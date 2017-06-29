Как слоны спасали тонущего слоненка

Животным в неволе обычно приходится меньше беспокоиться о своих отпрысках, так как малыши растут в относительной безопасности, а не в дикой природе, но когда эти два взрослых слона поняли, что их слоненок может утонуть, то они точно знали, как нужно действовать.





Маленький слоненок из южнокорейского зоопарка Гранд-Парк (Сеул) получил жесткий урок, почему не стоит баловаться у глубокого бассейна. Малыш играл около одного из слонов у кромки искусственного водоема, нечаянно споткнулся и рухнул в воду.





Камера безопасности зоопарка зафиксировала тот самый страшный момент, когда испуганный слоненок изо всех сил пытается удержать над водой голову и хобот, а взрослый слон в растерянности беспомощно наблюдает за ним. Буквально в мгновение ока второй слон бросился малышу на помощь, пытаясь дотянуться до него хоботом.





Слоненок был слишком далеко, потому слоны, быстро сообразив, как действовать, бросились в пруд и начали хоботами выталкивать малыша к мелководному краю бассейна. На видео видно, что все закончилось благополучно, и спасенный слоненок выходит из воды на сушу самостоятельно.

Текст: Flytothesky.ru