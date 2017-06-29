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Как слоны спасали тонущего слоненка

30.06.2017 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Животным в неволе обычно приходится меньше беспокоиться о своих отпрысках, так как малыши растут в относительной безопасности, а не в дикой природе, но когда эти два взрослых слона поняли, что их слоненок может утонуть, то они точно знали, как нужно действовать.

Как слоны спасали тонущего слоненка

Маленький слоненок из южнокорейского зоопарка Гранд-Парк (Сеул) получил жесткий урок, почему не стоит баловаться у глубокого бассейна. Малыш играл около одного из слонов у кромки искусственного водоема, нечаянно споткнулся и рухнул в воду.

Как слоны спасали тонущего слоненка

Камера безопасности зоопарка зафиксировала тот самый страшный момент, когда испуганный слоненок изо всех сил пытается удержать над водой голову и хобот, а взрослый слон в растерянности беспомощно наблюдает за ним. Буквально в мгновение ока второй слон бросился малышу на помощь, пытаясь дотянуться до него хоботом.

Как слоны спасали тонущего слоненка

Слоненок был слишком далеко, потому слоны, быстро сообразив, как действовать, бросились в пруд и начали хоботами выталкивать малыша к мелководному краю бассейна. На видео видно, что все закончилось благополучно, и спасенный слоненок выходит из воды на сушу самостоятельно.

Текст: Flytothesky.ruКак слоны спасали тонущего слоненка

 
 
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Животным в неволе обычно приходится меньше беспокоиться о своих отпрысках, так как малыши растут в относительной безопасности, а не в дикой природе, но когда эти...

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