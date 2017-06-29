|
Египет увеличивает стоимость въездных виз до 60 долларов с 1 июля
30.06.2017 19:30 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Египетская однократная виза подорожает с 1 июля до 60 долларов, передают египетские СМИ со ссылкой на правительство страны.
Стоимость визы планировалось увеличить с 25 долларов до 60 еще с 1 марта, однако власти Египта
Еще в конце февраля текущего года МИД Египта обнародовал документ, в котором говорилось, что цена однократной визы будет увеличена с 25 до 60 долларов, а многократной полугодовой — до 70 долларов, однако это решение вызвало многочисленные возмущения как со стороны туркомпаний, так и самих туристов.
Туроператоры, занимающиеся отправкой путешественников в "страну пирамид", тогда отмечали, что Египет считался одним из приоритетных направлений из за своей дешевизны, поэтому они призывали правительство страны задуматься о том, будут ли семьи из трех-четырех человек выкладывать "лишние" 180-240 долларов за поездку в эту североафриканскую страну.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Египетская однократная виза подорожает с 1 июля до 60 долларов, передают египетские СМИ со ссылкой на правительство страны. Стоимость визы...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии