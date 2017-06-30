Возможно, инопланетяне принесли науку в древний Египет. Вот несколько причин так считать

Древний Египет – одна из наиболее таинственных цивилизаций в истории человечества с технологиями, которые вряд ли были возможны на то время. Современная наука все еще не может объяснить некоторые достижения египтян, одним из которых является строительство идеальной пирамиды. Именно поэтому, уже давно выдвигаются гипотезы о том, что древний Египет был потенциальным местом проживания инопланетян.

1. Пирамиды





Начнем с очевидного. Как древние египтяне строили пирамиды? Их впечатляющий дизайн и структура требовали немалого мастерства. Тем не менее египтяне каким-то образом нашли способ возвести не одну, а несколько пирамид из внушительных каменных блоков, каждый из которых весил не одну тонну. Даже если допустить необычайную силу и выносливость рабочих, как тогда объяснить удивительную точность пирамид? Блоки вырезаны настолько филигранно, как будто для этого использовались компьютеры и машины. Между прочим, соотношение периметра Великой пирамиды к ее первоначальной высоте равно значению числа Пи.

2. Электричество





После древних египтян осталось много иероглифов и рисунков, но некоторые из них особенно загадочны: например, иероглиф, «намекающий» на то, что египтяне были знакомы с электричеством. Фактически это изображение людей, держащих огромную электрическую лампу. Возможно, этот рисунок указывает на научно-технические возможности, которыми обладали древние жители Египта.

3. Летательные аппараты





Рисунок лампочки – не единственная древнеегипетская загадка. Другие рисунки очень похожи на изображения вертолета и самолета, что поднимает еще больше вопросов о развитии египетских технологий. Как у древних египтян появились идеи летательных аппаратов? Конечно, можно сказать, что изображение интерпретируется неверно. Однако образ вертолета все же передан очень точно.

4. Изображения пришельцев на древних деньгах





Во время раскопок древнеегипетского жилища были найдены монеты с необычными портретами. Один из них напоминает голову и плечи инопланетянина. Изображения на другой монете показывают инопланетный космический корабль – или, по крайней мере, нечто на него похожее. Почему бы не поверить в то, что инопланетяне действительно жили или хотя бы помогали Египту в то время?

5. Необычная мумия





Еще одно доказательство для сторонников теории о том, что древний Египет посещался инопланетянами – это необычная мумия, недавно обнаруженная в маленькой пирамиде возле пирамиды Сенусерта II. Структура её скелета не похожа на человеческое тело, а лицо выглядит особенно странно. Останки найдены в окружении необычных предметов, которые невозможно идентифицировать. А при жизни якобы эта мумия была советником фараона Осирунета.

6. Удивительное расположение пирамид Гизы





Пирамиды Гизы расположены совсем не случайным образом. Три пирамиды идеально совпадают с расположением звезд в поясе Ориона. Даже размеры пирамид можно соотнести с яркостью этих звезд. Пирамиды находятся на почти идеальной линии с Северным магнитным полюсом. Совпадение? Задумайтесь еще раз. Такое расположение пирамид потребовало бы огромных знаний в области науки, геометрии и астрономии. Как и где древняя цивилизация получила такие знания?

7. Эхнатон





Эхнатон был одним из крупнейших религиозных новаторов. Египетский фараон 18-й династии попытался сделать страну монотеистической, введя культ единственного бога Атона (Солнечный диск). Эхнатон даже выстроил в честь Атона целый город. В письменных источниках того времени фараон изображается как правитель, посещаемый существами с неба. Некоторые даже полагают, что он сам был одним из этих существ. По сути Эхнатон совершил религиозную и социальную революцию в Египте, вполне возможно, что не в одиночку, а под чьим-то руководством.

8. Папирус Тулли





Папирус Тулли – самый убедительный источник, говорящий о присутствии инопланетян в Древнем Египте. Он якобы содержит описание НЛО во времена правления Тутмоса III. Этот папирус был найден бывшим директором египетского отделения Музея Ватикана Альберто Тулли в 1984 году, но после его смерти следы такого бесценного артефакта затерялись. Хотя многие сомневались в подлинности документа, папирус Тулли остается основным доказательством присутствия пришельцев в Древнем Египте.

Текст: Flytothesky.ru