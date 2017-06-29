Египет увеличивает стоимость въездных виз до 60 долларов с 1 июля

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Египетская однократная виза подорожает с 1 июля до 60 долларов, передают египетские СМИ со ссылкой на правительство страны.

Стоимость визы планировалось увеличить с 25 долларов до 60 еще с 1 марта, однако власти Египта приняли решение перенести "дедлайн" на пять месяцев . Ранее об этом сообщило министерство туризма страны.

Еще в конце февраля текущего года МИД Египта обнародовал документ, в котором говорилось, что цена однократной визы будет увеличена с 25 до 60 долларов, а многократной полугодовой — до 70 долларов, однако это решение вызвало многочисленные возмущения как со стороны туркомпаний, так и самих туристов.

Туроператоры, занимающиеся отправкой путешественников в "страну пирамид", тогда отмечали, что Египет считался одним из приоритетных направлений из за своей дешевизны, поэтому они призывали правительство страны задуматься о том, будут ли семьи из трех-четырех человек выкладывать "лишние" 180-240 долларов за поездку в эту североафриканскую страну.