пустой, устрашая редких посетителей своим мёртвым пейзажем.

7. Центральный вокзал Мичиган – Детройт, США









Чуть более 100 лет назад первые поезда начали прибывать на Центральный вокзал Мичиган в Детройте, который был в то время самым высоким вокзальным зданием в мире. Теперь вокзал опустел, за последние десятилетия он не принял ни одного поезда. Большая часть мелких архитектурных деталей были либо украдены, либо уничтожены вандалами, хотя есть надежда, что здание всё же будет отреставрировано.

8. Санно-бобслейная трасса Требевич – Сараево, Босния и Герцеговина









В 1984 в городе Сараево (тогда Югославия) состоялась зимняя Олимпиада. С тех пор все сооружения остались нетронутыми, в том числе и санно-бобслейная трасса. Правда во время войны в Боснии в 90-е годы трасса использовалась как артиллерийская крепость. Теперь этот огромный трек, покрытый граффити, полностью зарос сорняками.

9. Крако – Италия









Этот небольшой итальянский город на горе датируется примерно 1000 годом, хотя изначально он был скорее форпостом, а как город начал разрастаться только 500 лет спустя. К сожалению, расположение города в конечном итоге привело к его краху; из-за оползней склона, на котором он стоит, Крако был полностью оставлен жителями в начале 1990-х годов.

10. Отель-дель-Сальто – Сан-Антонио-дель-Текендама, Колумбия









Здание было построено в 1923 году рядом с живописными водопадами, но в 50-х годах переоборудовано под гостиницу, которая была заброшена несколько десятилетий спустя из-за ухудшения экологических условий. В последнее время в Отель-дель-Сальто открылся музей. Тем не менее, память о том, что в этой гостинице совершалось очень много самоубийств, всё еще жива.

11. Вилья-Эпекуэн – провинция Буэнос-Айрес, Аргентина









Изначально Вилья-Эпекуэн задумывалась как туристическая деревня на берегу озера Эпекуэн. Её построили в 20-х годах, и она успешно выполняла своё предназначение вплоть до начала 80-х годов. В 1985 году плотина, сдерживающая воды озера, рухнула, и деревня вскоре оказалась под водой. В конечном итоге вода отступила, но деревню уже восстанавливать не стали.

12. Дадипарк – Дадизель, Бельгия









Дадипарк, бельгийский парк развлечений, закрыли более десяти лет назад, поскольку на одном из аттракционов ребёнок лишился руки. Сначала парк якобы закрыли на ремонт, но на этом всё закончилось. Теперь конструкции покрыты ржавчиной и граффити, но на его территории по-прежнему функционируют подземные скейт-парки.

13. Остров Росс – Андаманские и Никобарские острова, Индия









Бывший административный центр во время британского правления в Индии, остров Росс в настоящее время – это сплошные руины, увитые лозой и заросшие деревьями. Остров был заброшен в 1940 году из-за землетрясений, а также японского вторжения во время войны.

14. Поместье Уитли – Вустершир, Англия









Огромный, роскошный особняк Уитли 19-го века постройки пострадал от пожара в 1937 году, после которого он так и не оправился. В поместье, конечно, проводились небольшие восстановительные работы, потому что все желающие могут посетить сады вокруг него и увидеть большой фонтан Персея и Андромеды, который был одной из достопримечательностей особняка.

15. Дхануш-коди – остров Памбан, Индия









Расположенный в 28 км от Шри-Ланки, город Дхануш-коди имеет мистически-мифологическое значение в индуизме. Тем не менее, расположение города было весьма неудачным из-за подверженности циклонам; после циклона 1964 года жители навсегда покинули эти территории.

Текст: Flytothesky.ru



