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Однажды я понял, что такое сексуальность
30.06.2017 19:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
«Однажды я понял, что такое сексуальность. Это случилось не на первом свидании, не во время мальчишеских интимных опытов, и даже не в те романтические времена, когда я отчаянно влюбился. Гораздо позже. Все это время я знал, что такое секс, но понятия не имел о сексуальности. А это совсем другое.
Что такое сексуальность, я понял в зрительном зале. На конкурсе бальных танцев. В номинации танго, где танцевала моя подруга. Но не она открыла мне этот секрет.
Ее движения были сильными, четкими и до неприличия откровенными. Я почувствовал себя подглядывающим, но ни на миг не мог отвести от нее взгляда. Особенно лез в глаза шустрый воланистый хвост ее короткого платья. Он гладил ее и взлетал. И я стал ее партнером, подобно этому хвосту. Она вела меня в танце и управляла мной. И сердце билось в такт танго.»
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«Однажды я понял, что такое сексуальность. Это случилось не на первом свидании, не во время мальчишеских интимных опытов, и даже не в те романтические времена,...
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