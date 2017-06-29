Поведенческие модели животных, которые мы не можем объяснить

Мы еще очень многого не знаем о животных, и некоторые их модели поведения нами тоже пока не объяснены. Зато у нас есть теории о том, почему животные ведут себя именно так, а не иначе.

1. Почему коровы едят, исключительно стоя головой на север или на юг?





Люди преимущественно едят «за столом» или «перед телевизором». Но коровы (почти повсеместно) едят, стоя головой на север или юг. Каких-либо объяснений с обоснованием этому феномену нет. Кстати, ученые обнаружили, что и другие животные делают то же самое. Мыши, олени и, по-видимому, прочие млекопитающие придерживаются тоже такого направления. Одна из теорий гласит о том, что подобная ориентированность на север – просто остаточная эволюционная особенность еще с тех времен, когда животные постоянно мигрировали.

2. Как животные могут заранее ощущать землетрясения?





Животные действительно могут чувствовать приближение землетрясения, причем не только непосредственно перед его началом, но и за несколько дней и даже недель. Что именно заставляет их паниковать настолько заблаговременно, так до сих пор нам неизвестно.

3. Почему шимпанзе ведут войны?





Шимпанзе – животные весьма агрессивные, они запросто убивают и даже едят своих собратьев. Что еще хуже, они делают это группами, организованно и методично, устраивая битвы между племенами – точь-в-точь как люди ведут войны. Считается, что шимпанзе, как наши ближайшие родичи, генетически склонны к насилию.

4. Как перемещаются акулы?





Акулы с легкостью перемещаются по океанам туда, куда им нужно, иногда на огромнейшие расстояния, при этом не рискуя заблудиться. Ученые считают, что это связано с тем, что акулы «вынюхивают» свой путь домой, улавливая носом определённые химические молекулы, чтобы добраться в пункт назначения. Либо же, как вариант, акулы ориентируются на изменения в свете и температуре воды.

5. Почему животные играют?





Вроде бы все просто: животные играют, когда им весело! На самом деле, мы фактически ничего не знаем о том, почему они это делают. Зачем тратить драгоценные мгновения на игры, когда в это время можно охотиться, спариваться или банально выживать? Теорий по этому поводу достаточно: начиная от борьбы со стрессом и заканчивая идеей развития и самосовершенствования.

6. Почему вороны умеют таить обиды?





Вороны ужасно умны и, как оказалось, весьма злопамятны. Они отлично помнят лица людей, которые держали их в клетке или плохо к ним относились, и при возможности будут им мстить. Почему они это делают, однако, неизвестно. Память у них очень цепкая и очень долговечная. Так что не вздумайте обижать ворон!

7. Почему муравьи-одиночки быстро умирают?





Муравьи – невероятно социальные существа, живущие миллионными колониями, и если муравей останется в одиночестве, он почти сразу же умрет. Муравьи в группе живут около двух месяцев (средняя продолжительность жизни составляет 6-12 недель), одинокие же умрут через шесть дней. Они перестают есть и фактически погибают от истощения. Возможно, это особый вид муравьиной депрессии?

8. Почему миграция больших белых акул выглядит очень странной и дезорганизованной?





Одна из самых необъяснимых загадок больших белых акул – это куда они направляются, и как туда попадают? Вместо того, чтобы идти примерно в одном направлении, акулы делают странные зигзаги, кто-то остается вблизи берегов, а кто-то уходит далеко в океан. Все они движутся странно и нелогично, но пункт назначения у них один и тот же. Конечно же, объяснения этому у нас нет.

9. Откуда молодые кукушки точно знают, куда мигрировать?





Как правило, миграция птиц вполне понятна: дети следуют за мамой туда, куда следует лететь. Однако в случае с кукушкой это затруднительно, ведь у них нет «мам», а яйца свои кукушки подкидывают в чужие гнезда. Однако выросшие птички инстинктивно и безошибочно знают, куда мигрировать и как туда добраться.

Текст: Flytothesky.ru